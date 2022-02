Pranzo o cena fuori: dove mangiare nel weekend del 12 e 13 febbraio a Roma Pizza, pasta, sapori lontani e peccati di gola

Sole, temperature miti, primi accenni di primavera. Un pranzo fuori nel weekend ci sta tutto. E, perché no, anche una cena di coppia (tanto per anticipare di qualche ora i festeggiamenti di San Valentino), con gli amici o con la famiglia che spezza la routine fa staccare la spina, con gusto, dopo un'impegnativa settimana.

Dove mangiare nel weekend a Roma

Se vi state proprio chiedendo "Dove potrei andare a mangiare fuori nel weekend?", vi suggeriamo una serie di indirizzi e tante nuove aperture da andare a testare a Roma. Nuove aperture, insegne romane doc e sapori lontani...

Viaggio in Messico

Carmen – Bodega Mexicana è il nuovo ristorante messicano che ha aperto nel cuore di Roma e che porta un po’ di Centroamerica nella Capitale. Il locale si trova a Trastevere, in via del Politeama 13. Propone tacos di pesce o carne, le fajitas, platano fritto, chicken bolas, pulpo crocante, solo per citarne alcuni, e poi i cosiddetti especiales del menù, tra cui il carmen burrito. Carmen - Bodega Mexicana non si limita all'offerta culinaria ma è anche Cocktail Club, con protagonisti del concept Tequila e Mezcal. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Morsi e morsetti

Un nuovo Bites & Wines a pochi passi da piazza Navona e Campo de Fiori che ha sposato il concetto di “para compartir”, ovvero del condividere i piatti a tavola. Un progetto che dalla Spagna arriva a Roma e propone piccoli assaggi in formato tapas, chiamati i "morsetti", porzioni intere, i "morsi", fino ai menù degustazione più o meno lunghi e complessi, dal Viaggio breve al Percorso della Chef, che spazia fra piatti di carne, pesce e verdure. Il tutto in una sala moderna che può ospitare fino a 24 coperti, mentre è in arrivo un dehors esterno che ne potrà ospitare altri 15. A questo si aggiunge una saletta da massimo 6 persone al piano inferiore, riservata a piccoli eventi privati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Risotto da passeggio

A tutto riso, ma in formula fast food. Succede da Kikky - i numeri 1 del riso, una nuova apertura capitolina, in zona San Paolo (nello specifico in via Chiabrera); il primo passo di una idea, in ambito ristorativo, che permette di ordinare e gustare in soli 4 minuti un autentico risotto all’italiana. Nella “carta dei risotti”, che comprende 14 differenti scelte, recita un ruolo da protagonista la Karbonara, un omaggio al grande classico della cucina romana, ma c’è spazio anche per il Risotto allo zafferano, quello ai Funghi porcini, l’Amatriciana e la Cacio e Pepe, oltre alle varianti stagionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Isla urbana

C'è un'isla urbana nel cuore di Ponte Milvio. E' Paloma: "l’isola che non c’è" si raggiunge oltrepassando un cancello rosa di 4 metri. Il nome riporta al Maestro Battiato con la suggestione "Ahi ai ai" riprodotta in alcune pareti del locale. La location è un’immersione tribale con uccelli esotici incastonati, mattonelle colorate, lampade a muro a forma di animali, sedie in rattan e soffitto con foglie di bambù laccate tutte rosa. Il menu richiama al mare, al fuoco e alla terra. Anche questa è una nuova apertura romana da scoprire. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pizza all'italiana

"Dazio", una nuova insegna della pizza è apparsa a Roma, alla soglia di ingresso in città. Gli spazi del vecchio "dazio", infatti, sono stati ristrutturati per creare un locale alla moda, con 55 coperti interni e 60 collocati nello spazio esterno. La carta delle pizze è strutturata su 3 differenti sezioni: Vintage (tra cui Margherita, Marinara, Napoli e Diavola), Dal Mercato (con la Hotpinambur, Zucca, Friarielli e Salsiccia, Porcini e Ciauscolo) e Crazy (con alcune proposte quali Lasagna, Sfinciona e Trippa e Pecorino). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cucina romana

Per chi ha voglia di cucina romana nel weekend Romanè è l'indirizzo da segnare. Si tratta del nuovo ristorante di Stefano Callegari aperto da qualche mese in zona Trionfale (via Cipro 106). Qui il menù cambia in base alla stagionalità e alla fantasia e prevede cinque antipasti, cinque primi piatti, cinque secondi e cinque contorni. Tra i piatti che non mancheranno: le fettuccine al sugo di carne, lo spaghettone all'elorina, il pollo alla cacciatora, il piccione ripieno, l’abbacchio, l’umido, l’uovo in trippa e anche la fettina panata, e, infine, i dolci, tra cui il cannolo romano, la bomba fritta, la crostata di ricotta e visciole e il dolce più tradizionale del mondo, il tiramisù. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Schiacciata ripiena

Per chi desidera qualcosa di prelibato, fumante e "da passeggio", in centro è arrivato All'Antico Vinaio. La nota insegna è approdata da qualche mese nella Capitale e propone il grande classico fiorentino: "la schiacciata". Lo fa al grido di "Bada come la fuma" proponendo un menu variegato e l'esclusiva "La Roma" con uova, guanciale e pecorino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

E per soddisfare quel buco nello stomaco...

Una cioccolateria artigianale è approdata nel quartiere Marconi, precisamente al numero 246 di via Oderisi da Gubbio. Si tratta di Velt, progetto nato dalla passione della giovane cioccolatiera romana Livia Tommasino. Una nuova golosa boutique tutta incentrata sul cioccolato e con una dedica speciale alla famiglia. Eleganti confezioni di praline, minuziosi soggetti decorati e manufatti di cioccolato, cookies, viennesi al cacao, cantucci con cioccolato al latte e arancia, quello delle cake al cioccolato, dalla cioccolato e arancia alla nocciola e carota. Un nuovo indirizzo per golosi in città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]