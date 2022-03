Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 26 e 27 marzo

Primavera iniziata, ingresso dell'ora legale, giornate che si allungano e sempre più voglia di passare del tempo all'aria aperta. Il weekend alle porte sembra essere proprio quello giusto per regalarsi un pranzo o una cena fuori, in città o - perché no - in riva al mare. Pranzo o cena fuori nel weekend a Roma, ma non sai dove andare? Arrivano puntuali i consigli di RomaToday per sabato 26 e domenica 27 marzo:

Nel mercato per scoprire la cultura giapponese

Il primo suggerimento è per gli amanti della cucina orientale. Sì, perché sabato e domenica il Mercato Centrale apre le porte all'evento Konnichiwa. Il mercato di via Giolitti sarà travolto da colori, profumi e storie provenienti da molto lontano: tre giorni dedicati alla cultura nipponica in tutte le sue sfumature con l’evento giapponese di Akira Yoshida. Si potrà gustare e scoprire il mondo affascinante della carne Wagyu, si potrà sorseggiare sakè conoscendone caratteristiche e segreti, si potrà prendere parte a workshop per imparare a preparare dorayaki, ramen e gyoza a regola d'arte. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lo street food invade Boccea

Per chi ha le idee poco chiare su cosa mangiare e preferisce avere una scelta variegata che, magari, percorra tutta l'Italia, c'è lo street food del Typical Truck a Boccea. Si tratta della prima tappa dell'edizione 2022 del format TTS Food, in programma dal 24 al 27 marzo nel quartiere Boccea. Piazza San Giovanni de La Salle sarà avvolta di gusto grazie a 18 strepitosi Street Chef che a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina, si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet, rigorosamente espresse. Il cibo la farà da padrone proponendo un vero e proprio viaggio gastronomico tra le regioni italiane. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carne a regola d'arte e divertimento per bambini

Voglia di carne, quella buona, cotta a regola d'arte. Che sia una bistecca, un hamburger, una bombetta. Voglia di mangiare in un ristorante accogliente, spazioso e a portata di famiglie con bambini. Per il weekend vi suggeriamo La Pampa (via Collatina Vecchia), steak house di qualità (riportata anche nella prima guida dedicata alle macellerie e alle steak house d'Italia) che, il sabato e la domenica, prevede anche animazione e laboratori per bambini.

La pizza è sempre la pizza

Di sabato o di domenica una pizza ci sta tutta. E per questo weekend vogliamo suggerirvi di assaggiare quella de I Quintili con le sue sedi a Furio Camillo e Tor Bella Monaca. Qui la pizza sfida i palati più allenati, proponendo topping e ingredienti ricercati, abbinamenti gustosi e un impasto soffice e leggero. Pizze elaborate (anche con cornicione ripieno di ricotta), ma anche fritti e dolci particolari e degni di nota, come le frittatine, il tacofritto e i puffetti al pistacchio.

Pranzetto al mare

La primavera fa venire proprio voglia di una rilassante gita al mare. Vi suggeriamo di prendere la macchina e dirigervi a Fiumicino, per un piacevole pranzo da Il Marinaio (viale Traiano 139). Un'osteria di mare senza fronzoli, un posticino semplice, familiare, dove il mare è protagonista assoluto nel piatto. Tavoli in legno distanziati tra loro, timoni e reti dei pescatori sulle pareti e una cucina di pesce variegata e di qualità. Dai crudi di mare agli spaghetti con le vongole, dai filetti di pesce alle fritture miste, qui nulla è lasciato al caso. La cucina soddisfa il palato e la bella accoglienza fa tutto il resto.