Dove andare a mangiare nel weekend dall'11 al 13 settembre: i consigli di RomaToday

Voglia di pasta, di pizza, di un panino, di una cena romantica. Voglia di mangiare all'aperto, in piazzetta o in terrazza, in centro o in periferia. Di spendere poco o di non badare a spese. Voglia di un brunch della domenica, di un picnic sul prato, di prendere da mangiare a domicilio per rilassarsi in compagnia degli amici e della famiglia comodamente a casa.

Weekend: dove mangiare a Roma

A Roma si mangia, si beve, a tutte le ore del giorno e della notte lo sappiamo, ma, puntualmente, quando si vuole andare a mangiare fuori nel weekend scatta sempre la domanda "Dove andiamo?". Ogni settimana arriva RomaToday a togliervi dall'imbarazzo della scelta, consigliandovi diverse tipologie di ristoranti, pizzerie, locali per un pranzo o una cena che rispondano perfettamente alle vostre voglie:

Un panino di pesce con gli amici

Primo weekend di Pescaria a Roma: volete forse perdere la possibilità di assaggiare uno dei panini di pesce del noto fast food pugliese? Giovedì 10 settembre è il giorno dell'inaugurazione tanto attesa - e rimandata dal Covid - e così Pescaria a Roma è finalmente realtà. Pesce crudo e cotto, chiuso in un panino, da Polignano a mare direttamente nella Capitale.

Pescaria, via Via Leone IV

Cena in centro (in terrazza)

Se avete voglia di trascorrere una piacevole serata, passeggiando tra monumenti e vicoli inaspettati, a due passi dal Tevere, vi suggeriamo una cena sulle terrazze di Giulia Restaurant. Il ristorante di via Giulia, dopo il lockdown si è infatti trasferito ai piani superiori, e propone gnocchi alla romana, gnocchi ripieni e un variegato menù preparato da chef Pierluigi Gallo, accompagnati da una ricca carta di cocktail, vini e bollicine. Da un lato il fascino di via Giulia, dall'altro il biondo Tevere. Una location intima, caratteristica, per godere delle ultime serate d'estate nel cuore della Capitale.

Pizza napoletana

Se il richiamo della pizza napoletana è troppo forte e vorreste mangiarne una, più che soddisfacente, nel weekend a Roma, noi vi suggeriamo di prenotare da Angelo Pezzella, in zona Statuario. Una pizza napoletana come la tradizione comanda, dalla classica margherita alle varianti più sfiziose, per palati esigenti e che amano osare. E poi il tipico cuoppo napoletano e i dolci di Sal De Riso. E se in famiglia o tra gli amici, non tutti gradiscono la pizza, Pezzella è anche ristorante, con menu di primi e secondi della tradizione.

"Da Sonia", cucina cinese all'aperto

Il ristorante di Hang Zhou, per tutti "da Sonia", non solo ha riaperto, ma ha anche inaugurato una zona all'aperto, con tavoli sul verde. Tavoli distanziati, per mangiare i piatti tipici della cucina del Sol Levante in sicurezza, in quello che per molti è un "ristorante del cuore" nella Capitale.

Hang Zhou, via Bixio 55

Il pranzo della domenica

Torna, da questa settimana, l'appuntamento con Il pranzo della domenica da Osteria Fratelli Mori, zona Piramide Cestia. Non resta che radunare tutta la famiglia dopo le vacanze estive, prenotare e ritrovarsi tutti attorno alla stessa tavola, davanti ai piatti della tradizione. Dalla lasagna al maialino al forno, dall’arrosto all’abbacchio, il pranzo della domenica, come una volta, è in via dei Conciatori.

Osteria Fratelli Mori, via dei Conciatori 10

Sunday brunch

Domenica fa anche rima con brunch. Tradizione inglese che, ormai da tempo, ha conquistato la Capitale. Da domenica 13 settembre, torna il Sunday Brunch da Rec23 a Testaccio. Dalle 12 alle 16, ci sarà un buffet in sicurezza coperto da parafiato e servito dal personale del locale ad accogliere i clienti. Lasagne e paste al forno, l’angolo delle uova per la colazione americana, parmigiana di melanzane, arrosto, polletto fritto, porchetta di Ariccia, mozzarella di bufala dop regina dei Mazzoni, verdure ripassare e insalate. Non mancheranno i dolci fatti in casa dalla pasticcera di Rec23: cheesecake, crostate, crumble, ciambelloni, muffin, plumcake, biscotti e pancakes. Il costo del sunday brunch è di 20 euro per gli adulti e di 12 euro per i bambini.

Rec23, piazza dell’Emporio 1

Sul posto o comodamente a casa

Voglia di cucinare zero. Voglia di mangiare qualcosa di buono 100. Bene, per un sabato sera in relax vi proponiamo Elettroforno Frontoni. In zona Ostiense, ma anche all'Appio-Tuscolano dallo scorso 8 settembre. Pizza bianca, pizza al sesamo, pizza al sesamo con la mortadella, pizza con condimenti vegani, pizza prosciutto e fichi, pane caldo, supplì artigianali. Per una serata rigorosamente informale, ma assolutamente buona.

Elettroforno Frontoni, via Ostiense387

Elettroforno Frontoni, via Eurialio 73