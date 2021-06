Pranzo o cena all'aperto: dove mangiare nel weekend del 5 e 6 giugno ve lo suggerisce RomaToday

Primo weekend di giugno, aria estiva, tanti eventi in città e molta voglia di ritagliarsi un pranzo, una cena o un'aperitivo spensierato, piacevole, buono e in ottima compagnia.

Numerosi i posticini in città da conoscere e da provare (tra nuove aperture e attesi ritorni), magari proprio nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Tavoli allestiti in piazzetta, giardini che aprono le porte in città, luminarie che regalano suggestive atmosfere al calare del sole, ecco alcuni suggerimenti di RomaToday per mangiare fuori questo weekend:

Nel Parco Archeologico dell'Appia Antica

Con l'arrivo dell'estate, torna Luce Experience in città. Il format ristorativo ispirato alla natura, che già aveva sorpreso lo scorso anno dopo i mesi di chiusura imposti dal lockdown, riapre le sue porte per illuminare Villa De Cesari, location storica all'interno del Parco Archeologico dell'Appia Antica. L'ingresso è da via Ardeatina 164, un ampio parcheggio e un illuminato viale alberato accolgono gli ospiti per poi immergerli in un ampio spazio verde lntano dal caos metropolitano. Igloo di bambu, lucine suggestive, cuscini e tavoli ben distanziati danno modo di godere al meglio dell spazioso giardino, magari per un aperitivo, prima di spostarsi nel patio, dove altri tavoli - altrettanto distanziati - aspettano gli ospiti per la cena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

All'ombra del museo

Un altro giardino, meno bucolico, più urbano è il nostro secondo consiglio per il weekend. Vi portiamo da Mediterraneo, il locale open air all'ombra del MAXXI. Sfizi da mangiare, cocktail e bollicine da sorseggiare, musica dal vivo, il tutto in un urban garden notevolmente cambiato rispetto all'estate 2020. Più tavoli e un vero e proprio reticolato di luminarie che punta a ricreare un cielo stellato, insieme a corde naturali, filari di edera e lampadari sospesi per un tocco tropical. E una proposta enogastronomica che punta ad essere conviviale, divertente, smart con una varietà di assaggi in formato mini sfizi per incontrare un po' tutti i gusti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Persi nella foresta

E dopo il giardino urbano, ecco una foresta urbana da scoprire nella Capitale per vivere un esperienza green al 100%. In via Galla Placidia, in zona Portonaccio, ha inaugurato Wood Natural Bar, un nuovo spazio nella Capitale immerso in 2000 metri quadri di verde. Un luogo dove condividere cultura, spontaneità, riflessione, dialogo e ascolti. La conformazione dello spazio è quella di una foresta incantata, tra aromi, sapori e profumi, per fuggire dai ritmi della città, ma restandoci immersi in verità. Ad alimentare l’esperienza del Wood è il cocktail bar capitanato da Lorenzo Patitucci e Daniele Cecconi, giovani barman creativi “5 stelle” con una comprovata esperienza nel settore, che proporranno un menu di drink studiati e personalizzati, conditi da erbe aromatiche coltivate all'interno del bosco. E, da mangiare, non mancano proposte vegan, veggie e gluten free. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

In uno "Street Food Park"

Protagonista dell'estate in zona Eur è Eur Social Park, un nuovo spazio per l’estate romana, nato tra gli alberi della fu Bibliotechina con musica, drink e cucina a partire dal tramonto. All'interno del Parco del Turismo di Roma, immersi nel verde dei giardini del Ninfeo e in piena sicurezza grazie agli oltre 2.000 mq a disposizione, si possono assaggiare i prodotti della gastronomia italiana, piatti tipici della tradizione italiana e romana. Ad accompagnare le serate da Eur Social Park, inoltre, fiumi di birra artigianale, spettacoli, musica e divertimento assicurato per ogni età, grazie al coinvolgimento dei comici di Stand Up Comedy e ai live e dj set che si alterneranno.

Hai detto Osteria?

Per chi ha voglia di cucina romana, tradizionale, come quella "de nonna", nel weekend, il consiglio è di andare a provare Primo Osteria che da Monteverde ha cambiato sede ed è approdata a Ponte Milvio. Protagonista da Primo Osteria la cucina romana e non solo, non quella dei ricettari della nonna, ma un'offerta che punta ad attirare un pubblico trasversale, dai giovani avventori ai palati già formati. Il menù è suddiviso per titoli: si parte con degli elementi vegetali, Né carne né pesce, si prosegue con i Crudi. E ancora ci sono i Plateau, le Marinature, le Cotture a bassa temperatura, i primi, i secondi, i dolci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]