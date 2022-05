Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 14 e 15 maggio

Un weekend di primavera inoltrata (quasi estate) da trascorrere a Roma, con tanti eventi da vivere in città, numerosi appuntamenti per i più piccoli e - magari - anche il tempo di ritagliarsi un pranzo o una cena fuori.

Il fine settimana di sole chiama un picnic sul prato o magari un pranzo in una deliziosa veranda. Poi c'è chi nel weekend non vuole badare orari e anche per loro le soluzioni non mancano. Ecco alcuni consigli per mangiare fuori sabato 14 e domenica 15 maggio a Roma:

L'osteria amatriciana a Monteverde

Se amate la cucina romana senza rivisitazioni, se nel fine settimana cercate un comfort food, un piatto di pasta tradizionale, buono con la "b" maiuscola, il nostro suggerimento è Osteria Palmira, al confine tra la Monteverde vecchia e quella nuova, che abbiamo provato qualche giorno fa. Qui la tradizione romana si incontra con quella amatriciana. Un piatto di Amatriciana, dunque, è d'obbligo, magari insieme a picchiapò, polpette cicoria e pane, salumi e formaggi di Amatrice. Non solo: in questa trattoria si può anche gustare lo gnocco riccio, una vera rarità. [SCOPRI DI PIU' QUI]

Il picnic nel giardino che non t'aspetti

C'è una nuova, interessante, apertura da segnalare in città: è Borgo Pigneto. Una fuga dalla città senza scappare dalla Capitale. Siamo in via Prenestina 216, nello storico edificio di Villa Lauricella. E' qui che, da pochissimi giorni, ha inaugurato una location eccezionale con orto di quartiere, locanda, giardino, chiosco, dove trascorrere intere giornate, anche con i bambini, in totale relax e mangiando bene. Un'ampia area verde per un picnic curato e diverso dal solito, ma anche l'opportunità di mangiare sui trabucchi, palafitte in legno sotto imponenti alberi, oppure nella Locanda, con sala interna e tavoli esterni, che propone una cucina di casa, tradizionale e all’insegna della condivisione, con menu stagionali in base al mercato. [SCOPRI DI PIU' QUI]

Brunch a tutte le ore

Sveglia tardi la domenica mattina? Voglia di una colazione che sia anche pranzo, che incontri tradizioni lontane e vicine, sia ricco, buono, indicato per tutta la famiglia? Camminando fra le vetrine degli antiquari di via dei Coronari, ecco che si incontra "Casa & Bottega", che rinnova la sua proposta, puntando tutto sul brunch cafè all day long. La proposta spazia dalla colazione all’americana a quella all’italiana, dai mix creativi ai grandi classici. Pancakes, toast, piatti a base di uova, insalate creative, pokè bowl e, ancora, una selezione di torte da forno, salate e dolci, magari servite con gelato o cioccolato coulant. Da non perdere il pan brioche con burro francese e marmellata di arance amare. Per gli amanti del salato da provare anche le tartare di tonno e di manzo e il roastbeef. Casa & Bottega il sabato resta aperto dalle 7,30 alle 21, la domenica dalle 7,30 alle 17.

Rifugio per carnivori

Voglia di un aperitivo in perfetto American Style, oppure voglia di sedersi davanti ad un carico burger, ad una tagliata, inebriati dal profumo del barbecue? Nel weekend, l'indirizzo che suggeriamo a tutti i "meat lovers" è TBSP, con il ristorante in via Gallia oppure il Tbsp Spot a Ponte Milvio. Migliori selezioni di carne, bocconcini di pollo fritti, onion rings, patatine fritte, ribs glassate e tanti altri piatti di carne, magari accompagnati da una birra ghiacciata. E il weekend prende tutta un'altra piega.