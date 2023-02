Oggi è il Pancake Day: la passione anglosassone alla conquista dei romani

Oggi, 21 febbraio, è il Pancake Day, una ricorrenza gustosa di origine anglosassone, arrivata fino alla Capitale, dove tanti sono i romani che amano le frittatine rotonde, simili alle crepes, da impilare e adornare con sciroppo d'acero o altri ingredienti (dolci e salati).

Al Martedì Grasso della nostra tradizione, fatto di feste in maschera, frappe e castagnole, dunque, si può aggiungere una nota USA, preparando in casa o andando a gustare in città un buon pancake. Marmellate e creme spalmabili per gli amanti del dolce, salmone, affettati, uova per renderlo un piatto salato.

Un piatto semplice da preparare (farina, lievito, zucchero, latte, uovo e burro), in grado di far tornare con poco il buonumore, che negli ultimi tempi ha conquistato giovani e meno giovani. E' per questo che anche a Roma sono nati tanti angolini dove poter gustare un buon pancake, magari accompagnato da altre specialità americane.

Dove mangiare pancake a Roma

Prima tappa in centro, a due passi da piazza Navona, dove Coromandel è la patria dei pancake. Fiore all'occhiello della casa, anche in versione vegana, da mangiare a qualsiasi ora, soprattutto a colazione e al brunch, momenti fulcro della giornata nel locale in via di Monte Giordano. Il menu è ricco e golosissimo.

Pancake con sciroppo d'acero anche in via Flaminia, da Goody 1976, il bar deli ristorante accanto a Goody Music, il fornitissimo store di vinili di via Flaminia. Qui i pancake si trovano nel menu della Breakfast Combo insieme a scrambled eggs, bacon, pane tostato e caffè americano.

Frequentatissima bakery americana con vari punti vendita a Roma, molto amata dai più giovani, è Bakery House. Altro indirizzo da segnare per gustare un pancake in perfetto stile "American Breakfast" nella Capitale. Le sedi di Bakery House sono a Corso Trieste, Ponte Milvio e viale America. Si può scegliere tra pancake classici, al cioccolato e vegani, da guarnire con fragole, frutti di bosco o banane e da condire con miele, sciroppo d’acero, cioccolato, panna, marmellata di lamponi o nutella.

Voglia di pancake a due passi dal Circo Massimo? C'è Numa (viale Aventino) che nel suo variegato menu propone anche il dolce statunitense per regalare una dolcissima pausa.

Al Quartiere Africano ci sono i pancake di Dolce, con frutta fresca e sciroppo d'acero, frutti di bosco e gelato alla vaniglia fatto in casa, nella versione Kinder Apple Pie, Oreo, Winner Taco e Tropical Pina Colada per mandare in visibilio le papille gustative.

Da segnalare anche Vintro (questa volta siamo in viale Jonio), con i suoi golosi pancake da mangiare a tutte le ore. Gli stessi che si possono gustare anche presso la Pancake e Waffle House nel centro commerciale Maximo.

Al Tuscolano ci sono i pancake di MAAT Bistrot, un piccolo angolo USA a via Sestio Calvino, una traversa di via Tuscolana tra le fermate metro Subaugusta e Giulio Agricola. Qui ogni giorno trovi versioni di pancake dolci e salate e "pimp your style", ossia sei tu a comporre il tuo pancake preferito.