Il 2 giugno al ristorante: i suggerimenti di RomaToday per il pranzo o la cena

Alcuni consigli per andare a mangiare fuori in occasione della Festa della Repubblica

Capita di mercoledì quest'anno la Festa della Repubblica. Un giorno di festa che i più fortunati sono riusciti a legare al weekend del 29 e 30 maggio regalandosi un lungo ponte, magari concedendosi, dopo tanto tempo, un piccolo viaggio in Italia o alla scoperta di luoghi incantati nel Lazio.

Ma anche per coloro che non sono riusciti a legare il 2 giugno ad altri giorni di ferie, non manca di certo l'occasione per ritagliarsi una parentesi all'insegna del relax e del gusto. Se state iniziando a progettare dove andare a mangiare fuori per la Festa della Repubblica, sappiate che le proposte interessanti non mancano in città e c'è persino chi ha realizzato dei menù ad hoc.

Ecco alcuni suggerimenti di RomaToday su dove andare a mangiare al ristorante il 2 giugno (a pranzo o a cena):

Viaggio tra i racconti della Roma di una volta

In via del Governo Vecchio 125, proprio nel cuore di Roma, La Danesina Fatto in casa ha pensato ad un fuori menù speciale per celebrare il 2 giugno. Il menu vuole essere un viaggio tra i racconti della Roma di una volta e ingredienti freschissimi del mercato locale. Oltre ai cavalli classici di battaglia come i grandi primi della tradizione romana, i dolci fatti in casa e le selezioni di salumi e formaggi locali il menù del giorno proporrà le tipiche bruschette all'italiana, la polpette di bollito, gli strozzapreti con speck, pecorino e carciofi pastellati, gli involtini di verdure con chips home made e altri piatti tra creatività e cucina della nonna.

La cucina della nonna a due passi dal Cupolone

La cucina della nonna a due passi dal Cupolone è da Cresci. Magari dopo un piacevole giro in zona, in piazza San Pietro o sulla passeggiata del Gelsomino, qui una sosta ci sta tutta. Un forno, ma anche un ristorante con un menù che si allontana dai tecnicismi per portare in tavola la cucina della tradizione. Tutti i piatti del menu possono essere provati con i cicchetti, un formato che permette di divertirsi. Dai taglieri di salumi e formaggi alle bruschette, fino ai primi e ai secondi della tradizione, tra cui spiccano le polpette al sugo e la parmigiana di Cresci.

Festa della Repubblica, tradizione e amore

Una cena speciale, il 2 giugno, è in programma da La Dispensa dei Mellini (in Lungotevere dei Mellini). La chef Susanna Sipione infatti vuole proporre una cena che celebra le materie prime locali con amore. I fuori menù del 2 giugno, nello specifico saranno Fettuccelle fatte in casa al ragout di polpo ubriaco, crema di pane, Marzolina, limone e basilico e Saltimbocca di scottona, prosciutto di Bassiano, crema di latte, salsa al vino e salvia.

I sapori lontani dell'argentina

Per chi vuole viaggiare questa Festa della Repubblica, pur restando a Roma, in zona Malatesta c'è Ceibo da provare. Approdato da non molto in città, il ristorante argentino è la patria delle empanadas e della cocina al disco, una novità in tavola che arriva direttamente dalle campagne argentine.

Estate in piazza tra le bellezze di Roma

Per chi ha voglia di godere in tutto e per tutto della bellezza di Roma, una buona proposta è quella dell'Osteria dell'Ingegno che in piazza di Pietra che ha allestito i tavoli all'aperto, per mangiare tra bellezze architettoniche, giochi di luce e proiezioni che iluminano il colonnato.

Un esclusivo spazio all'aperto (40 coperti in tutto) fruibile sia a pranzo che a cena ma anche per un suggestivo aperitivo in attesa del calare del sole tornando. Il menu dell'Osteria dell'Ingegno punta a celebrare la tavola italiana e le sue ricette regionali. Un'ottima scelta per chi vuole poi regalarsi una passeggiata nelle vie del centro.

Nuovo cocktail bar ai Castelli

Appena aperto, il Dag è il nuovo spazio esterno de La Domus, park hotel a Frascati. Un luogo dove trascorrere un aperitivo, un’apericena, un cocktail dopo cena o per una cena smart e informale. L’ampio giardino, con vista su Roma, ospita anche spettacoli dal vivo e dj set. Nel menù sfizi realizzati all'istante, pizze in teglia e proposte food preparati dagli chef. Per staccare la spina dalla città, raggiungendo i Castelli per un drink open air, questo è un indirizzo da segnare.

Pranzo al mare

Se è tanta la voglia di mare, e di concedersi una parentesi rilassante sulle migliori spiagge nei dintorni di Roma, vi consigliamo una gita a Ostia. L'indirizzo da segnare è lo stabilimento Il Capanno che nell'estate 2021 ha voluto puntare l'attenzione sul food, oltre che su sport ed eventi. Grande attenzione alla proposta gastronomica con la pizzeria TAC Thin and Crunchy - il nuovo format di Seu Pizza Illuminati incentrato sulla pizza romana, con il Ristorante Molo Diciassette di Simone Curti e il cocktail bar.