Eataly Roma compie 10 anni: si festeggia con una cena dedicata alla tradizione romana

Il 21 giugno 2022 Eataly Roma spegne 10 candeline e si prepara a festeggiare questo importante traguardo con un fitto programma di appuntamenti.

Il decimo compleanno del grande mercato in zona Ostiense, sarà festeggiato con i sapori tipici della cucina romana. Per l’occasione Ostissimi, l’associazione degli osti più “tosti” di Roma preparerà nel ristorante Pizza & Cucina un menu con alcuni dei piatti più iconici della tradizione romana. Ai fornelli ci saranno gli chef di Flavio al Velavevodetto, L’Oste a Roma in Banchi Vecchi, Hosteria Grappolo d’oro, Da Roberto e Loretta, Proloco Trastevere, Rosario, Osteria Fratelli Mori, Tonda.

Il menu della cena

Tre gli antipasti che apriranno la cena: Panzanella croccante con pomodori datterino, sedano e olive, Parmigiana di melanzane, Fiori di zucchina con mozzarella, ricotta e alici. Un’esplosione di gusto e freschezza trionferà nei primi piatti, in menu gli Spaghetti 21 Giugno con pomodoro datterino, basilico, menta, origano, timo, maggiorana, ricotta salata e ricotta fresca e le Fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino. Si proseguirà con Pollo e peperoni, un altro grande classico della romanità, accompagnato dalle Zucchine alla scapece. La serata si chiuderà in dolcezza alle 22.30 con il taglio della torta e il brindisi per festeggiare i 10 anni di Eataly Roma.



Inoltre, una serie di iniziative animeranno il mese del compleanno di Eataly Roma. Tutti i mercoledì di giugno nel Ristorante Pizza & Cucina si potrà partecipare a “Facciamo cose buone!": quattro cene speciali realizzate in collaborazione con diverse onlus. Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficienza.



Tutti i venerdì di giugno alle 19 appuntamento all'Enoteca del secondo piano con “Tre Calici al Mercato”: una degustazione di tre etichette in abbinamento a tanti prodotti freschi del mercato. Ogni serata sarà dedicata a un differente argomento; si parte il 10 giugno con i vini naturali, il 17 giugno sarà riservato alle bollicine e il 24 giugno ai vini dell’estate.



Dal martedì alla domenica “Aperitivo in Birreria”: al primo piano, nella Birreria di Eataly si potrà degustare uno sfizioso aperitivo che celebra la stagione estiva. E non finisce qui, per festeggiare insieme ai suoi affezionati clienti, i ristoranti di Eataly proporranno per tutto il mese di giugno tre menu speciali a un prezzo vantaggioso.



Al via anche il Concorso per i 10 anni di Eataly Roma, riservato agli iscritti Eataly Club. Da giovedì 9 giugno a domenica 3 luglio, facendo la spesa con Eataly Club, si potrà partecipare al concorso Più Eataly, più vinci.

10 anni di Eataly nella Capitale

L’avventura di Eataly nella Capitale è iniziata nel 2012 con la riqualificazione della struttura nata per essere l’Air Terminal Ostiense realizzata per i Mondiali di Calcio del 1990 dall'architetto postmoderno Julio Lafuente e poi rimasta per molti anni non pienamente fruibile da cittadini e turisti. È proseguita, nel corso degli anni, con molteplici iniziative dedicate al territorio e al quartiere, che hanno celebrato il meglio della produzione e della ristorazione Made in Italy. Nel 2012 la riapertura dell'imponente struttura ha riconsegnato alla città un luogo meraviglioso che è diventato palcoscenico di eventi culturali e di intrattenimento.



“Eataly Roma è il nostro punto vendita più ambizioso mai realizzato – racconta Nicola Farinetti, Amministratore Delegato di Eataly – pensato per attirare l’attenzione di tutto il mondo sull’immenso patrimonio enogastronomico del Lazio e del nostro Paese. È stata una grande sfida ridare vita a un bellissimo edificio in disuso da così tanto tempo. Sono passati 10 anni e Eataly Roma oggi è parte attiva di un quartiere vivace e di una città che ci ha accolto e con cui abbiamo collaborato per eventi, festival e momenti culturali. Un grazie particolare va a tutto il nostro staff che giorno dopo giorno si impegna per fare vivere autentiche esperienze ai nostri visitatori.”



Il grande mercato di Eataly Roma ha aperto le porte a più di 100 produttori della Regione Lazio e offre più di 14.000 prodotti che rappresentano il meglio delle nostre tradizioni agroalimentari. Registra 3 milioni di visitatori ogni anno e oltre 8.000 partecipanti agli appuntamenti didattici.



La casa romana di Eataly è la più grande al mondo: circa 17.000 mq dedicati alle eccellenze italiane, suddivisi in quattro livelli. Il piano terra ospita il Mercato dei Produttori laziali e una piazza su cui si affacciano le proposte street food; salendo al primo piano si trovano la Birreria, la Gastronomia, il Caseificio con la produzione a vista e il ristorante Pizza & Cucina. Il secondo piano ospita la Grande Enoteca con oltre 25.000 bottiglie e il ristorante Terra, un format di successo nato dall’esperienza di Eataly Boston e Eataly Los Angeles e divenuto celebre per la sua grande griglia a vista. Il terzo ed ultimo piano è dedicato agli eventi, alle presentazioni e alla didattica.