Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 30 aprile e 1 maggio

Weekend a cavallo tra aprile e maggio, quello della Festa dei Lavoratori. Un fine settimana primaverile, ideale per un pranzo o una cena fuori.

Se la voglia di mangiare qualcosa di buono è tanta, ma non sapete proprio dove andare, RomaToday ha selezionato alcune interessanti proposte per mangiare fuori sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Di seguito alcuni ristoranti da provare nel fine settimana alle porte:

Una pizza "estrema" a Pietralata

Se siete alla ricerca di una buona pizza, ma non della solita pizza romana o napoletana, c'è una nuova insegna nella Capitale da segnare in agenda: è Extremis. Una pizzeria aperta da pochissimo in zona Pietralata, da tre amici (nonché nomi noti nell'ambito della ristorazione capitolina); loro sono Mattia Lattanzio, Giovanni Giglio e Edoardo Cicchinelli. Nella nuova pizzeria romana è possibile scegliere da un ricco menu tra i Lingotti, golosi scrigni di sapore che saranno serviti nell’elegante “Lingotteria” a vista e la nuovissima e golosissima Crumbly, una rivisitazione croccante e friabile della pizza al padellino. E poi fritti classici, dal supplì al fiore di zucca passando per baccalà e olive ascolane fatte a mano, e i “fritti al cucchiaio” oltre alla pizza napoletana proposta in chiave moderna. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un weekend a colori

Per chi desidera un pranzo sfizioso, colorato, un po' in stile USA, Healthy Color è un modo di vedere il mondo, sano e a colori. Healthy Color è il coloratissimo Healthy fast food del cantante Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon. Propone poke, wrap, burger, tartar, salad, soup e tanto altro e ha due sedi nella Capitale, una a Prati e una a San Giovanni.

Cucina romana come una volta

Anima amatriciana e cuore romano, si presenta così - in maniera schietta e pura - l'osteria di quartiere a Monteverde. Un ristorante che tiene prima di tutto al rispetto delal tradizione, senza rivisitazioni, senza contaminazioni, per portere in tavola la vera cucina romana. Picchiapò, coratella con i peperoni, trippa, polpette di pane e cicoria, i primi della tradizione (amatriciana, gricia, carbonara, cacio e pepe), le polpette di bollito, l'abbacchio e, a chiudere, l'immancabile crostata ricotta e visciole. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

In una piccola "golosa" bottega pugliese

Centocelle non si ferma, è sempre in movimento, anche se parliamo di gastronomia e nuove aperture gustose. Tra le nuove insegne segnaliamo Olio Santo, una piccola bottega di street food al 100% pugliese. "A'F'Cazz" (la focaccia), "A'Focaccein" (la focaccina), "A'Pucc" (la puccia), "U'Panzerott" (Il panzerotto), "U'Supplì Pugliese" (il supplì pugliese) da prendere e mangiare a passeggio in via dei Castani a Centocelle. E, per i più golosi, non può mancare il tipico dolcetto pugliese: il pasticciotto con diverse farciture. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggio in Sicilia

Dopo la Puglia, ci spostiamo in Sicilia, per un weekend all'insegna della tradizione, davanti ad un saporito piatto di cous cous. Dove? Da Cus Cus Roma, un piccolo ristorantino situato a Piazza Bologna in cui poter degustare il cous cous tipico della tradizione siciliana con abbinamenti nuovi, genuini e per tutti i gusti. Tra i cous cous vegetariani ci sono il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati; ci sono poi i cous cous con la carne come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. E, infine, il cous cous a base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate.

Domenica senza orario

Per chi la domenica non vuole avere orari, desidera alzarsi con calma, andare a mangiare un pasto completo, oppure prendere solo un calice e qualche "morsetto", c'è 53 Untitled in pieno centro, una recente apertura (di cui vi avevamo parlato qui), intrigante, nuova, eretica per alcuni versi, dove assaggiare una cucina romana rivisitata da affiancare a una buona bottiglia di vino. I clienti - soltanto la domenica - vengono accolti a qualsiasi ora e con qualsiasi intenzione.

E street food sia...

Lo street food invade Garbatella con la quinta tappa del TTSFood. Saranno quattro giorni di profumi, di luci e musica, ma soprattutto all’insegna delle eccellenze gastronomiche. La nostra penisola sarò raccontata attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come pucce farcite, panini e wrap con delizie di pesce, polpo arrosto, baccalà ed alternative veg. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa”, crema di pistacchio e cassatine. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino, cotte allo spiedo sulla brace, puccia farcita, panzerotti e focaccia barese home-made. Poi le Marche, con olive ascolane e cremini ascolani, l’Abruzzo, con arrosticini di pecora e manzo, il Lazio, con carciofo alla giudia, tonnarello cacio e pepe, supplì espressi, porchetta, ma in versione gourmet. E tanto street food da tutto il mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]