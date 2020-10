Dove andare a mangiare nel weekend dal 16 al 18 ottobre: i consigli di RomaToday

Chiusura alle 24. Obbligo di consumare seduti ai tavoli, all'interno o all'esterno, dalle 21. Queste le regole del nuovo Dpcm che riguardano ristoranti e pizzerie. Si continua ad andare a pranzo e a cena fuori, dunque, ma con qualche attenzione in più.

Per questo, in vista del weekend, RomaToday ha selezionato alcuni locali dove andare a mangiare in sicurezza.

Weekend: dove mangiare a Roma

Osterie, bistrot, pizzerie, ristoranti che cucinano la tradizione e altri che portano in tavola piatti di culture lontane. Tra nuove aperture e antiche certezze, ecco dove vi suggerisce di andare a mangiare RomaToday dal 16 al 18 ottobre:

Cucina romana - Schietto

Un pranzo o una cena da Schietto, di venerdì o di sabato (perché la domenica il ristorante è chiuso). Un'osteria romana contemporanea, in via Vercelli (zona San Giovanni) che porta in tavola i piatti romani con un pizzico di creatività. Dalla classica carbonara, alla pasta al tonno (che però è una tartare), dal baccala con puntarelle su polenta croccante alla panzanella di alici e burrata. Un posticino intimo, curato, accogliente, con tavoli all'interno e all'esterno.

Pescato del giorno - Approdo 56

Una nuova osteria di pesce in zona Pigneto. Un ristorante, aperto anche nel weekend (la domenica solo a pranzo) dove scegliere in un menù di solo pesce. Protagonista il pescato di giornata, cucinato in modo delicato ed innovativo. Dai crudi ai fritti, dalle linguine con salicornia e cozze agli spaghettoni allo scoglio o alle vongole. E, ancora, zuppe, pesce alla griglia e tanti altri piatti ispirati dal mare.

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini, il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

Pizza - 180 grammi pizzeria romana

Una delle pizze più premiate di Roma sta a Centocelle. Romana, bassa e scrocchiarella firmata da Jacopo Mercuro e Mirko Rizzo: è la pizza di 180 grammi pizzeria, una delle tonde che i romani amano di più. Basti pensare che arrivano da tutte le zone della Capitale per assaggiare la tonda romana in via Tor de Schiavi e che il Gambero Rosso gli ha assegnato gli ambiti "Tre spicchi".

Hamburger - Beef Bazar

Beef Bazar è uno dei posti preferiti dai carnivori doc a Roma. Siamo in Prati, precisamente a via Germanico. Qui la carne è protagonista assoluta e, se andate matti per l'hamburger, la scelta in menù non lascerà spazio a delusioni. Il locale spazioso non ha problemi a rispettare le distanze di sicurezza e a regalare una parentesi piacevole, a pranzo o a cena, a due passi da piazza San Pietro.

Cous cous a volontà - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Sushi - Sushi Doku

Sushi Doku è un piacevole angolo di Giappone a Ostiense. Siamo in via del Gazometro. Qui si possono ordinare i piatti tipici della cucina giapponese. Dal sushi alla tempura, fino al ramen e a tante altre specialità tradizionali. Il locale, a due passi dalla Piramide Cestia, si contraddistingue per la cura nella scelta delle materie prime.

Ristorante per famiglie - Mucca Pazza

Nel quartiere Monteverde, Mucca Pazza è lo spazioso ristopizza-grill ideale per famiglie con bambini. Oltre 350 posti a sedere e un'area giochi attrezzata, per permettere ai genitori di godersi il pranzo o la cena e, ai più piccoli di divertirsi sotto l'occhio vigile di personale specializzato. Le specialità sono la pizza cotta al forno a legna e la carne alla griglia, dall’entrecòte di Angus alle grigliate miste, dalla costata maxi alla tagliata, anche in formula a prezzo fisso all you can eat. E per intrattenere e divertire ancora di più i bambini, il ristobimbo Mucca Pazza è dotato di tavoli e sedie colorati, piatti a base di ingredienti semplici e Peppa Pizz.

