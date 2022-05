Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 28 e 29 maggio

Che afa! E' tornata l'estate a Roma e, mentre si scaldano i motori di rassegna culturali e musicali nella Capitale, cresce la voglia di vivere la città all'aria aperta, senza mascherina e senza restrizioni, magari davanti ad un buon piatto della tradizione con un calice abbinato o, perché no, ad una buona pizza, con birra ghiacciata annessa.

Complici le giornate soleggiate e le serate miti, il weekend diventa la parentesi ideale per andare a provare qualche ristorante nuovo o consolidato in città. Vi state chiedendo dove andare a pranzo o a cena fuori nel fine settimana a Roma? Ecco arrivare puntuali i consigli di RomaToday:

Ristorante in campagna (ma dentro Roma)

Quant'è la vostra voglia di evasione dalla città? E quanta quella di salire in macchina e fare chilometri e chilometri per fuggire da Roma? Nella Capitale ha aperto un nuovo ristorante (con biopiscina) in piena campagna, ma all'interno del GRA. Sì, proprio così. Si tratta del Borgo della Mistica, nel cuore della tenuta omonima. Una nuova sfida imprenditoriale, un ristorante operativo tutte le sere a cena e a pranzo nel weekend, che propone sapori autentici e genuini con richiami alla tradizione culinaria romana: dall’Uovo a 65 gradi con Vignarola alla Polpetta di Bollito alla Picchiapò, passando per la sezione dedicata ai fritti. E, ancora, pizza, carne di qualità e dolci fatti in casa da una chef donna. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A tutta pizza...

Quello alle porte è il weekend della Città della Pizza. Oltre 60 pizzaioli arriveranno in città, da tutta Italia, per presentare i propri impasti, le proprie ricette, i propri topping. Ci sarà davvero da divertirsi e da imparare con appuntamenti, seminari, laboratori. Salvatore Gatta, Samy El Sabawi, Giancarlo Casa, Jacopo Mercuro, Mirko Rizzo, Alessio Mattaccini, sono solo alcuni dei maestri pizzaioli presenti alla manifestazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Menu dedicato alla natura a Prati

Ci spostiamo nel cuore di Prati, precisamente in piazza dei Quiriti, perché è qui che il delizioso ristorantino Aqualunae propone un nuovissimo menu, dedicato alla natura, ai fiori e ai suoi profumi. Un menu che sa d'estate e che regala anche spensieratezza, divertimento, con piatti giocosi ispirati a film e serie tv, come La Casa di Carta. Ci sono piatti "Da Meditazione", antipasti ribattezzati "Per cominciare", poi "Le Paste", "Le Portate principali" e "Le Tentazioni". Inoltre si può optare per tre percorsi di degustazione: Primula, menu di carne, Gelsomino, menu di pesce e Glicine, menu vegetariano. E in tutte le degustazioni è possibile includere in abbinamento i vini scelti dallo chef in accordo con il sommelier.

Sushi a Flaminio

Voglia di ritagliarsi un momento intimo, nel cuore del quartiere Flaminio, in un ristorante curato in ogni minimo dettaglio e dove il sushi e la cucina giapponese è protagonista. Il nostro suggerimento è Junsei Sushi che, dopo Testaccio, lo scorso dicemnbre ha aperto il suo secondo ristorante. Siamo in viale del Vignola al civico 9, a pochi passi dall'incrocio con via Flaminia, a metà strada tra piazzale Ponte Milvio e piazza del Popolo. Protagonista il sushi ma anche noodles, riso, udon, piatti caldi di carni e pesce, dolci, birre e sakè. A questo si aggiunge la presenza di carpacci e crudi freschissimi preparati ogni giorno al momento: crostacei, ostriche, carpacci e tartare saranno infatti sempre presenti sul menu. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un panino....ma non il solito

Per ultimo, vi portiamo al Ghetto, in una tipica Burger House americana anni '50, in una hamburgeria dove tutto viene preparato seguendo le regole della cucina kosher. Siamo da Fonzie The Burger's House in via Santa Maria del Pianto. Qui potrete scegliere tra oltre 20 tipi di hamburger e panini (semplici, speziati, normali, extra giganti), 3 formati di chips, anelli di cipolla, bagel, insalatone. E poi perdervi tra i vicoli del Ghetto, uno dei quartieri più caratteristici della Capitale, dove passeggiare è sempre un piacere.