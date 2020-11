Pranzo o brunch? Dove mangiare nel weekend dal 6 all'8 novembre a Roma

Secondo weekend senza servizio cena nei ristoranti della Capitale, a meno che non si opti per delivery e asporto. In tanti si sono riorganizzati, puntando sul rito del caffè e della colazione ricca (che i romani sembrano apprezzare!), ma anche il pranzo e il brunch non sono da sottovalutare, soprattutto perché il weekend pullula di alternative interessanti.

Weekend dove mangiare a Roma

RomaToday ha selezionato alcuni locali della Capitale - tra pranzi e brunch - per un fine settimana all'insegna del gusto. Dai ristoranti tipici ai brunch internazionali e ancora pizza, burger, sushi, cocktail dal centro alla periferia. Ecco i nostri consigli:

Pokè e sushi a Monteverde - Wizard Pokè

Un nuovo locale situato nel tranquillo quartiere romano di Monteverde, frutto di una "dark kitchen", un laboratorio accessibile solo su ordinazione e consegna a domicilio tramite app che, proprio ai tempi del Covid, diventa locale accessibile a tutti, ovviamente nel rispetto delle normative. Aperto a pranzo, anche nel weekend, con un totale di 40 coperti, Wizard Pokè offre due tipi di menù: quello dedicato ai poké e l’altro focalizzato sul sushi.

Cous cous - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Pranzo della tradizione - Alfredo alla Scrofa

Un giro in centro, una passeggiata senza fretta, tra i vicoli di Roma nel weekend è ciò che ci vuole per staccare la spina e vivere a pieno la propria città. A completare questa cornice quasi perfetta, ci vorrebbe un pranzo della tradizione. Come quello dello storico ristorante Alfredo alla Scrofa, ad esempio. Il ristorante è aperto dalle 12 alle 18 orario no-stop. Antipasti, primi e secondi della tradizione e le originali e famosissime "fettuccine Alfredo".

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini, il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

Pranzo di pesce - Livello 1

Livello 1, ristorante di pesce in via Duccio da Buoninsegna (zona Eur), è aperto a pranzo, anche nel weekend, dalle 12 alle 15,30. Lo chef Mirko Di Mattia, inoltre, ha pensato ad un nuovo menù degustazione dedicato a Roma. Tra i piatti ispirati alla tradizione romana (a base di pesce) da provare i saltimbocca di triglia.

Morning Glory Brunch vista Colosseo - The Court

Il sabato e la domenica il brunch è vista Colosseo al The Court Roma. Dalle 11, ad attendere i romani, c'è il Morning Glory Brunch, con i cocktail di Matteo Zed, in abbinamento ad una selezione di piatti pensati ad hoc dalla cucina di Aroma Restaurant con Dj Set Performers. Prezzo. Un brunch con vista mozzafiato a 30 euro.

Colazione o pranzo con vista - Pianoalto

Nel weekend Pianoalto - su Lungotevere Portuense - accoglie i clienti sin dal mattino. Colazione in giardino? Pranzo in terrazza? L'offerta è variegata nel locale open space fra Testaccio e Trastevere. Il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12, internamente o in giardino, si possono gustare prelibatezze dolci e salate, dalle crostate e pane burro e marmellata, alla focaccia bianca calda con mortadella di Mora Romagnola eUova bio “di Arianna” strapazzate, guanciale croccante, salsa bernese e pane tostato. A seguire il pranzo con un menù variegato e genuino.