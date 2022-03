Tutto è pronto per la quarta edizione di Evoluzione, percorsi per l'extravergine di qualità, il progetto di valorizzazione dell’olio extravergine di oliva organizzato da La Pecora Nera Editore e Oleonauta.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il 28 marzo 2022 - ancora una volta al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma - torna l’appuntamento pensato per sensibilizzare e formare gli operatori del settore della ristorazione e della gastronomia sull’utilizzo di olio extravergine d’oliva di qualità e promuovere opportunità di business.

L'evento dedicato all'olio di qualità

L’evento ha una natura esclusivamente b2b, con ingresso gratuito previo accredito da richiedere compilando i form disponibili su www.evoluzioneolio.com, riservato agli operatori food (ristoratori, titolari di botteghe, chef, pizzaioli), alla stampa (giornalisti, blogger, comunicatori, ecc.), agli assaggiatori di olio e, novità di questa edizione, agli operatori turistici.

I partecipanti potranno accedere liberamente ai banchi di assaggio delle 31 aziende presenti - dall’Alto Garda fino alla Sicilia e Sardegna - e scoprire le diverse realtà produttive italiane. Saranno inoltre aperti i tavoli dedicati ad approfondimenti tecnici e tematici, grazie alla collaborazione degli esperti Cristina Falcinelli, Gianfranco De Felici, Eleonora Quattrociocchi, Luciana Squadrilli, Luigi Centauri che saranno a disposizione in una sala dedicata alle degustazioni guidate – anche in lingua inglese - ad accesso libero e gratuito. “Siamo pronti ad accogliere di nuovo gli operatori e i produttori di olio - dichiara Simona Cognoli, Founder&CEO di Oleonauta -, nonostante le difficoltà del momento storico. Avranno l’occasione di confrontarsi e stringere relazioni professionali per la promozione della cucina e della gastronomia italiana, con al centro gli oli extravergini dei territori che si distinguono per la loro qualità e tipicità. Bisogna ripartire da qui, dando massima attenzione all’alimento che aggiunge non soltanto gusto e benessere al piatto ma anche valore alla nostra identità culturale”.

Durante la giornata saranno consegnati gli attestati di merito agli operatori particolarmente attenti nella valorizzazione dell’olio evo di qualità, ribattezzati per l’occasione “Gli EVOluti”.

A individuarli, nelle città di Roma, Milano e Torino, gli ispettori de La Pecora Nera Editore che per ogni ristorante visitato hanno verificato il livello e la modalità della proposta di olio extravergine di oliva in sala, evidenziando le eccellenze. A questi attestati si affiancheranno quelli che Evoluzione conferirà ad altri operatori che emergono per la proposta dell'olio extravergine, anch’essi invitati ad intervenire all'evento. “Nel corso delle nostre visite nei ristoranti – affermano gli editori Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo - sempre più spesso notiamo clienti attenti all’olio che viene servito in tavola, segno che piano piano il consumatore sta prendendo consapevolezza dell’enorme varietà produttiva in questo settore. Questo è un segno inequivocabile che la strada tracciata, quella cioè di sensibilizzare l’operatore Ho.Re.Ca. in modo tale che divenga a sua volta promotore della cultura dell’olio “vero”, è quella giusta”.

Fra questi operatori EVOluti, ne verranno scelti 4 – Ristorante dell’olio, Pizzeria dell’olio, Menù dell’olio, Gelateria dell’olio – a cui sarà consegnato il Premio Speciale Evoluzione 2022, una targa in porcellana dipinta con la tecnica dell’oro antico realizzata dall’artista italo giapponese Yuriko Damiani. Lo stesso Premio Speciale verrà riconosciuto a un giornalista e a un’attività oleoturistica per il particolare impegno nella promozione culturale dell’olio extravergine di oliva.

A ribadire la natura b2b del progetto, saranno la consegna gratuita della Guida di Evoluzione agli operatori che parteciperanno all’evento, contenente le schede delle aziende con la descrizione degli oli e una serie di webinar in programma nei prossimi mesi che daranno continuità ai lavori in corso, coinvolgendo esperti di altri comparti del settore food: Linda Carobbi per l’ortofrutta, Andrea Bezzecchi per l’aceto balsamico, Paolo Montanaro per il tartufo. L’intento è quello di tracciare delle strategie di mercato utili per il comparto, grazie al confronto con altre filiere che condividono con il mondo dell’olio alcune criticità.

Nutrito l’elenco dei partner di Evoluzione: ci sarà Elaisian, startup che ha sviluppato il primo servizio al mondo di agricoltura di precisione per monitorare lo stato degli oliveti e intervenire con gli opportuni trattamenti che presenterà alle aziende espositrici; pOsti, startup romana all’avanguardia nella tecnologia applicata all’agrifood, con particolare riguardo a progetti di certificazione in blockchain; Plose, azienda altoatesina che fornirà l’acqua per l’evento; Magnolia Eventi, che si occuperà dell’allestimento dei desk dei produttori; Spoolivi, storico vivaio di Pescia in Toscana specializzato nella produzione di piante di olivo certificate di varietà autoctone Italiane, che “vestirà” le splendide sale dell’hotel; Bicolio, che metterà a disposizione dei partecipanti il nuovo bicchierino “usa e getta” appositamente ideato per la degustazione dell’olio.

Ad aprire la giornata anche quest’anno sarà Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), che approva e sostiene l’iniziativa in linea con i propri obiettivi promozionali dell’agroalimentare, in particolare verso la ristorazione.

Inoltre, a conferma dell’attenzione costante di Evoluzione verso la formazione dei giovani, saranno presenti in sala gli studenti di alcuni istituti alberghieri della città che assisteranno alla presentazione da parte della Prof.ssa Livia Leoni del “Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche” - Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre.

Sempre ai giovani cuochi e chef under 30 saranno rivolte alcune attività social da parte di Tastevo che animerà l’evento con una comunicazione leggera ma al contempo professionale. L’olio si veste di nuovi linguaggi, che possano renderlo attraente a un pubblico sempre più ampio. Saranno invece la voce e la presenza rassicurante di Marco Di Buono - attore e conduttore di programmi televisivi - ad accompagnare i visitatori nelle diverse attività previste, mentre Giuseppe Garrozzo Zannini Quirini - meglio noto come il Conte di Masterchef 4 - intervisterà le produttrici e i produttori di olio, i più attesi protagonisti dell’evento.

Per informazioni info@evoluzioneolio.com o 347.1159669