Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 5 e 6 marzo a Roma Dove mangiare fuori nel fine settimana a Roma

"Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l'ombrello", dice il proverbio. Ma che sia bel tempo o meno, il weekend resta sempre l'occasione ideale per ritagliarsi un pranzo o una cena fuori.

Dai piatti della tradizione alla pizza, dai panini con pastrami ai piatti orientali, Roma dà l'opportunità di scegliere tra tantissime alternative per mangiare fuori nel weekend in coppia, con gli amici, con i bambini. Vi suggeriamo alcuni posticini da segnare per 5 situazioni tipo:

Pranzo sfizioso a Trastevere

Se nel weekend farete due passi in centro, magari con tappa a Trastevere, segnate questo nome: Mammò. Un piccolo locale che ha nel nome il concetto di accoglienza, qualità e passione e che propone un menu variegato, sfizioso e originale. Da Mammò si possono mangiare le tipiche paste romane (amatriciana, carbonara, gricia, cacio e pepe), ma anche bagel, bbq, pastrami, insalate e contorni vari.

Cucina orientale a Prati

Per chi ha voglia dei tipici dumpling, i ravioli cinesi, nel weekend, il nostro suggerimento si chiama Bao Bao Dumpling. Si tratta di un'apertura abbastanza recente in zona Prati (precisamente in via dei Gracchi 264). Qui i ravioli spaziano dai piatti del sud della Cina con il ripieno di gambero fresco e l’impasto realizzato con farina di riso, o nella versione con la carne di maiale e le verdure, ai piatti del nord della Cina, dal manzo tenero con i peperoni, all’agnello ed i broccoletti cinesi sotto sale. E in tutti i ripieni è presente il Gao Tan: un brodo a base di osso di maiale, pollo e verdure, cucinato per più di 12 ore, la cui presenza nei ravioli esalta il gusto del ripieno.

Sabato sera con gli amici

Una pizza il sabato sera mette sempre tutti d'accordo. Dove? Per esempio da Lievito in zona Trionfale. Un'insegna nota nella Capitale, con un menu sempre in evoluzione che ama prendere per la gola e sorprendere i romani. Dalla più semplice marinara alla più stravagante pizza al sapore di tortellini al prosciutto. E poi i fritti, con il supplì al telefono in prima linea.

Cena relax sotto casa

Arriva il sabato, dopo una settimana di lavoro e la voglia di cucinare è pari a zero, così come quella di prendere la macchina e imbarcarsi chissà dove a mangiare qualcosa. Quello che ci vuole è il tipico locale di quartiere, un posticino accogliente, sotto casa, per sentirsi a proprio agio davanti ad un buon piatto. Se abitate in zona Tuscolana - Don Bosco, vi suggeriamo il Ristorante Rigatoni in via Publio Valerio (Fermata Metro Giulio Agricola). Cucina di qualità, in un menu variegato fatto di primi, secondi, burger, contorni e una lunga lista di pinse per tutti i gusti.

Pranzo della domenica con i bambini

Infine un consiglio per le famiglie che questo weekend vorrebbero andare a pranzo fuori in un ambiente che sia a misura di bambini, magari anche con spazi e menu ad hoc per i piccoli di casa. Vi portiamo in zona Nomentana, perché sono tornate le "Domeniche da Manforte". Ogni domenica nella pizzeria in via Giovanni Zanardini è previsto un menu fisso composto da un antipasto misto, due primi, un secondo con contorno e infine il dolce e un menu ad hoc per i più piccoli.