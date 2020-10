Dove andare a mangiare nel weekend dal 23 al 25 ottobre: i consigli di RomaToday

L'ultimo Dpcm del presidente Conte ha emesso nuove restrizioni per i ristoranti, anche nella Capitale. Così pizzerie, bistrot, locali di Roma e dintorni hanno dovuto rivedere i propri spazi, organizzare diversamente i tavoli, a volte anche proporre cambiamenti negli orari, per rispettare al 100% le misure anti-Covid.

Ma, con tutte le accortezze del caso, è ancora possibile trascorrere una parentesi piacevole a pranzo o a cena, durante il weekend.

Weekend dove mangiare a Roma

Sì, perché, davanti ad una ricetta della tradizione romana, ad una buona pizza, ad un ricco brunch, a piatti di culture vicine e lontane staccare la spina dalla routine settimanale viene più semplice. Per questo RomaToday ha selezionato - come ogni settimana - alcuni locali per mangiare e bere bene nella Capitale nel weekend dal 23 al 25 ottobre:

Menù non convenzionale - Pastificio San Lorenzo

Da alcune settimane hanno riaperto le porte del Pastificio San Lorenzo, al piano terra della Fondazione Pastificio Cerere. Un’osteria gastronomica moderna dall’aspetto retrò, uno spaccio di pasta artigianale e un cocktail bar d’autore. Al Pastificio non troverete il tradizionale menù con antipasti, primi e secondi, ma un invito a "Condividere", lasciando i clienti liberi di scegliere "in ordine sparso" tra una serie di proposte stagionali di carne, pesce e verdure, ordinabili in versione piccola o grande, senza schemi o convenzioni.

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini, il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

Sushi e cucina giapponese - Oishi

Siamo in zona Ostiense in uno dei punti di riferimento per gli amanti della cucina giapponese: Oishi. A due passi dal Gazometro, questo ristorante offre menù alla carta o con formula all you can eat. Sushi, sashimi, ma anche ravioli fusion e dolci della tradizione asiatica. Da poco, inoltre, Oishi dà la possibilità al cliente di effettuare in autonomia la propria ordinazione tramite un tablet: un servizio pensato per garantire comodità e sicurezza in questo periodo.

Panino sanizzo - Mi'Ndujo

Lo scorso 11 ottobre a Roma ha inaugurato di Mi'Ndujo. Un angolo di Calabria a Ponte Milvio dove protagonista è il tipico "panino sanizzo". Fatto solo con acqua, farina, lievito di birra e sale marino, un panino che cuoce in forno preriscaldato alla temperatura di 350°C, per poco meno di due minuti e che, una volta sfornato, è pronto per essere tagliato e farcito, con una selezione di ingredienti freschi, di prima qualità, genuini.

Le ricette della nonna - Bucavino

Un vecchio ricettario della nonna, ritrovato durante il lockdown, ha ispirato il nuovo menù di BucaVino, osteria nel quartiere Coppedè. Dalla cacio e pepe alla carbonara, fino alle polpette al sugo, al maialino, al petto alla fornara con patate al forno e all'abbacchio con i carciofi. A prendere per la gola arrivano anche i dolci: zuppa inglese con ciambellone, crostata di visciole, crème caramel all’arancia, tiramisù con gli Osvego e maritozzo con la panna.

Cous cous - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Pranzo contadino - Proloco Trastevere

Il Pranzo Contadino, è il primo brunch della domenica ideato da Proloco Trastevere, dedicato ai prodotti dei piccoli artigiani della selezione D.O.L. Tutte le domeniche dalle ore 12.00 alle ore 15.30 i clienti possono degustare le specialità agricole e i piatti tipici del territorio laziale. Il Pranzo Contadino è un brunch servito, composto dal Piatto del Contadino, ricco di rarità casearie del Lazio con salumi, formaggi, ortaggi di stagione e altre specialità calde e fredde, un primo o un secondo a scelta e un dolce del giorno.

Vini e ... cucina - Tavola

Siamo a Prati, in via Fabio Massimo, da Tavola - Bottiglieria con cucina. E questo è il ristorante che consigliamo a chi è amante della buona cucina, ma solo se accompagnata da un buon calice di vino. Un luogo semplice, piccolo, accogliente e una particolare formula di assaggi, permette di provare tutto il menù. Nella stagione autunnale protagoniste le zuppe, non mancano i primi della tradizione e ricercati piatti di carne e pesce, il tutto contornato da tante bottiglie di vino.

Pizzeria e ristorante per famiglie - Mucca Pazza

Nel quartiere Monteverde, Mucca Pazza è lo spazioso ristopizza-grill ideale per famiglie con bambini. Oltre 350 posti a sedere e un'area giochi attrezzata, per permettere ai genitori di godersi il pranzo o la cena e, ai più piccoli di divertirsi sotto l'occhio vigile di personale specializzato. Le specialità sono la pizza cotta al forno a legna e la carne alla griglia, dall’entrecòte di Angus alle grigliate miste, dalla costata maxi alla tagliata, anche in formula a prezzo fisso all you can eat. E per intrattenere e divertire ancora di più i bambini, il ristobimbo Mucca Pazza è dotato di tavoli e sedie colorati, piatti a base di ingredienti semplici e Peppa Pizz.

