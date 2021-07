Guerrini dal 1958, al nomentano un salotto del gusto

Cucina, vino e miscelazione. Una fusione di passioni in un ambiente intimo, caldo e accogliente. Parliamo di Guerrini dal 1958, locale storico e conosciuto del nomentano, punto di riferimento per gli appassionati del buon bere e della buona cucina.

Passione per la tradizione, senza trascurare sperimentazione e innovazione. Una formula magica che permette ai ragazzi di Guerrini dal 1958 di proporre sempre nuovi abbinamenti che legano i loro piatti non solo al vino, ma anche ai drink proposti. Piatti creativi e ricette della tradizione regionale italiana possono essere così degustati con etichette accuratamente scelte tra importanti cantine e selezioni di nicchia.

Il locale

Il locale, che si trova in Viale Regina Margherita al civico 201-203, è aperto dal pranzo al dopocena ed offre la possibilità di mangiare sia nello spazio interno che attualmente, per via delle restrizioni anti-covid, conta circa 40 posti, sia nel dehor che invece ne conta circa 20.

L'ambiente è caldo ed è caratterizzato da sedie e tavoli in legno, luci soffuse e grandi credenze con vini e prodotti d'alta qualità, gli stessi impiegati in cucina. Piante da interno e dettagli verde petrolio conferiscono all'ambiente un clima di puro relax. Vi è anche un lungo bancone dove poter sorseggiare il proprio drink o il proprio calice e stuzzicare le varie proposte pensate per l'aperitivo.

La proposta gastronomica

Aperta a pranzo e a cena, passando per l'aperitivo e il dopocena, la cucina di Guerrini è caratterizzata da un'importante selezione delle materie impiegate ed è declinata in base ai vari momenti della giornata. Attenzione alla stagionalità delle materie e accurata selezione dei fornitori sono scelte che Guerrini ha portato avanti fin dall'inizio. Diverse anche le proposte del giorno.

Antipasti

Tra gli antipasti (dai 5 ai 18 euro), da provare le Alici del Cantabrico con mozzarella di Bufala Campana dop o con crostini di pane e riccioli di burro. Sensazionali anche le Crocchette di patate e mortadella con salsa al limone e granella di pistacchi e diverse selezioni di affettati e formaggi, accompagnati da confetture fatte in casa.

Primi

Tra i primi (dagli 8 ai 12 euro) troviamo i grandi classici romani come gli Spaghetti alla Carbonara, i Tonnarelli Cacio e Pepe e la Matricianella preparata con le Mezze Maniche. Nota di merito per gli Spaghettoni aglio, olio, pomodorini, alici e pecorino e per i Ravioli di ricotta e spinaci con sugo di datterini e olive. Per la pasta Guerrini si affida esclusivamente al Pastificio Felicetti.

Secondi e Contorni

Passando ai Secondi (dai 10 ai 22 euro), buonissimo l'Hamburger alla Bismarck da 300 gr servito al piatto o quello da 150 gr con Cheddar, pancetta croccante, zucchine grigliate. Disponibili poi Tartare, Filetto di Manzo Danese alla griglia e Straccetti. I secondi possono essere accompagnati da contorni (4-5 euro) come gli Spinaci saltati con olive taggliasche e pinoli o Fagiolini con salsa di soia e sesamo nero.

Diverse e simpatiche, soprattutto per una pausa pranzo leggera, le Insalate (9 - 10 euro). Particolare la Soave con lattuga, alici, noci, mozzarella di bufala e pomodorini semisecchi all'origano e la Riesling con rughetta, avocado, salmone affumicato e pompelmo.

Dolci

Tra i dessert (5-9 euro) Crostate, Tiramisù, Semifreddi e Cheesecake come quella al cioccolato o ai frutti di bosco.

L'Aperitivo

Per l'aperitivo Guerrini ha strutturato un ricco menu con pietanze da degustare accompagnate da alcune delle migliori bottiglie o drink proposti.

Oltre ai classici Taglieri con affettati misti (12 euro) si va dalla Bruschetta con Porchetta d'Ariccia e Caciotta (5 euro) alla romana Mozzarella in Carrozza alle alici e al prosciutto cotto (5 euro). Disponibili anche Carpacci, tra cui quello di Filetto di Manzo con olive taggiasche, pomodorini confit, parmigiano e vinaigratte al limone (12 euro) e Tartare (15 euro). Da provare anche le Polpette (8 euro) che Guerrini propone in diverse vesti: al pomodoro, con salvia e rosmarino, oppure con senape al miele.

La proposta Beverage

La proposta Beverage prevede vini italiani, spumanti, Franciacorta, Champagne, liquori e distillati, birre e soft drinks. Ampia la scelta di etichette italiane, birre alla spina ed artigianali, selezione di distillati e proposte del barman.

Ricca la sezione dedicata ai Gin con oltre 20 proposte, dal Bombay al N°3, passando all'Elephant dry fino al Wood's. Tra i Whisky l'Aberlour 12, il Talisker e l'Oban. Diverse le proposte nella sezione Bourbon e di Rum, Tequila, Calvados e Cognac.

I vini

Oltre 300 etichette per lo più nazionali, ma anche internazionali, suddivise tra bianchi, rossi e bollicine.

Per le Bollicine, la carta va dallo Champagne Louis Roederer (Francia), passando per il Franciacorta La Montina Brut (Lombardia), fino al Prosecco Superiore Valdobbiadene (Veneto). Per i Bianchi è possibile scegliere tra vini Friuliani come lo Chardonnay Milleponche Borgo del Tiglio, il sardo Vermentino di Gallura Li Seddi e, per i Rossi, invece, si va dal laziale Montiano Falesco al piemontese Nebbiolo d'Alba.