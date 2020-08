Elettroforno Frontoni raddoppia, alla conquista dell'Appio Tuscolano

Elettroforno Frontoni lo ha annunciato direttamente sui social: "Raddoppia e va alla conquista del quartiere Appio Tuscolano". Martedì 8 settembre aprirà il nuovo store in via Eurialo, 73. Ingrediente principale la passione per la ricerca e la qualità di tutti i prodotti.

Punto di riferimento nel quartiere Ostiense per la pizza, con lievitazione fino a 72 ore e un'idratazione che raggiunge l'85%, per le numerose tipologie di pane a lievitazione naturale di 24 ore con lievito madre, per i fritti artigianali realizzati con pangrattato di produzione propria, Elettroforno Frontoni si è fatto conoscere in tutta Roma e anche oltre i confini della Capitale durante il lockdown con la trovata dell'Elettro Home Box, la box con all'interno tutti prodotti necessari per la realizzazione della pizza e del pane in casa.

E ora, nell'estate post-lockdown fa un altro grande regalo ai suoi clienti, ben pià grande di una box: l'apertura del secondo punto vendita, appunto.

"Da martedì 8 settembre - si legge sui canali social ufficiali del panificio-pizzeria - porteremo in Via Eurialo 73 tutta la nostra passione per la ricerca e tutta la qualità dei nostri prodotti".

