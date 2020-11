Pranzo o brunch? Dove mangiare nel weekend dal 13 al 15 novembre a Roma

Nuovo weekend senza servizio cena nei ristoranti della Capitale, nuova opportunità per i locali di Roma di non arrendersi, guardare avanti, con proposte creative, originali, golose, dalla colazione alla merenda.

Weekend dove mangiare a Roma

Il mondo della ristorazione sta mutando e anche le abitudini dei romani, per questo, pur mettendo da parte cena e aperitivo, nel weekend si va a fare il brunch o il pranzo della domenica. Ecco dove andare a mangiare nel weekend dal 13 al 15 novembre a Roma. I consigli di RomaToday:

Bruncio, il brunch domenicale a Centocelle

Domenica, dalle 12 alle 16, c'è il "Bruncio" a Centocelle. E' il brunch ricco di Rude. Dal Morning Glory (uova strapazzate, bacon, baked beans, wurstel di cinta senese, champignon), a hot dog, avocado toast, loabster roll, jacket potato, insalate. Una scelta vasta e internazionale, per un brunch diverso dal solito nel cuore di Centocelle.

Pranzo nel parco di Tor di Quinto

Nel parco di Tor di Quinto, il ristorante Qvinto propone un pranzo spaziale dentro ad Apollo. Una riproduzione fedelissima del modulo lanciato in orbita negli anni Sessanta, infatti, è atterrata nel locale, permettendo di gustare piatti e sorseggiare drink all'interno di una vera (ed elegante) navicella spaziale. Dagli spaghettoni di Gragnano con Ombrina, ai ravioli ripieni di maialino iberico. Dal tataki di ricciola marinata al Moscato e barbabietola al filetto di salmone selvaggio. Fino alle pizze e ai dolci che hanno i nomi dei pianeti.

Pranzo alle Hawaii (ma a Roma)

Cultura, tradizioni, ricette hawaiane da Mahalo – South Pacific Fine Food. Il ristorante di sushi-fusion a Ponte Milvio, porta nella capitale un piccolo angolo di Hawaii. Qui è possibile variare tra tacos, pokè, hawaiian rolls, sushi burger e tanto altro, per un pranzo del weekend che farà viaggiare con la mente e con il gusto.

Cous cous - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Brunch o pranzo al Pigneto

Andiamo ora da Rosti, punto di riferimento al Pigneto che, nel weekend, propone una doppia alternativa pranzo-brunch. Aperto dalle 12.30 alle 18, il locale in via Bartolomeo d'Alviano propone pranzo alla carta oppure il brunch servito a base di 5 antipasti, 3 primi, 2 secondi, 1 contorno e 2 dolci (20 euro, bevande escluse). E, dopo il pranzo, si prosegue con l'ora del tè: tisane, infusi e biscotti fino alle 18.

La pizza di Seu a pranzo

La Pizzeria di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo a Porta Portese si reinventa, dopo gli ultii dpcm, e sposta i servizi tutti al pranzo. Nel weekend la pizzeria pluripremiata della capitale è aperta a pranzo, con orario no stop dalle 12 alle 18. A tutto questo si aggiunge il servizio di asporto.

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini, il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

