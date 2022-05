Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 21 e 22 maggio

L'estate è arrivata in città, lo dicono le temperature, anche se per il calendario mancherebbe ancora un mese tondo tondo. E, nel weekend del 21 e 22 maggio, le temperature da luglio, fanno crescere il desiderio di ritagliarsi una pausa gustosa, magari all'aperto.

Un pranzo a due passi dal mare? O sulla terrazza di un palazzo dello shopping? E perchè non dedicare il weekend alla romanità, oppure approfittare di una giornata di stop per assaporare piatti di culture lontane?

Se avete voglia di mangiare fuori a Roma nel fine settimana, ma non sapete proprio dove andare, RomaToday vi dà qualche dritta, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Enoteca La Torre sul tetto de La Rinascente

Nel progetto di restyling de La Rinascente di Piazza Fiume c'è anche un nuovo, raffinato, punto ristoro. All'ultimo piano dello storico store arriva, infatti, Enoteca La Torre. Al team, che conta tra le sue “creature” Enoteca La Torre Villa Laetitia, Enoteca La Torre Prati, Enoteca La Torre La Dogana, il compito di coprire l’intera giornata e le necessità di una clientela quanto mai variegata. Dalle 9.30 alle 19 spazio alla carta bistrot con prima colazione dolce e salata, proseguendo con la possibilità di spuntini veloci ma curati nei minimi dettagli e una mixology list dove troveranno spazio proposte nazionali e internazionali, in aggiunta a una serie di signature ideati dai bartender del gruppo. A pranzo e a cena, a curare il menu, è Antonino Autiero, da tempo al fianco dello chef stellato Domenico Stile, da anni al timone di Enoteca La Torre Villa Laetitia. Ci saranno veri e propri “carrelli gastronomici” che gireranno tra i tavoli, uno dedicato alle tartare, di salmone e di manzo, con salse, spezie e abbinamenti speciali. L’altro, il “Circus”, vagamente felliniano nel look e con la possibilità per i clienti di scegliere tra una selezione di dolci assolutamente imperdibili.

Cucina cinese che "guarda al presente"

"Qiáo xiànzài" ("Sguardo al presente"), si chiama così il nuovo percorso gastronomico proposto da Dao, il ristorante cinese in viale Jonio. Si inizia con gli Cha Sha Bao: due bao, il tipico panino cotto al vapore che viene proposto anche nella variante al nero di seppia, imbottito con carne di maiale. “Sguardo al presente” prosegue con la Zuppa del benessere: brodo di pollo con dadolata di cocco e prugne cinesi, un piatto considerato un vero elisir di bellezza. C'è poi il Riso che lo chef propone nella versione saltata con anatra arrosto. I Gamberi con litchi, un frutto molto diffuso in Cina che lo chef abbina ai gamberi saltati. È un omaggio alla tradizione di Pechino il Jing Jiang Rou Si, sfoglia ripiena di arista di maiale in salsa pechinese. A seguire, Tan Kao, ostrica al forno con salsa all'aglio e Verdure cinesi di stagione. Da non perdere il Dolce di soia, fagottini di sfoglia ripieni di crema di soia.

Amatriciana weekend da Eataly

E' il weekend dell'Amatriciana da Eataly. Il grande mercato in zona Ostiense dedica tutto il fine settimana a una delle paste simbolo della romanità. La ricetta di Amatrice verrà assaporata nelle più svariate e gustose declinazioni. Proposte classiche e varianti sfiziose solleticheranno il palato di tutti i partecipanti. Ci saranno, ad esempio, Casadora - Pasta e Bottega con Tortelli ripieni di amatriciana con burrata, coulis di sedano e menta e Lasagnetta fritta alla gricia con ripieno di guanciale e cicoria; Ma-Trù – Il ristorante di Amatrice con lo Gnocco riccio con sugo di pecora e lo Spaghettone all'amatriciana. Viveri Pigneto con Polpettine di manzo all’amatriciana e la Rosetta con polpette di manzo, fondente di pecorino, guanciale croccante e ‘nduja e tante altre golose proposte. [CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU']

Pranzo a Fregene

Voglia di mare? Sì, ci sta tutta con questo caldo. A Fregene vi suggeriamo di prenotare da Casa Carmen che non affaccia proprio sul mare, ma che sta a due passi dalla spiaggia. Un'osteria di mare, un viaggio Fregene-Messico solo andata. Con un ristorante colorato e un menu davvero interessante che va ben oltre i soliti spaghetti con le vongole. Ostriche alla brace, Croquetas de Bacalao, Atun EncebolladoCamarones frito e pesce alla brace.

Pulled pork vista Cupolone

Un panino ripieno di pulled pork, da gustare in giardino, vista Cupolone. Mr. Doyle ha riaperto il suo BBQ Garden, un giardino spazioso e verde dove staccare la spina e rilassarsi dopo una lunga e caldissima settimana. Un luogo nuovo che torna ad aprire le porte ai romani per aperitivi al tramonto e cene sotto le stelle. Nel menù si spazia dai panini agli hamburger, dalle tapas ai primi piatti presentati con tutte le varianti pork & beef, caratterizzate dalla cottura che è il vero marchio di fabbrica di Mr Doyle.