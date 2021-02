Pranzo o brunch? Dove mangiare nel weekend dal 19 al 21 febbraio a Roma

Nuovo weekend alle porte, tanti ristoranti della Capitale pronti ad accogliere i romani per un pranzo all'insegna della tradizione e non solo. Roma ha molto da offrire, dai pranzi più casarecci ai menù degustazione più gourmet, dalla pizza anche a pranzo ai brunch dai sapori internazionali.

Per chi ha voglia di uscire di casa da venerdì a domenica alla ricerca di proposte interessanti, golose, buone nella Capitale, ecco una selezione di ristoranti dove andare a mangiare a Roma nel fine settimana:

Roma nel piatto da Hosteria Grappolo d'Oro

Nel cuore della Capitale, in piazza della Cancelleria, l'Hosteria Grappolo d'Oro è un indirizzo da segnare per degustare i piatti della tradizione romana e laziale. Tra i vicoletti adiacenti a storici punti d’interesse, come Piazza Navona o Campo de’ Fiori, le proposte si dividono tra il Menù alla carta che dà spazio alla scelta personale del singolo commensale e il Percorso Romano, una dichiarazione d’amore alla storia gastronomica della Città Eterna con grandi e intramontabili classici.

I piatti degli Incas Hermano's

Per chi ha voglia di sperimentare e di viaggiare al di fuori dei confini italiani, all'Appio Latino c'è un nuovo indirizzo da segnare. Siamo in via Gallia 170 da "Hermano's chicken&pizza", non un fast-food come se ne vedono tanti in città ma un locale che lega la cucina peruviana alla pizza al taglio romana. Una bella sfida che mette in scena la fratellanza ai fornelli. Un luogo dove trovare la nostra tradizione, ma anche assaggiare i piatti degli Incas.

Mid Sunday Lunch da Spiazzo

Il Mid Sunday Lunch è la nuova proposta che Spiazzo - pizzeria del Patron e pizzaiolo Alessio Mattaccini - dedica al pranzo della domenica. Un format inedito e goloso, mirato a soddisfare il desiderio di un pranzo all'aria aperta nel dehor esterno, senza mai rinunciare alla qualità e alla convivialità a pochi passi dal Gazometro. Nel fine settimana, qui, potrete gustare tagli di carne di alta qualità, fritti e poi i famosi ruoti: le gustose pizze al padellino.

Bottega Mellini, street food casareccio a Prati

La Dispensa dei Mellini, ristorante in Lungotevere dei Mellini 2, ha da poco presentato un nuovo format di street food casereccio con Bottega Mellini, una proposta sfiziosa da gustare passeggiando o, magari da farsi consegnare direttamente a casa. Noi vi suggeriamo di optare per l'asporto, per poi gustare passeggiando rosette, ciabatte, bun, baguette da farcire con gli ingredienti più sfiziosi nel rispetto della tradizione e dei prodotti locali.

Nova, sapori da tutto il mondo

In piena pandemia, lo scorso 25 gennaio, in via Piave ha aperto Nova - attimi di gusto. Una nuovissima realtà gastronomica che dà vita ad un’offerta food&drink ampia e variegata, la cui parola d’ordine è contaminazione. Un menu dal sapore internazionale. Dal brunch alle divertenti tapas con suggestioni da tutto il mondo (chicken wings, tacos con salmone marinato, bunuelo di baccalà, donuts cacio e pepe, mini bao buns e tanto altro). E, ancora, noodles, fish & chip e una selezione di buns e burgers ripieni di pulled pork, filetto di salmone o carne Angus, disponibili anche nella versione vegana. Non mancano i tanto amati pokè di pesce o carne, il tutto ben orchestrato dal servizio e dagli abbinamenti drink & wine.