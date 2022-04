Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 9 e 10 aprile

Weekend del 9 e 10 aprile, Domenica delle Palme nella tradizione cristiana. Una settimana a Pasqua e sempre più voglia di trascorrere del tempo all'aperto.

La primavera si sta facendo desiderare, ma il fine settimana alle porte sembra essere abbastanza soleggiato e con temperature miti, ideale per una passeggiata in centro e, perché no, per un pranzo o una cena fuori in ottima compagnia.

Pranzo o cena fuori nel weekend a Roma, ma non sai dove andare? Arrivano puntuali i consigli di RomaToday per sabato 9 e domenica 10 aprile:

Bistrot inclusivo in una riserva naturale

Venerdì 8 aprile ha inaugurato FarFood, un nuovo bistrot all'interno della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa. Si tratta di un progetto ristorativo che coinvolge ragazzi autistici, con disagio mentale o con disabilità psichica, ospiti della cooperativa e impresa sociale Il desiderio di Barbiana. Nel weekend il locale è aperto fino a mezzanotte. Nato con l’obiettivo di utilizzare il lavoro come strumento di inclusione sociale, FarFood coinvolge i ragazzi in tutte le attività necessarie, dalla pulizia, al servizio e alla cucina. Un'idea per conciliare gita fuori porta, buon cibo e inclusione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cucina gluten free (e non solo) a Ponte Milvio

Da pochi giorni Mama Eat, insegna punto di riferimento per intolleranti al glutine, ha aperto una terza sede a Roma, in zona Ponte Milvio. Due cucine, due forni per le pizze, due chef e due brigate. Un (doppio) menu caratterizza anche il nuovo locale Mama Eat romano, certificato, come gli altri, dall’Associazione Italiana Celiachia. Cosa si mangia da Mama Eat? Montanare, arancine, taglieri contadini, "A Genoves" (Ziti con ragù bianco di carne alla genovese, e parmigiano grattugiato), "A Past e Patan" (pasta con patate, rpovola campana e parmigiano grattugiato), le polpette al ragù, mozzarella alla sorrentina e un variegato menu di pizze. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fast food gourmet "di pesce"

Un nuovo indirizzo per chi ama mangiare pesce. Aromi Bistrot è definito il fast food gourmet di pesce e ha aperto a due passi da piazza Venezia. Un locale che, portando in tavola piatti semplici e dai sapori nuovi, punta a valorizzare i prodotti del mare e le loro caratteristiche. Da Aromi si mangiano antipasti, primi, secondi e fritti di pesce, ma anche salumi di pesce, panini, focacce, tartare rigorosamente di mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food a 360 gradi

Weekend, voglia di lasciare a casa l'abito formale, per vivere un'esperienza urbana che, magari, ti porti anche in giro per il mondo. In piazza San Giovanni Bosco (al Tuscolano) arriva, per tutto il fine settimana, l'International Street Food. Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. In questa quarta tappa ci saranno 30 cucine diverse: arrosticini abruzzesi, carciofi alla giudia, puccia pontina, Kurtos ungherese, specialità messicane, paella, hamburger, un banco argentino e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Frappuccino e cornetto

C'è chi è in trepidazione, perché il primo Starbucks ha aperto a Roma, ma non ha avuto ancora l'occasione di visitarlo. Nell'outlet di Castel Romano, lo scorso 5 aprile, è approdato il noto brand di caffè statunitense. Dunque il weekend potrebbe essere l'occasione giusta per concedersi un frappuccino e una pausa golosa diversa, abbinata ad un po' di shopping griffato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Asparagi in tutte le forme

Le sagre ci sono mancate tanto e il fine settimana del 9 e 10 aprile è quello ideale per riprendere confidenza con questo genere di eventi. Presso l'AgriPark di Via Castel di Leva 371, infatti, sabato e domenica, arriva la "Sagra dell'asparago". Un appuntamento per assaggiare piatti tradizionali, classici e ricette nuove e rivisitate a base di asparagi. Il tutto immersi nella splendida campagna romana a contatto con gli animali della fattoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]