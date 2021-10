Mangiare a due passi da Fontana di Trevi tra gli affreschi di un'ex chiesa sconsacrata

Basta una passeggiata di qualche minuto dalla fontana più famosa del mondo per trovare il Ristorante Sacro e Profano. Un ristorante nel cuore di Roma non solo per turisti, ma anche e soprattutto per i romani e per gli amanti della buona cucina.

Piatti che sanno di casa, con il giusto tocco di personalità e una cucina senza fronzoli. Una proposta che strizza l'occhio alla tradizione romana con una cucina fresca e giovane attraverso ingredienti del territorio. Piatti classici e una varietà di pizze tradizionali cotte al forno a legna che accoglie entrando all'ingresso. Gentilezza, cortesia e professionalità vi accompagneranno per tutta la durata del pasto grazie a Pietro, che gestisce la sala come ancora pochi sanno fare.

RomaToday ha provato per voi Sacro e Profano, ristorante nel cuore di Roma che sorge dove un tempo c'era un'antica chiesa sconsacrata!

Il locale

Un’antica chiesa sconsacrata fondata alla fine IV secolo da San Marone, arredata con cura attraverso eleganza e magia. Questo è il Ristorante Sacro e Profano in Via dei Maroniti 29.

Un locale suggestivo, alle spalle di uno dei palazzi più storici di Roma, il Quirinale, e a pochi passi dalla celebre Fontana di Trevi. Il connubio tra elementi moderni e antichi affreschi rende unica l’esperienza al Sacro e Profano. Nel sottosuolo del complesso, negli anni ’70 è stata risistemata un’estesa area archeologica, con ambienti di una ricca domus del III-IV secolo. Dal 1998 essa è sede del ristorante “Sacro e Profano”.

Il Menu

Il menu di Sacro e Profano è molto semplice. Pochi i piatti per ogni sezione del menu, ma ben fatti e curati. Ad esempio, tra gli antipasti (il cui prezzo varia tra gli 8 e i 13 euro) troviamo la Panzanella o il Crostino Burro e Alici del Cantabrico. Buonissimo quello Burrata, fichi e guanciale Amatriciano. Da provare anche il Baccalà fritto, maionese al limone e capperi. Da condividere anche l'Antipasto alla romana, una selezione di salumi e formaggi del territorio.

Tra i primi (tra i 10 e i 16 euro), oltre i grandi classici della cucina romana, interessante il Tonnarello castagne e provola affumicata o gli Spaghetti al pecorino su focaccia croccante. Da provare anche il Tagliolino al burro, spigola e bottarga e i Paccheri al guazzetto di baccalà.

Nella sezione secondi (12-24 euro) troviamo i classici Saltimbocca alla romana, l'Agnello alla scottadito, Filetto alla griglia e Pollo alla Cacciatoria. Menzione speciale per la Spigola in crosta di sale. Il tutto da accompagnare a contorni di stagione al vapore, ripassati, all'agro.

Una sezione a parte è dedicata alle Pizze cotte al forno a legna. Una pizza non classificabile come Napoletana o Romana. Semplicemente una pizza, buona, soffice e digeribile che esalta il gusto dei suoi condimenti. Tra le pizze Sacre (6-11 euro) troviamo le classiche, dalla Margherita alla Diavola; dalla Capricciosa alla Napoli e ancora, proseguendo nel menu, si arriva alle Pizze Profane (tra i 10 e i 14 euro).

Pizze decisamente rivisitate tra cui spiccano la Hawaiana con pomodoro pachino, mozzarella, ananas arrosto e prosciutto cotto oppure la Marinara Non compresa con pomodorino giallo, mozzarella, rucola e salmone affumicato. C'è poi la Cacciatora con salsa alla cacciatora, mozzarella e pollo saltato. Si arriva poi alle Speciali (10-14 euro) che vedono la presenza della Pizza al Pesto, l'Asociale con Fiordilatte, cipolla di Tropea, aglio e Tonno Pinna Gialla. C'è poi l'opzione Vegetariana e l'Amatrice con Bufala, Datterino al forno, Guanciale e Pecorino.

Tra i dolci (5 - 10 euro) menzione speciale per il Tiramisù al Pan Giallo! Ma ottimo anche lo Sgroppino al Mirto o al Prosecco, il Sorbetto al limone o la classica Crostata di Visciole.