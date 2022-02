Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 19 e 20 febbraio a Roma Colazioni salate, maritozzi, pizza vista Cupolone e ...

La primavera è vicina. Lo dicono le temperature miti, le giornate che si allungano e quella voglia di trascorrere più tempo possibile all'aria aperta. Tanti motivi per ritagliarsi un pranzo o una cena fuori nel weekend. Per spezzare la routine, mangiare qualcosa di buono, sperimentare le nuove aperture o affidarsi alle certezze di sempre.

Vorreste andare a pranzo o a cena fuori nel weekend del 19 e 20 febbraio ma non sapete dove? Ecco una lista di idee che RomaToday vi suggerisce dopo un'attenta selezione. Pronti per un fine settimana di puro gusto e relax?

Maritozzi salati a volontà

Un locale dove la tradizione sposa la creatività, dove il maritozzo è grande protagonista ma non solo nella versione classica con la panna. Un'insegna tutta romana che negli scorsi giorni ha raddoppiato nella Capitale, aprendo un secondo punto in zona Prati. Parliamo, ovviamente, del Maritozzo Rosso, format dedicato alla cucina romana e al maritozzo salato e punto di riferimento per appassionati e curiosi della scena gastronomica capitolina. Dopo lo storico locale a Trastevere, il Maritozzo Rosso è arrivato in via Pietro Cavallini 25, a due passi da piazza Cavour. Stracciatella e alici, polpette al sugo, amatriciana giallorossa, baccalà mantecato, humus, maialino sfilacciato in agrodolce. Un mondo di maritozzi tutti da scoprire. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Voglia di street food?

Diffuso in tutto il mondo, lo street food rappresenta da sempre l'occasione per provare in modo informale, veloce ma gustoso i prodotti delle tradizioni gastronomiche locali. Per avere un assaggio delle tante specialità mordi e fuggi presenti in Italia, Eataly Roma ha organizzato, durante la Festa dell’Orgoglio Locale, una parentesi dedicata proprio allo Street Food che si terrà dal 18 al 20 febbraio. Il terzo piano del punto vendita ospiterà una rappresentanza delle più celebri e imperdibili proposte street food italiane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pausa dolce o salata tra i vinili

Prendete carta e penna (o le "note" delo smartphone) e segnatevi questo nome: Goody 1976. Un locale nuovo di zecca che ha aperto dentro il regno della musica per deejay. Siamo in via Flaminia 23, a due passi da piazza del Popolo, perché Goody Music si è in parte trasformato, diventando un bar deli ristorante. Colazione dolce e salata, pranzo, merenda, cena: Goody 1976 è aperto tutto il dì, con proposte curate, buone, sfiziose, per una pausa dolce o salata divertente e gustosa, con passeggiata in centro annessa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sushi, fusion e cucina cinese

Chopstick apre la sua quarta sede. Dopo i locali di Cassia, Parioli e Trastevere, la catena romana di ristoranti giapponesi inaugura nel quartiere Prati, precisamente in via dei Gracchi 268. Sushi, sashimi, cucina cinese e creazioni fusion. Il menu di Chopstick Prati pur mantenendo una impronta volutamente orientale, strizza l’occhio a piatti che fondono culture, sapori e ingredienti diversi tra loro. Presenti alcuni piatti vegani, vegetariani e gluten free, perché qui tutti gli ospiti devono poter trovare sul menu (che è completamente digitale grazie ai palmari presenti su ogni tavolo) i piatti desiderati e godersi il pranzo o la cena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pane e pizza vista Cupolone

Cresci, il forno in via Alcide De Gasperi, oltre alla sua offerta di bistrot (da non sottovalutare) ha ampliato l'offerta del suo forno, con pizza, pane, lievitati gustosi. Un'ottima idea per chi vuole prendere qualcosa al volo, da mangiare passeggiando, magari con una sosta proprio davanti alla Cupola di San Pietro. E non dimenticate di prendere il dolce: crostate, biscotti e cake non mancano mai sul bancone di Cresci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]