Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 26 e 27 febbraio a Roma Pane, pizza, hamburger e dolci leccornie...

La pizza dell'Antico Forno Roscioli

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, ultimo weekend del mese con tanti eventi di Carnevale in città. Temperature sempre più miti e tanta voglia di ritagliarsi una parentesi di relax nella Capitale.

Roma riserva sempre delle interessanti sorprese e, così, anche per il prossimo fine settimana, abbiamo da suggerirvi nuove aperture, interessanti realtà capitoline e importanti compleanni da festeggiare con gusto. Insegne storiche che compiono mezzo secolo di vita, il Carnevale che si festeggia a colpi di maritozzi dolci e salati, pizzerie cool, bistrot e gintonerie da scoprire.

Se state progettando un pranzo o una cena fuori nel fine settimana, di coppia, con gli amici, con i bambini, ecco qualche suggerimento interessante che potrebbe fare al vostro caso.

Roscioli compie 50 anni

Sì, avete letto bene. Lo storico forno di Roma ha raggiunto mezzo secolo di vita. Il 26 febbraio 1972 aprivano le porte dell'Antico Forno Roscioli in via dei Chiavari e andare in uno dei punti Roscioli (Forno, Salumeria, Rimessa, Caffè) nel weekend, potrebbe essere il modo perfetto per celebrare una delle insegne a cui tanti romani sono affezionati. Tradizione, qualità e a seguire un bel giro per Roma. [LEGGI QUI LA NOTIZIA]

Briatore è approdato in città

Informiamo i più attenti alle nuove tendenze, che la pizzeria di Briatore è approdata a Roma. Si chiama Crazy Pizza, si trova in Via Veneto e propone una pizza sottile, senza lievito, solo manitoba, condita con materie prime di stagione. Un'esperienza gastronomica e scenografica nel perfetto stile dell'imprenditore piemontese, in un locale in cui il design conta moltissimo, in cui le foto di personaggi noti che addentano una pizza riempiono le pareti e con un ingresso contornato da finti. [LEGGI LA NOTIZIA]

Pasteggiare a gin nel cuore di Trastevere

Tra le novità del weekend segnaliamo anche l'arrivo della prima "Gintoneria" a Roma. E' Santo Trastevere a proporla. Il locale in via della Paglia già molto conosciuto e frequentato dai romani, apre le porte a 110 tipi di gin più 10 a rotazione ogni mese, provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Alla solita offerta di aperitivo, cena e dopocena si aggiunge così la particolare esperienza di una degustazione di Gin, accompagnata dal food, con la proposta di piatti e assaggi della cucina. [LEGGI LA NOTIZIA]

Maritozzi a volontà

Parentesi di gusto in occasione del Carnevale da Eataly dove nel weekend è "Festa del Maritozzo - Speciale Carnevale". La soffice pagnottella che ben si presta ad essere farcita con proposte dolci, salate, classiche e innovative, sarà protagonista per tutto il weekend. Il secondo piano dello store romano ospiterà le migliori pasticcerie della capitale che porteranno la loro interpretazione del maritozzo. [LEGGI LA NOTIZIA]

L'Hamburger smash dagli USA a Roma

Dopo aver aperto 15 locali in piena pandemia da Nord a Sud del Paese, la catena Golocious approda a Roma, in via Livorno 3 a Roma con il format Sbamburger. Si tratta di una rivisitazione dello smash burger americano con i gusti “foodporn” e prodotti 100% italiani, punti di forza del brand.

La caratteristica di questi hamburger? La modalità di cottura “smashed”, dove l'hamburger da 100 grammi viene schiacciato con un peso sul fry top incandescente caramellandosi. [LEGGI LA NOTIZIA]

Dolci leccornie in un palazzetto liberty

E per concludere, il dolce. A Monteverde ha aperto una nuova pasticceria, si tratta de "Le Dolcezze di Giano" all'interno di Villa Zaccardi. Monoporzioni, torte classiche, bignè, gelati su stecco ma anche waffle e donuts si gustano all'interno di un palazzetto Liberty. E l'esperienza dolce si può legare anche al salato con l'offerta del vicino Giano Bistrot. [LEGGI LA NOTIZIA]