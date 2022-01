Eataly compie 15 anni, tutte le iniziative in programma

Eataly compie 15 anni. Era il gennaio 2007 quando il primo punto vendita nell’ex opificio Carpano al Lingotto di Torino apriva le porte. Da allora il format ha raggiunto 16 paesi del mondo adattandosi alle più diverse culture per poter raccontare le meraviglie del Made in Italy, in Italia come all’estero. Ha raggiunto gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, la Turchia, il Medio Oriente e capitali europee come Monaco, Stoccolma, Parigi e Londra.

In occasione dell'importante anniversario, anche la sede romana celebra Eataly e lo fa con una serie di iniziative.



Dal 20 al 30 gennaio 2022 Eataly Roma offrirà ai propri clienti numerose opportunità per conoscere ancora meglio i prodotti iconici della tradizione italiana. I produttori saranno presenti nei negozi e offriranno degustazioni, racconto del prodotto e occasioni di didattica; mentre autorevoli chef, rappresentanti di tradizioni e nuove tendenze, interpreteranno le nostre migliori materie prime in cucina.



Nel corso dei 10 giorni un'attenzione particolare verrà riservata alle famiglie e ai bambini: fino ai 6 anni tutti ospiti di Eataly con menu dedicati e menu speciali per i più grandi. Domenica 30 gennaio gran finale con la possibilità di accompagnare pranzo e cena con il Tiramisù Eataly che verrà proposto in offerta libera (a partire da 2 euro). Tutto il ricavato verrà devoluto al progetto “Orti in Africa” della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

Previsto anche un tour degustazione, un percorso di 15 degustazioni tra enologia e gastronomia, che partirà dalla panetteria e si snoderà tra laboratori e corner dedicati.



Il 20 gennaio, Beef Bazar - il locale romano dedicato alla carne proveniente da tutto il mondo - farà degustare nella Birreria alcuni dei suoi simbolici piatti. I sapori della cucina romana di Tonnarello saranno protagonisti il 21 gennaio da Pizza & Cucina mentre il 22 gennaio, nella Birreria, si potrà assaporare il gusto del barbecue americano di Joe Original BBQ. Il 27 gennaio arriveranno da Pizza &cucina le specialità del ristorante Eggs. La celebrazione per i 15 anni di Eataly si concluderà con il Cacio e Pepe Festival in programma dal 28 al 30 gennaio al Terzo Piano dello store. Un lungo weekend dedicato a uno dei primi piatti più emblematici della cucina della tradizione romana che vanta una lunga e interessante storia tutta da scoprire e gustare.

La notte delle bollicine

Il 22 gennaio l’Enoteca di Eataly Roma sarà il palcoscenico de La notte delle bollicine, una imperdibile serata evento ricca di attività. Da Bowie, il corner pop della chef Cristina Bowerman presente al secondo piano, ci sarà una cena con cinque piatti realizzati dalla chef stellata e cinque vini abbinati. Nell’area dell’Enoteca, presso i vari banchi presenti, alle ore 19 e alle ore 20 si potrà partecipare alla degustazione e alla sboccatura a la volée dello Spumante Puro di Movia; alle 19.30 ed alle 20.30 si potrà prendere parte alla degustazione e alla dimostrazione The Key Spritz a cura di Valeria Sebastiani dell’azienda Keynco. Il metodo classico e charmat saranno al centro della Masterclass gratuita (fino ad esaurimento posti) prevista alle ore 20.

Gli Osti di Roma

Il 26 gennaio gli Osti di Roma, promotori da sempre della tradizione culinaria della città e rappresentanti del progetto Ostissimi, l’Associazione degli Osti di Roma, celebreranno i 15 anni di Eataly con un’ esclusiva cena evento al primo piano. Tutti i partecipanti potranno degustare i piatti tipici della cucina romana realizzati da: Flavio al Velavevodetto, L’Oste a Roma in Banchi Vecchi, Hosteria Grappolo d’Oro, Da Roberto e Loretta, Proloco Trastevere, Rosario, Osteria Fratelli Mori, Tonda, Sbanco e Maccarè (costo della cena: 45 euro).