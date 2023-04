FAME, il panino "italoamericano" sbarca a Cinecittà

Alfredo sauce, marinara meatballs, chicken parmigiana e atmosfere tra Dean Martin e i Soprano. Tutto questo, e molto altro, è in arrivo in Largo Appio Claudio, nel cuore di via Tuscolana, da giovedì 27 aprile. "FAME" - rigorosamente scritto tutto maiuscolo - è il nome della nuova hamburgeria e panineria di ispirazione italoamericana che inaugurerà in Largo Appio Claudio.

FAME apre al Tuscolano

Al timone dell nuovo locale ci sono tre icone della ristorazione e della pub scene di Roma e dintorni: si tratta di Gianmarco Camilli, patron del gastropub Porco Rosso di Colleferro, specializzato in birre artigianali e nel concepimento di hamburger “slow” ad alto tasso di peccaminosità; Marco Pucciotti, imprenditore e ristoratore già alla guida di innumerevoli realtà dell’Appio-Tuscolano, da Sbanco all’Hop&Pork, passando per A Rota, Blind Pig, Eufrosino, Umami e altri ancora; Gerardo Roccia, allevatore, macellaio e norcino pluripremiato, anima dietro la proposta gastronomica del Pork’n’Roll di via Caneva (al Tiburtino) e dell’adiacente bottega.

“Lo scopo è quello di vedere da subito Largo Appio Claudio popolato di gente che si gode i nostri panini – ha dichiarato Marco Pucciotti parlando di FAME - sia perché amiamo particolarmente la zona, uno spazio che ha l’accoglienza e la socializzazione nel dna e che vorremmo vedere diventare un vero e proprio food district, sia perché non vediamo l’ora di capire le reazioni del pubblico di fronte a una proposta divertente, decisamente inusuale per Roma e per l’Italia in genere, come quella che abbiamo pensato per FAME”.

Cosa si mangerà da FAME

Da FAME sarà protagonista una rilettura sui classici della cultura gastronomica italoamericana che, dopo aver assunto nel corso dei quasi due secoli di emigrazione italiana negli USA, un’identità propria distinta da quella della cucina d’origine, verranno “ri-importati” e ricodificati con materie prime locali e una buona dose di sensibilità e ironia.

L'intenzione di FAME è quella di richiamare le preparazioni scanzonate e goduriose del “Jersey state of mind” abbinandole all’attenzione per la gastronomia di qualità che da sempre distingue i titolari del progetto, proponendo uno street food di carattere che non si accontenta di adeguarsi ai dettami triti e omologanti del food porn.

Il menu si comporrà di quattro sezioni specifiche: "Classic", dedicata ad hamburger, cheeseburger e dintorni, "Made in (Little) Italy", ove bun e patties sposano gli ingredienti e le preparazioni più caratterizzanti della cultura italoamericana, "Baked", contenente i panini gratinati al forno tipo “hero” o “sub”, una sezione "Special" nella quale verranno proposti, a rotazione, panini a tiratura limitata pensati dai tre fondatori.

A completare l’offerta sono i "Sides", con le immancabili patatine fritte, insalata coleslaw prodotta fresca in casa e i Mac&Cheese Balls, tratto di unione – fritto – tra gli untissimi maccaroni statunitensi e i supplì di pasta romani. Infine gli "Sweets": cookies, brownies e apple pie monoporzione prodotti a una manciata di passi di distanza da “Le Mono di Granelle”.

Niente carbocreme né colate di pistacchio, da FAME si sgarra col Pepperoni Burger con bun artigianale (prodotto da Giacomo Carlizza di Zampa Forno Etico), patty di puro manzo selezionato da Gianmarco Camilli, salsa di pomodoro, scamorza e uno speciale salame piccante confezionato in Puglia da Gerardo Roccia su lavorazione dei capi suini allevati in proprio; o con l’Hawaiian Burger a base di patty di manzo, scamorza affumicata, prosciutto cotto Pork’n’Roll e ananas caramellato in salsa agrodolce.

Largo alle creazioni gratinate in forno con aggiunta di mozzarella e parmigiano, come il Chicken Parmesan, con cotoletta di sovracoscia di pollo fritta in doppia panatura e salsa marinara, e lo Spaghetti Meatballs; con polpette di suino al sugo di pomodoro spaghetti fritti croccanti. Non mancherà la “sacra trinità” dei burger shop - hamburger, cheeseburger e bacon cheeseburger su ricette ideate da Camilli – affiancata da pulled pork e hot dogs sempre a marchio Roccia.

La challenge per coinvolgere i clienti

FAME sfama e diverte il cliente. I più coraggiosi, infatti, si potranno cimentare in una challenge da superare, che sfiderà i clienti a consumare un particolare (e pantagruelico) menu: riuscendo a completare le portate entro un limite di tempo prestabilito, si otterrà in premio la gloria imperitura, nella forma di una propria foto affissa accanto a quelle dei proprietari sull’apposito Wall of FAME.

FAME è pensato principalmente in funzione dell’asporto e del delivery. Gli ordini saranno raccolti al banco, e sarà possibile godersi il pasto a casa, negli spazi dell’antistante largo Appio Claudio o ancora tra i tavoli del prospiciente NERD – Natural and Raw Drinks, altro locale targato Pucciotti. Sarà inoltre possibile, in base alla disponibilità, consumare sulle mensole perimetrali di appoggio del locale. La formula sarà quella del classico fast food: non si accetteranno prenotazioni ma tutti gli ordini saranno evasi direttamente al banco secondo l’ordine di arrivo.

FAME aprirà per la prima volta giovedì 27 Aprile, a partire dalle 18.30.