A due passi da Fontana di Trevi apre un ristorante con dentro un hotel

Nel quartiere dei teatri, a due passi da Fontana di Trevi, apre una nuova realtà ristorativa. Si tratta del ristorante Don Pasquale dell'Hotel Maalot. Il nome richiama al titolo dell'opera buffa dal tono giocoso e con tanti riferimenti alla Commedia dell'Arte, che Donizetti compose nel 1842. Un luogo che si fa largo in via delle Muratte e che immerge gli ospiti in una scena teatrale con leggero disincanto.

Qui il menu viene disegnato come fosse un programma d'opera, scandito in due atti anticipati da un preludio, più l'intermezzo con una scelta di tre insalate e un dolce epilogo prima della chiusura del sipario. Menzionati perfino i "cambi di scena", quella piccola sezione di menu nel menu con tre grandi classici d'hotel e d'oltreoceano, primo tra tutti il più gettonato tra le celebrities, l'avocado toast.

Circa 60 coperti tra tavoli di sapore rétro in maioliche portoghesi con disegni di antichi pizzi e trine e poltroncine di bambù verniciate di nero. Dovunque si può bere un caffè, fare colazione, fermarsi a pranzo o sorseggiare un tè nel pomeriggio, prendere un aperitivo, tirare fino a cena o sorseggiare un cocktail dopo. L'atmosfera è senza troppi pensieri, chic informale, hip ma abbordabile, e con una certa aria cosmopolita ed eccentrica tipica dei posti dove passano viaggiatori da tutto il mondo.

Già perché qui per raggiungere la reception e le camere si lambisce il ristorante. Ed emerge chiaro sempre di più l'obiettivo di aprire la vita dell'hotel ai romani, alla città. A place to stay insomma, dall'atmosfera vellutata, ma confortevole allo stesso tempo. Il posto giusto per incontrarsi, socializzare, anche proprio tra romani e non.

Ristorante, pancia e cuore di un hotel

Nessuna atmosfera impostata, ribaltata l'idea stessa di un ristorante d'hotel, l'Hotel Maalot (sviluppato su 4 piani per circa 3000 mq). Il ristorante è la pancia e il cuore dell'hotel.Tutti gli ambienti sono destinati a spazi d'ospitalità e convivialità.

"Il nuovo Maalot Roma e il suo ristorante Don Pasquale - racconta il General Manager Edoardo Officioso - si propone di diventare, nel cuore della Roma più autentica, il punto di riferimento per una clientela anticonformista, giovanile, amante del bello e della buona cucina. I nostri ospiti saranno avvolti da un’atmosfera vibrante fatta di colori, di arte, di gusto e da un servizio attento, amichevole ma discreto”.

Cosa si mangia al Don Pasquale

Quello del Don Pasquale è un menu eclettico. Per quanto da tempo il quartiere ha soprattutto una connotazione commerciale e turistica, per i romani storicamente ha avuto una forte identità gastronomica. Alcuni piatti sono evergreen della romanità, riproposti in chiave moderna, o che la romanità la citano solo in alcuni ingredienti must, come il carciofo, seguendo le stagioni e il mercato.

Ci sono piatti della tradizione, c'è il comfort food di una cucina immediata, ma ci sono anche lievi digressioni di creatività sempre sostenute da una tecnica sicura e da una leggerezza divertita, tipica del bistrot dove arrivare a tutte le ore. Un all day dining (già dalla prima colazione e cena fino a mezzanotte) anche solo per un piatto o una sequenza di sfizi. Alcuni anche da street food per quanto presentati con grande grazia.

Piatti e proposte to share come il crudo di mare per cominciare magari seduti nella cocktail room con una collezione di rum e dove la drink list accompagna il cliente anche per tutta la cena o seguendolo al tavolo dove il drink può essere anche personalizzato.

L'ambiente, la mise en place, per quanto elegante e curata nei dettagli non segue schemi da ristorante d'hotel 5 stelle, in tavola per esempio molte delle pietanze arrivano su padellini e tegamini d'acciaio e manici in ottone vecchio stile.