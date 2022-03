Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 19 e 20 marzo

Ci siamo, la primavera è alle porte e, nel weekend che ne anticipa l'ingresso, sale la voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta, ammirando il risveglio della natura. Gli alberi si riempiono di fiori, i prati di margherite e nei ristoranti arrivano i menu primaverili per risvegliare anche il palato.

Così li fine settimana del 19 e 20 marzo diventa un'ottima occasione per andare a mangiare fuori a pranzo o a cena. In città ci sono nuove aperture e insegne consolidate pronte ad offrire un comfort food o qualcosa di più insolito.

Pranzo o cena fuori nel weekend a Roma, ma non sai dove andare? Arrivano puntuali i consigli di RomaToday per sabato 19 e domenica 20 marzo:

L'osteria nel cuore di Roma

Siamo a Campo de' Fiori, all'Hosteria Grappolo d'Oro. Una trattoria accogliente che, negli anni, ha preservato tradizione e qualità nei piatti, raggiungendo anche una menzione nella Guida Michelin 2022. La cucina è basata su prodotti stagionali e locali, piccoli produttori del territorio e Presidi Slow Food compongono la proposta gastronomica.I piatti realizzati dallo chef sono un continuo equilibrio tra ricette e cotture tradizionali, con qualche rilettura in chiave moderna. Le proposte si dividono tra il Menù alla carta e il Percorso Romano. [LEGGI LA RECENSIONE]

Burger dal profondo West

Per chi nel weekend avesse voglia di un hamburger al 100% americano, da abbinare a dello shopping sfrenato, vi aggiorniamo sull'arrivo di Johnny Rockets a Roma. Il brand di ristorazione ispirato all’American diner nato a Los Angeles nel 1986, ha aperto anche nella Capitale, nei centri commerciali di Euroma2 e Maximo. Da Johnny Rockets il pane è un classico brioche bun preparato da fornerie artigianali italiane partendo da una ricetta USA; la carne viene selezionata da allevamenti del nord Europa e lavorata in Italia, sempre fresca e mai surgelata. E ancora abbondanti insalate disponibili in varie versioni e shakes montati a mano. [LEGGI QUI PER SAPERNE DI PIU']

Un gelato da "Tre Coni"

E' il fine settimana giusto anche per consigliarvi un buon gelato. Non uno qualunque, però, ma un gelato che ha conquistato per la prima volta i "Tre Coni" nella Guida Gelaterie d'Italia 2022 del Gambero Rosso. Si tratta di Fatamorgana, gelateria di Maria Agnese Spagnuolo, con varie sedi nella Capitale, che mette al centro l'artigianalità ma anche la creatività, con gusti che non capita di assaggiare tutti i giorni.

Una pizza nel weekend

Voglia di una buona pizza nel fine settimana? Magari in coppia, o con gli amici, o con la famiglia? Per il weekend alle porte vi suggeriamo di fare un salto da Sbanco all'Appio-Latino (via Siria, 1). E' la pizzeria di Marco Pucciotti e Stefano Callegari che propone non le solite pizze e che è spesso segnalata sulle guide di settore per i supplì e i fritti stratosferici. Sbanco la domenica è aperta anche a pranzo.

Viaggio in Messico solo andata

Per chi ama i sapori lontani, per chi ama viaggiare, un'esperienza che consigliamo nel weekend è quella da Carmen - Bodega Mexicana, ristorante messicano di recente apertura. Siamo a Trastevere, in via del Politeama 13. Qui si possono assaggiare i piatti storici messicani, come i tacos di pesce o carne, le fajitas, platano fritto, il chicken bolas, il pulpo crocante magari accompagnati da un buon concktail. [LEGGI QUI PER SAPERNE DI PIU']

A pranzo fuori con i bambini

E con i bambini? Le proposte per accontentare tutta la famiglia non mancano nei ristoranti di Roma. Questo weekend, ad esempio, vi suggeriamo un pranzo a Villa Pamphilj, da Vivi Bistrot. Dalla colazione al pranzo, anche in versione picnic, sono variegate le proposte per accontentare grandi e piccini. Panini, club sandwich, pizzette, paste, insalate per un pranzo al parco spensierato e allo stesso tempo ricercato. Un consiglio: cercate di arrivare presto, perché la fila, qui, non manca mai.

Un bignè per la Festa del papà

Infine, non dimenticate che sabato si celebra la Festa del papà ed è vietato lasciar passare la giornata senza aver assaggiato almeno un bignè di San Giuseppe o una zeppola. Qui trovate tutte le migliori proposte della Capitale.