Dove mangiare a Pasqua e Pasquetta a Roma: 6 proposte "last minute"

La Pasqua è ormai alle porte, siete ancora indecisi su cosa fare per il pranzo del 9 aprile? E a Pasquetta? Se organizzare in casa propria o di parenti e amici risulta complicato, ci sono alcuni ristoranti a Roma pronti ad accogliere coppie, famiglie con bambini, amici, con menu per tutti i gusti e da tutti i prezzi.

RomaToday, tra le tante proposte di ristoranti, hotel, bistrot ha selezionato 6 proposte invitanti, diverse dal solito, buone e a prezzi accessibili. Ecco di cosa stiamo parlando:

Pasqua nella "cucina de coccio"

Non sappiamo se ci sarà anche il padrone di casa Claudio Amendola, ma sappiamo che la cucina romana sarà grande protagonista della Pasqua da Frezzza, cucina de coccio, nel cuore di Roma. Per Pasqua, il nuovo ristorante dell’attore romano propone dei piatti studiati ad hoc oltre al menu alla carta. Tra i piatti del giorno dedicati alla Pasqua ci sarà la Lasagna ai carciofi, la Coratella, l’Abbacchio con le patate e i dolci pasquali. Un’occasione unica per trascorrere una Pasqua romana nel cuore della città, a due passi da via del Corso.

Pasqua in Osteria

Ci spostiamo a Piramide con i piatti special della Pasqua e della Pasquetta di Osteria Fratelli Mori. Per il giorno di Pasqua e Pasquetta, Alessandro e Francesco Mori propongono dei fuori menu legati alla tradizione pasquale. Oltre al menu alla carta, domenica 9 e lunedì 10 aprile si potranno trovare: l’Antipasto tipico pasquale con la torta al formaggio, la corallina, la frittatina agli asparagi e la coratella con i carciofi. Come primo si possono gustare gli Gnocchi fatti in casa con sugo di castrato e come secondo il tipico Abbacchio al forno. Un’occasione unica per festeggiare la Pasqua con i piatti della tradizione a pochi passi da Piramide.

Brunch di Pasqua e grigliata di Pasquetta

Per Pasqua Queen Makeda propone un brunch speciale con menu dedicato. Domenica 9 aprile dalle 11:30 si inizia dal buffet no limit con alcuni dei grandi classici pasquali della tradizione italiana, tra questi non possono mancare la coratella, la corallina, pizza al formaggio, casatiello, salumi e formaggi, uova sode, porchetta, frittata di asparagi e mentuccia e verdure. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra lasagna al ragù, pollo alla cacciatora, costolette di agnello fritto e carciofi, crespella vegetariana. Per concludere con una selezione di dolci pasquali (costo 30 euro a persona con acqua e caffè inclusi). Per i più piccoli è disponibile il Menu Kids composto da un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo, hamburger e hot dog, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta (costo 15 euro a bambino). Presente un'area kids con animazione



A Pasquetta, dalle 12,30, si accende la griglia del Queen Makeda. Antipasti al buffet illimitati, grigliata di carne no stop (agnello, maiale e manzo) accompagnati da purè romano, cicoria ripassata e vignarola. Per concludere una selezione di dolci pasquali (costo 30 euro a persona con acqua e caffè inclusi). Per i più piccoli è disponibile il Menu Kids che si compone di un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo, hamburger e hot dog, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta (costo 15 euro a bambino). Presente un'area kids con animazione

Picnic di Pasqua e Pasquetta

ViVi inaugura la stagione primaverile proponendo per Pasqua e Pasquetta un menù picnic speciale presso ViVi - Villa Pamphili, Via Vitellia 102 (zona Monteverde). Il menù è pensato per essere assaporato comodamente sul prato di Villa Pamphili, circondati da edifici seicenteschi, giardini all’italiana, fontane, cascate e alberi monumentali. I piatti previsti sono la Quiche con ripieno di spinaci, ricotta e pancetta, l’Uovo sodo colorato, il Pollo Jamaicano, fuso di pollo marinato in cacao, zucchero e lime grigliato al forno e, dulcis in fundo, il Tiramisù con crumble al caffè e savoiardi fatti in casa. Da bere, la Vitamin Water allo zenzero e lime, prosecco bio e acqua. Il menù ha un costo di 30 euro a persona.

Pasqua in bottega

In zona Aventino c'è una bottega di quartiere che è anche un ristorante di carne e formaggi di alta qualità. E' Aventina che per Pasqua (sia a pranzo che a cena) propone dei fuori menù speciali pensati dal giovane chef Andrea Serena che apre le sue creazioni con un abbinamento tipico di stagione. Parliamo, ad esempio, di "Fave e pecorino", fave sono lasciate intere e al naturale e pecorino romano che viene dal banco dei formaggi è servito in due consistenze, mousse e cialda croccante. Si passa poi ai Cannelloni ripieni d'agnello e fonduta di taleggio in cui la sfoglia di pasta fresca è del pastificio Mauro Secondi mentre il ripieno di agnello è preparato dalla cucina. Per il secondo Agnello alla brace con composta di patate e riduzione di vino Forte Del Masso presente anche negli scaffali della bottega. A concludere "Maritozzo come una colomba", ossia un maritozzo con l'aggiunta di mandorle e canditi glassato con

la pasta di mandorle come nella colomba.

Pasqua della tradizione

Per chi a Pasqua cerca le tradizioni di una volta, lo chef Simone La Rocca del ristorante Friccico propone un menu di diverse portate con piatti tipici del territorio realizzati con materie prime di stagione. Il costo a persona è di 60 euro e comprende: pizza al formaggio alla brace, ricotta e capocollo artigianale; carpaccio di scottona, fave e pecorino; crema di patate, uovo 63° e asparagi alla brace; fettuccine al ragù di lepre; rollè di agnello e carciofi fritti; babà crema e fragole, acqua e pane. E' possibile ordinare anche i piatti singolarmente dal menù alla carta arricchito con piatti dedicati alla festività