Gelato artigianale e granita "tricolore": il pluricampione di gelateria è a piazza di Spagna

Piazza di Spagna fa da cornice alla nuova gelateria artigianale aperta nel cuore della Capitale. Si tratta della Gelateria Pasticceria Don Nino che apre le sue porte ai clienti, offrendo un gelato artigianale, preparato dal Maestro gelatiere Francesco Mastroianni, cinque volte Campione Italiano di Gelateria.

Da Don Nino si possono assaggiare i gusti “Fichi della Piana” (Primo premio al SIGEP 2001) o “Cuor di Brontolo” (vincitore del Campionato Mondiale di Gelato). Nella ripresa post Covid, Mastroianni ha voluto inserire nel menù di Don Nino anche tre granite con i colori della bandiera italiana: verde (pistacchio), bianco (mandorla) e rosso (fragola), un modo dolce e fresco per festeggiare anche l'arrivo dell'Italia alla finale degli Europei 2021.

Ma Don Nino non è solo gelati e granite, è anche pasticceria con i cannoli preparati al momento secondo l'antica ricetta originale dei pasticceri siciliani, i rocher al cioccolato e pistacchio, i macarons, la monoporzioni di Cheesecake e Tiramisù, le frolle. Per gli amanti del caffè, a distinguere quello di Don Nino è la speciale selezione di tre miscele esclusive: la miscela Forte, la miscela Gentile e la miscela Biscotto Tostato, realizzate attraverso la sapiente combinazione dei migliori chicchi di Arabica e Robusta, per incontrare il gusto di ogni amante di caffè. Per i più golosi, poi, c'è il Caffè Don Ninetto, l'espresso con la crema di pistacchio, guarnito con panna e granella di pistacchio.

Presenti anche le proposte salate: la Bakery offre deliziosi panini e club sandwich, insalate fresche e saporite, hamburger preparati con carne bovina macinata fresca e la Pinsa, fatta lievitare per 72 ore in modo da darle quel sapore e quella croccantezza unica.