Dove mangiare a Trastevere: 20 indirizzi da segnare

Vicoletti, sampietrini, scorci unici e locali in ogni angolo. E' la Roma verace di Trastevere, quella che rapisce tutti i turisti e fa innamorare tutte le volte i romani. La Roma trasteverina, autentica e ideale per andare a mangiare o a bere qualcosa di buono a tutte le ore del giorno.

Zona di turismo, certo, con tanti locali che è meglio evitare, ma anche con numerosi indirizzi che vale davvero la pena segnare. Trattorie tradizionali, dove la carbonara e l'amatriciana sono regine assolute e dove il quinto quarto si mangia ancora come una volta, ma anche ristoranti che si sono guadagnati la stella, locali esotici, cocktail bar, pizzerie. Un piccolo regno gastronomico che ama soddisfare tutti i gusti e realizzare tutti i desideri.

Se vi state chiedendo dove mangiare a Trastevere, ecco 20 indirizzi consigliati da RomaToday:

Santo Trastevere (via della Paglia 40)

Parlare di cocktail bar è piuttosto riduttivo, perché Santo Trastevere è un locale dalle mille anime. Cocktail bar, ristorante e da pochissimo anche gintoneria. Siamo nel cuore di Trastevere, a pochi metri dalla movida di Piazza Sant’Egidio, da una parte, e dalla quiete serale di Piazza San Cosimato dall’altra. Un'offerta gastronomica variegata e sempre in cambiamento, così come gli abbinamenti con cocktail, vini e gin.

Eggs (via Natale del Grande 52)

Eggs è la patria delle uova a Roma, qui esiste una vera e propria carta delle Carbonare d'Italia, con la versione classica e tante variazioni ricercatissime, come la carbonara con zucca, con tartufo, con 'nduja e stracciatella. Non solo: sono davvero numerose le altre proposte dolci e salate a base di uova. Un vero e proprio viaggio intorno all'uovo, di gallina e non solo.

Maritozzo Rosso (Vicolo del Cedro)

Ci spostiamo nel regno del maritozzo. Un nome che a Roma è diventato punto di riferimento di chi ha voglia di una proposta curiosa e assolutamente romana. Maritozzo Rosso (che ha recentemente raddoppiato in zona Prati) propone maritozzi mini e standard, dolci e salati per tutti i gusti. Il locale è stato segnalato anche nella guida Street Food 2022 del Gambero Rosso.

Osteria Trippa (via Goffredo Mameli, 15)

L'Osteria della Trippa è un indirizzo consigliato per tutti gli amanti della cucina romana "come una volta" e dove la trippa è protagonista. Trippa fritta, trippa con fagioli, polpette di trippa, raviolo di trippa, tonnarello ragù di trippa e tutti i primi e i secondi della tradizione.

Proloco Trastevere (via Goffredo Mameli 23)

Un'osteria moderna con cucina, pizzeria e cocktail bar con soli prodotti DOL Di Origine Laziale. Un progetto che esalta tradizione, territorialità e certezza di una filiera controllata. La cucina usa metodi di cottura antichi e tecniche moderne, con materie prime autentiche del territorio e stagionali. Si può inoltre gustare una pizza con maturazione tra le 48 e 72 ore e farine biologiche molite a pietra. La novità del 2022 è la pizza in doppia cottura, più piccola o in forma conica, prima fritta e poi in forno. Tra gli appuntamenti di Proloco c'è poi il Pranzo Contadino: un idea di brunch servito ogni domenica.

Rose Tartare Bar (via Angelo Bargoni 62)

Un bistrot che evoca il tema del colore già nel nome e che è gestito da tre donne Carlotta, Alessandra e Fabrizia. Le tartare sono protagoniste: di pesce (salmone, tonno, ricciola, orata), di carne (chianina, black angus) e veg. Presenti in menu anche primi della tradizione e non, bao, tacos, pokè per una pausa gustosa che fa fare un po' il giro del mondo nel piatto.

Treefolk's public house (viale di Trastevere 192)

Un locale trasteverino tra gli ultimi nati, un punto di riferimento a tutte le ore del giorno, un angolo di Inghilterra anni '20 a Roma, nonchè uno dei più grandi Cask bar, con oltre 60 etichette di whisky vintage, 500 etichette in mescita e una selezione di 12 birre a pompa direttamente importante dall’Inghilterra. Dal primo caffè del mattino alla tipica English Breakfast, fino alla cena e al dopocena. Treefolk's Public House è il locale che a Trastevere mancava.

Baby Bao (piazza Trilussa 40)

Voglia di cucina orientale? Voglia, nello specifico, di Bao, Dim Sum e Gyoza? A Trastevere c'è un angolo in grado di soddisfare questo genere di desideri e si tratta di Baby Bao. Siamo in Piazza Trilussa, in un locale giovane che offre pochi piatti, rappresentativi, iconici. In particolare i Bao, soffici come una nuvola, vengono preparati a mano, freschi, ogni giorno. Particolare attenzione anche al bere.

L'elementare (via Benedetta 23)

Per gli amanti della pizza romana, a Trastevere c'è L'elementare: pizzeria che per l'inverno 2022 ha anche presentato nuove pizze e nuovi fritti per sorprendere i romani. Le nuove pizze special sono quattro: la Coda Vaccinata, la Bello de Nonna (con polpette al sugo, la Saltimbocca e la Sweet Orange, vegan e green. Novità nei fritti con la Polpetta di bollito in intingolo, il Supplì bucatino all’Amatriciana, la Trippa fritta cacio e pepe e il Supplì Milano-Roma.

Gli specialisti (piazza Piscinula 50)

Per 12 anni è stato a Ponte Milvio, ma dopo il lockdown e la chiusura forzata si è trasferito a Trastevere, dove è sempre stato un pezzo del loro cuore. Da Gli Specialisti si mangia la cucina romana tradizionale di una volta: carbonara, amatriciana, pajata, trippa, ossobuchi quando fa freddo, coda alla vaccinara. La location è graziosa con tavoli all'interno e una piacevole veranda esterna.

PizzaRè77 (viale Trastevere 77)

PizzaRé ha aperto un secondo locale nel quartiere di Trastevere. Il menù propone sia pizze bianche, sia rosse. Tra le bianche spiccano Salsiccia e Friarielli, il Calzone fritto, la Tarallo e la Nerano. Tra le rosse, invece, oltre alla classica Margherita sono da provare la Zizzona e la PizzaRé. C'è poi una sezione tutta dedicata alle pizze ‘Trasteverine’ con la Puttanesca, la Mortadella e la Porchetta.

Carmen - Bodega Mexicana (via del Politeama 13)

Carmen – Bodega Mexicana è il nuovo ristorante messicano che ha aperto a Trastevere e che porta nel cuore di Roma un po’ di Centroamerica. Dal design ai colori della location, dall'atmosfera all'inconfondibile profumo delle pietanze, Carmen punta a far vivere un viaggio surreale e suggestivo in Messico. Il menù - con un’offerta di oltre 30 portate - propone tacos di pesce o carne, le fajitas, platano fritto, chicken bolas, pulpo crocante, solo per citarne alcuni, e poi i cosiddetti especiales del menù, tra cui il carmen burrito.

Le Levain (via Luigi Santini 22-23)

Uno degli angoli più dolci di Trastevere. Una boulangerie e pasticceria francese nel cuore di Roma. Da Le Levain si possono mangiare croissant realizzati a regola d'arte, ma anche il tradizionale Pain au chocolat, la Madaleine, le Brioche, le Eclair e tanti altri classici della tradizione francese e non solo. Presente anche un angolo gastronomia per chi volesse iniziare con il salato.

Da Enzo al 29 (via dei Vascellari 29)

La tipica trattoria trasteverina dove trovare tutto il meglio della cucina romana. Da Enzo al 29 è un'insegna familiare ai frequentatori di Trastevere e a tutti gli amanti delle pietanze tipiche romane. Carbonara, amatriciana, polpette al sugo, involtini, carciofi, puntarelle e tanto altro. La cucina romana in primo piano, dunque, in tutte le sue sfaccettature.

Da Teo (piazza dei Ponziani 7)

Altro giro a Trastevere, altra trattoria romana, dove la cucina è quella autentica, quella delle nonne. Dai carciofi alla romana o alla giudea alle alici marinate, dai primi della tradizione (Amatriciana, Carbonara, Gricia) a secondi come trippa, fegato alla piastra, coda alla vaccinara, abbacchio. Ma anche piatti di pesce, verdure di stagione e un tiramisù che vale la pena assaggiare.

Zia (via Goffredo Mameli 45)

Il ristorante di Antonio e Ida. Un sogno nel cassetto realizzato, nel cuore di Trastevere, che è arrivato a conquistare la Stella Michelin. Una di quelle storie di successo belle da raccontare, una cucina che punta all'eccellenza (e i risultati lo dimostrano) e che propone un percorso fatto di esperienze e sensazioni.

Ogni piatto è un passo del percorso, è il risultato del confronto e la trasformazione delle idee in concretezza, in sapore. Si può scegliere cosa mangiare dal menu alla carta o lasciarsi guidare dai menu degustazione pensati dallo chef, da 6 o da 8 portate. Parliamo di una cucina di alto livello, per chi ha voglia di vivere un'esperienza memorabile e diversa a Trastevere.

La Punta Expedio de Agave (via di Santa Cecilia 8)

Un altro indirizzo messicano a Trastevere, un ristorante che riesce perfettamente nella funzione di trapiantare lo stile e i sapori della cucina del Messico nella Capitale. Parliamo de La Punta Expendio de Agave, un angolo dal respiro internazionale nel cuore della città eterna. Un concept tematico che ruota attorno alla distillazione dell’agave per ciò che riguarda la zona del cocktail bar, e ai sapori della cucina azteca per quanto concerne la parte del ristorante.

Mama Eat (via di San Cosimato 7/9)

Mama Eat è il punto di riferimento per celiaci a Trastevere. I piatti seguono le regole della tradizione e sono disponibili (tutti) anche in versione gluten free e senza lattosio. Nel ristorante sono presenti proprio due cucine separate per evitare ogni tipo di contaminazione. Da Mama Eat si mangiano primi, secondi della nostra tradizione, fritti, pizza e dolci per soddisfare tutti i palati.

Tonnarello (via della Paglia 1)

Tonnarello è un'altra tipica osteria romana nel cuore di Trastevere. Il cavallo di battaglia di questo ristorante - il nome lo preannuncia - sono i tonnarelli fatti a mano come facevano un tempo le nonne. Nel menu, però, spiccano anche i saltimbocca alla romana, l’abbacchio, la coda alla vaccinara, le polpette declinate per tutti i gusti. E ancora pinse, insalatone, dolci a volontà.

Mammò Trastevere (piazza della Malva 1)

Panineria gourmet american style. Bagel, pastrami, sandwich, bakery e iced coffee, il tutto in un accogliente locale che mixa stile italiano e americano. Parliamo di Mammò Trastevere, il locale dove andare dalla colazione a tarda sera. Il nome vuole rievocare la pronuncia americana del nome “mamma”. L'attenzione al mangiare bene è in primo piano, ma non si tralascia anche il buon bere: birre artigianali e vino, centrifughe e frullati di frutta fresca, nonché l’American coffee servito sia caldo che con ghiaccio, con un caffè prodotto in Italia ma con dosi di miscela americana.