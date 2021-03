Pranzo o brunch? Dove mangiare nel weekend del 13 e 14 marzo

Weekend alle porte, l'ultimo prima di nuove restrizioni, in cui concedersi un pranzo, un brunch al ristorante, in sicurezza. Il meteo alternerà sole e nuvole, ma i locali sono attrezzati per accogliere - con le giuste distanze - i romani all'aperto e al chiuso.

Ci sono realtà consolidate, insegne che ormai a Roma sono conosciute da tutti, ma ci sono anche interessanti novità che sfidando la pandemia hanno aperto da poco in città.

Ecco alcuni consigli su dove mangiare nel weekend a Roma e dintorni:

180 grammi pizzeria

A Centocelle tutti conoscono 180 grammi pizzeria romana, ma la verità è che la pizza di Jacopo Mercuro è famosa in tutta Roma e un motivo c'è. Pizza romana bassa e scrocchiarella, come la tradizione comanda. Condita con ingredienti di prima qualità e con abbinamenti classici o più innovativi. Qui anche la margherità è una sicurezza, la pizza bianca spaccata con la "mortazza" una pura leccornia e, per chi vuole osare, con qualcosa di più particolare, c'è la pizza "Burro, parmigiano e tartufo", quella "prosciutto cotto alla brace, stracciatella, carciofi e mentuccia" e, parlando di fritti, i sampietrini ripieni di tonnarelli cacio e pepe, gricia e carciofi, coda alla vaccinara. La pizzeria è aperta a pranzo sabato e domenica.

Osteria, pizzeria appena nata all'Appio Claudio, proprio a due passi dal Parco degli Acquedotti. Siamo in viale Spartaco 76 dove l'idea nata da Alessandro Marano ha preso vita. Spartaco si presenta a pubblico come un’osteria romana contemporanea e pizzeria gourmet con un’offerta gastronomica variegata e ben strutturata a seconda dei momenti della giornata e di differenti tipologie di clientela. Ciccia cruda, piatti romani come la tradizione vuole, pizza. Una gustosa proposta che in zona mancava.

Ci spostiamo al centro storico, anche qui per una nuova apertura, o meglio, per un caffè bistrot che si è rinnovato per offrire ai suoi ospiti una proposta più accogliente e variegata. Caffè Doria è il bistrot all'interno di Palazzo Doria Pamphilj, con un suo ingresso indipendente in via della Gatta. Un angolo del gusto affascinante che tra opere d'arte e una fontana monumentale del '600 è aperto dal mattino con la colazione per proseguire con pranzo dal menù dinamico e sempre in evoluzione e ancora aperitivo, tea room, per il momento con apertura fino alle 18.

Romeow Cat Bistrot

L'unico cat bistrot della Capitale, Romeow Cat Bistrot è il locale in zona Ostiense - a due passi dal Gazometro - che offre cucina plant based e si presenta come luogo ideale per coloro che amano i gatti e la cucina vegana ma, più in generale, per chi ha voglia di una proposta culinaria originale e sana. Tra colorati arredamenti vintage e di legno in stile retrò, l’offerta di Romeow valorizza il veganesimo escludendo il consumo di carne, di pesce, non contemplando prodotti di origine animale come latte e formaggi, uova o miele e prediligendo i prodotti di stagione. Nel weekend il locale è pronto ad accogliere i romani a colazione, a pranzo o anche per un'insolita e naturale merenda.

Enoteca Verso

Ben 900 etichette di vino e una proposta di menù che punta ad impreziosirle ulteriormente. Enoteca Verso a San Giovanni è un piccolo paradiso per gli amanti del vino. Le pareti ricoperte di bottiglie mostrano grandi nomi del mondo dell’enologia, ma che piccole realtà territoriali, a conduzione familiare, con un focus interessante sul mondo dei vini naturali. La cucina, creata ad hoc per la ricchezza enologica di Enoteca Verso è coerente con l'idea di affiancare a grandi vini ottimi piatti. Si va dalle tapas ai piatti romani, senza eccessi o voli pindarici.