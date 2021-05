Pranzo o cena all'aperto: vi consigliamo dove mangiare nel weekend del 15 e 16 maggio

In piazzetta, in terrazza, sotto un dehors o sulle nuove pedane allestite in città. Ecco alcuni suggerimenti per andare a mangiare fuori nel fine settimana del 15 e 16 maggio nella Capitale

Mangiare qualcosa di buono, sorseggiando un bicchiere di vino o di birra artigianale, in buona compagnia. Quanto ci piace poter tornare al ristorante, anche a cena, prenotare un tavolo all'aperto e godere di quell'arietta primaverile che è sinonimo di libertà.

Con la riapertura dei ristoranti - seppur ancora con qualche restrizione - questo desiderio è diventato realtà. Tanti i locali della Capitale che hanno riaperto giardini, terrazze, dehors o che hanno allestito pedane ad hoc, come tante - ormai - se ne vedono in città, dal centro alla periferia.

Bagel e hot dog nella metro di Londra

A tanti manca viaggiare, ma c'è un locale a Roma che ti immerge direttamente nella metro di Londra. E' Knock in zona Tiburtina (via Pasquale De Luca 2), un posticino di recente apertura, il cui concept è ispirato chiaramente alla metropolitana di Londra. All'interno ci sono delle aree con mattonelle di vari colori, proprio come quelle presenti nell'Underground londinese e anche il logo del locale richiama la metropolitana. Da Knock si mangiano bagel, taglieri di salui e formaggi, hot dog, pinse da poter accompagnare ad un'elaborata drink list home made.

Pizza, cucina e birra in terrazza

Anche il ristorante Pizza&Cucina e la Birreria di Eataly in zona Ostiense hanno riaperto le porte e trasferito i tavoli in terrazza. Ampi spazi all'aperto in cui ordinare primi e secondi della tradizione, oppure hamburger di fassona, patate fritte e birra artigianale. Le terrazze di Eataly si trovano al primo piano dello store.

Pranzo o cena tra i vicoli del centro

Per chi nel weekend volesse ritagliarsi un pittoresco pranzo, cena o aperitivo tra le viuzze del centro storico, al Ghetto, precisamente in via dei Falegnami, c'è Bottega Tredici. Circa 20 posti nel dehors per gustare antipasti, primi e secondi della tradizione, accompagnati da pane fatto in casa e da una buona selezione di vini. Semplice, accogliente, di qualità e in uno degli angoli più belli di Roma.

Fettuccine in piazzetta

Un classico intramontabile, per coronare la settimana all'insegna della tradizione e della cultura enogastronomica romana. Un pranzo o una cena, in piazzetta, da Alfredo alla Scrofa. Le fettuccine famose in tutto il mondo e un variegato menù che celebra i piatti della tradizione possono essere ordinate nel dehors con cinquanta posti a sedere, situato di fronte al ristorante. Un tempo qui sostavano le botticelle, oggi è un luogo per fare una sosta di gusto a pranzo e a cena, nel centro di Roma.

Cocktail e brunch in dehors

Metropolita è l'indirizzo da segnare in zona Flaminio per chi desidera fare un brunch o un lunch cosmopolita, accompagnato da una ricca carta dei cocktail. Si trova in piazza Gentile da Fabriano, aperto 7 giorni su 7 dalle 12 alle 22. Dal lunedì al venerdì a pranzo tapas gourmet, panini, carne, pesce, poké bowls, selezione di affettati e formaggi, insalate e dessert e un menu fisso. Nel fine settimana, invece, il brunch con tapas a scelta tra carne, pesce o verdure, un piatto principale e un dessert. Il tutto in un dehors che conta 40 sedute per mangiare e bere all’aperto.

Burger e patatine vista Parco degli Acquedotti

Per chi ha voglia di un buon hamburger, di fritti e patatine, perchè nel weekend la dieta non conta, c'è Morbido, in zona Appio-Claudio che con il suo dehors offre tante proposte in menù. Burger da 200 grammi con vari condimenti, serviti con patate Country Stick, nel panino o al piatto. Tagliate di pollo, alette fritte, tartare e alternative di pesce o vegetariane. Morbido si trova in via Sestio Calvino, a due passi dal Parco degli Acquedotti.