Pranzo e cena sotto le stelle, dove mangiare nel weekend a Roma: i consigli di RomaToday

Weekend di metà giugno, temperature alte e tanta voglia di mangiare sotto le stelle. Una cena gourmet, una pizza informale, un pranzo dai sapori lontani. Roma stupisce e offre una ricca varietà per chi ha voglia di mangiare fuori sabato 12 e domenica 13 giugno.

Non mancano le proposte di street food, le cene nei parchi, le proposte spensierate sui tetti di Roma, per godere a pieno di queste prime giornate estive con il coprifuoco allungato alle 24. Ecco i consigli di RomaToday per ritagliarsi una parentesi di gusto a Roma nel fine settimana in arrivo:

Street food giapponese a Monti

In via Urbana 122 sabato 12 giugno inaugura Maido, un nuovo indirizzo per amanti dello street food giapponese da segnare a Roma. Dopo il successo riscosso a Milano e Torino, infatti, è approdato a Roma il locale divertente dove assaggiare l'Okonomiyaki, iconico piatto da strada tipico di Osaka, una novità assoluta nella Capitale. Non mancano onigiri, takoyaki, ramen e tante altre specialità giapponesi. E in sottofondo le musiche dei cartoni animati, da Kiss me Licia a Doraemon, da E' quasi magia Johnny a Dragonball.

Cena in terrazza con vista Cupolone

Per regalarsi un aperitivo curato in ogni minimo dettaglio o una cena semplice e buona con vista mozzafiato sul Cupolone, tra Prati e Borgo Pio c'è il ristorante Les Etoiles, agli ultimi piani dell’Hotel Atlante Star. Una terrazza panoramica a 360 gradi sui tetti di Roma, con vista privilegiata su San Pietro, da un lato e su Castel Sant'Angelo dall'altro. L'attico è riservato al ristorante Les Étoiles, il Roof Garden è dedicato al Bistrot e il Rooftop al cocktail bar. Una coccola che vale la pena dedicarsi, in coppia o con gli amici.

Cucina cinese autentica a Prati

Restiamo a Prati, ma ci spostiamo in via Valadier dove ha aperto Song, un nuovo ristorante di autentica cucina cinese a Roma. Un ristorante con tavoli al chiuso e spazio anche all'esterno, che propone i tipici piatti di Hong Kong e i rito del Dim Sum, una collezione di bocconi che puntano a narrare un’arte millenaria, sintesi di tradizioni locali e culturali. Tra questi in primo piano i ravioli preparati a mano dallo chef, con materie prime di qualità.

Nuovo angolo del gusto a San Cesareo

Dalla passione e dall'amore di un cuoco a domicilio ha aperto, a San Cesareo, una nuova realtà ristorativa a conduzione familiare. E' Manicaretto Lab Bistrot, da un'idea dello chef Stefano Centore, in piena pandemia. Un progetto resiliente nato in uno dei momenti storici più difficili per l'imprenditoria, grazie ad una famiglia intera che si è rimboccata le maniche per aprire le porte di un interessante bistrot curato in ogni dettaglio. Pranzo, cena e anche un aperitivo fresco e giovane sono le proposte del nuovo locale a San Cesareo. Il menù offre una cucina romana rivisitata dallo chef, arricchita da sapori mediterranei e dai profumi della costiera amalfitana.

Pizza in terrazza

Il weekend è a base di pizza sulla terrazza della Pizzeria Frontoni, all'Appio-Tuscolano. Nel fine settimana è tempo di aperipizza dalle 18 a chiusura. Un aperitivo diverso o una cena spensierata, ma sempre con la pizza grande protagonista. La scelta consigliata per chi cerca una serata informale, fresca, sui tetti di Roma.

Cene sotto le stelle a Villa Pamphili

E' iniziata l'estate a Villa Pamphili. Tanti gli appuntamenti dedicati al benessere (come lo yoga), ma tornano le cene serali nello splendido parco, con tavoli all’aria aperta, romantiche lucine e un soffitto di stelle, per trascorrere serate estive davvero speciali nella quiete della villa. Dopo un aperitivo al tramonto, con il canto delle cicale di sottofondo, ViVi propone una cena bioviziosa, con la sensazione di sentirsi in vacanza pur essendo nel cuore della propria città.