Enjoy, il ristorante di Bracciano si allarga: arriva anche la "casa vacanza"

Il ristorante Enjoy di Bracciano si amplia e il 2 marzo inaugura i suoi nuovi locali. E' il progetto di un giovane imprenditore, Vincenzo,cresciuto tra le pentole e le padelle grazie alla madre, che lo portava con sé al lavoro nei ristoranti. Dopo anni di duro lavoro come cameriere e poi come cuoco, ha realizzato il sogno di aprire un locale tutto suo insieme alla compagna di vita, Dascia.

Il menu di Enjoy a Bracciano propone un menu variegato che porta in tavola diverse rivisitazioni dei primi piatti della tradizione, come i tonnarelli alla Gricia al pistacchio, i tonnarelli cacio, pepe e tartufo fresco, i paccheri alla carbonara scientifica, gli scrigni di burrata cacio e pepe e i lombrichi braccianesi con pomodorini, pesto di rucola e stracciatella di bufala sono solo alcune delle opzioni disponibili. Per quanto riguarda i secondi piatti, Vincenzo e Dascia hanno pensato a opzioni per tutti i gusti, dall’arrosto di maiale al forno fino alla tagliata di manzo, dalla fiorentina di manzo, agli arrosticini di pecora con sale grosso dell’Himalaya e il filetto di manzo con tartufo.

Da una piccola sala che ospitava solo 25 persone, il ristorante è cresciuto a dismisura in soli 5 anni, con tre sale interne che ne ospitano 3 volte di più e una veranda esterna che ne ospita altrettante. A breve, sarà disponibile anche la prima casa vacanza legata proprio al ristorante, per offrire ai clienti un’esperienza ancora più completa: “È un sogno che si avvera giorno per giorno e cerchiamo di migliorare sempre di più”, dice il proprietario con un sorriso. “E tra pochi giorni apriremo anche la prima casa vacanza legata proprio al ristorante, per offrire un servizio ancora più completo ai nostri ospiti".

Ma non è solo il successo commerciale che spinge il proprietario a mettersi in gioco ogni giorno. “La cosa che mi piace di più è vedere le persone soddisfatte a fine pasto”, ammette con sincerità. “È l’emozione più grande che si possa avere e la cosa che ogni mattina mi dà la forza e la capacità di andare avanti e migliorare.”

L’obiettivo futuro del giovane imprenditore è quello di continuare a impegnarsi sempre di più in quello che fa, col desiderio di crescere e migliorare di continuo. E chissà, magari un giorno Enjoy potrebbe arrivare anche in altre città italiane. “Non si sa mai! - esclama con entusiasmo il proprietario - Sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare e da imparare, ma con tanta passione e dedizione, tutto è possibile”.