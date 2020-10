Pranzo o brunch? Dove mangiare nel weekend a Roma. I consigli di RomaToday

Il primo weekend senza servizio cena nei ristoranti della Capitale, a meno che non si opti per delivery e asporto. Ma, quello in arrivo, è il weekend di Ognissanti, quello in cui, nella normalità, in molti avrebbero festeggiato Halloween. Cambia tutto. Il dpcm fa chiudere ristoranti e bar alle 18, ma questo non toglie la possibilità di ritagliarsi qualche ora di relax, in totale sicurezza, mangiando e bevendo qualcosa di buono al ristorante.

Weekend dove mangiare a Roma

Proprio per questo, RomaToday ha selezionato alcuni locali della Capitale, dove vivere - tra pranzi e brunch - un fine settimana all'insegna del gusto. Dai ristoranti tipici ai brunch internazionali, dalla pizza all'hamburger, un fine settimana divertente, spensierato e buono, nonostante tutto.

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini, il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

Osteria del Piatto - Gianicolense

Una nuova realtà nata in zona Gianicolense, aperta a pranzo, tutti i giorni, dalle 12 alle 15,30 (con servizio di delivery e asporto per la cena). E' l'Osteria del piatto. Qui si mangia la cucina romana, semplice, genuina e senza troppe artificialità. La tradizione è una costante importante in questo ristorante.

Casa Carmen - Fregene

Un pranzo al mare, perché no. Casa Carmen è aperto tutti i giorni a pranzo, dalle 12 alle 15 e fa vivere un viaggio, nel gusto, che inizia in Messico, passa per Formentera e arriva sulla costa di Fregene. La cucina proposta è la classica mediterranea con crudi e battute di gamberi rossi, spaghetti con vongole e bottarga, famose telline di Fregene, paranza e pescato del giorno grigliato. Per respirare un po' d'aria di vacanza.

Cous cous - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Beppe e i suoi formaggi

In via Santa Maria del Pianto, al Ghetto, per un tagliere di salumi e formaggi di alta qualità c'è Beppe e i suoi formaggi. Aperto tutti i giorni, weekend compreso, dalle 9,30 alle 18, la formaggeria nel cuore di Roma propone piatti caldi o taglieri di produzione propria, da gustare nella sala interna o ai tavoli esterni. Inoltre, da Beppe e i suoi formaggi, è possibile fare la spesa al banco o richiedere la consegna a casa. E tutto quello che c'è in bottega, può esserre ordinato anche delivery.

Seu - pizza Illuminati

Una buona pizza, una delle pizze più amate di Roma (nonché premiate) da gustare nel weekend, a pranzo. E' la pizza di Seu a Porta Portese che ha spostato tutti i servizi al pranzo. Nel weekend l'orario è no stop dalle 12 alle 18. A questo si aggiunge il servizio di

asporto che, il sabato e la domenica, è attivo dalle 12 alle 23.

Aqualunae Bistrot - Prati

Siamo in piazza dei Quiriti, in un bistrot guidato dallo chef Emanuele Paoloni, aperto, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 18. Da Aqualunae potrete andare nel weekend per un ricco pranzo, certo, ma anche per una colazione dolce e salata e, perché no, per riscoprire il piacere di una buona meranda, con tè, tisane e dolci da forno. E, la domenica, l'appuntamento è con un ricco brunch.

Queen Makeda Grand Pub - San Saba

Un vero e proprio excursus gastronomico è quello che, il sabato e la domenica, dalle 12,30 alle 16, si può vivere da Queen Makeda. E' il Grand Brunch Tour, servito al tavolo. Una nuova formula che comprende alcuni assaggi da condividere, un piatto a scelta tra english breakfast, zighinì, sunday roast, pancake salati, bagel e burger e per concludere dolci al kaiten illimitati, succhi di frutta e caffè americano.

La Dispensa dei Mellini - Lungotevere

La Dispensa dei Mellini, su Lungotevere dei Mellini 32, ha cambiato i suoi orari e tutti i giorni, compreso il weekend, è aperto a pranzo dalle 12,30 alle 15,30 (asporto e delivery anche a cena su prenotazione). Un'osteria come quelle di una volta, dove si viene accolti in un ambiente intimo, dove si respirano i profumi della cucina delle nonne, dove la cucina è "di pancia" e la scarpetta è un dovere (oltre che un piacere).