Diego Vitagliano apre la sua pizzeria a Roma

Giovedì 23 marzo aprono le porte di 10 Diego Vitagliano Pizzeria, la prima pizzeria romana del pluripremiato pizzaiolo napoletano. L'insegna svetta da settimane in via Flaminia 525, ma l'inaugurazione si è fatta desiderare dai romani più del previsto. L'apertura, inizialmente, era prevista a febbraio, infatti, ma è slittata di qualche settimana come spesso avviene all'apertura di nuove attività. Ora, però, la squadra diretta da Diego Vitagliano è pronta ad accogliere i clienti anche a Roma.

Dove si trova la pizzeria di Diego Vitagliano a Roma

10 Diego Vitagliano Pizzeria si trova in via Flaminia al civico 525, siamo in zona Corso Francia. Noi di RomaToday eravamo entrati per primi, a lavori in corso, nel grande locale che in passato ha già ospitato insegne famose come Rosso Pomodoro e Lievito Fleming.

La pizzeria può accogliere fino a 300 persone. Si sviluppa su due piani: il primo ospita la cucina, con due forni per la pizza napoletana, uno per la pizza croccante (la pala romana), un grande bancone bar, una prima sala e un'ampia area asettica, interamente dedicata al progetto "senza glutine" a cui il pizzaiolo tiene particolarmente. A completare il primo piano del locale è, inoltre, un giardino coperto, che sarà sfruttabile quasi tutto l'anno.

Il secondo piano invece presenta una grande sala, circondata da finestre e divisa in due zone distinte, si tratta della parte più ampia del locale in zona Corso Francia.

Il menu di Diego Vitagliano a Roma

Vitagliano porterà nella Capitale la sua pizza napoletana contemporanea, con il cornicione pronunciato, leggera e altamente digeribile, morbida con un po’ di croccantezza, realizzata con un impasto indiretto con prefermento di tipo 1 bio, una lievitazione di 36 ore, alta idratazione e un bassissimo quantitativo di sale. Il menu, sempre costruito intorno a materie prime stagionali selezionate con grande cura, è principalmente basato sulla tradizione, ma non mancano incursioni più moderne e rivisitazioni.

Il pizzaiolo ( terzo classificato nella 50 Top Pizza Italia 2022, quinto nella 50 Top Pizza World 2022, nonché 3 Spicchi Gambero Rosso 2023 e miglior pizzeria del mondo 2022 per Big 7 Travel 2022) propone un menu simile a quello delle sue pizzerie campane, ma con qualche incursione romana, come il supplì o la "pizza rustichella", simile ad una pizza tonda romana crunchy. Presenti anche l’impasto croccante (una pizza croccante tonda cotta alla pala) e la celebre pizza senza glutine firmata dal pizzaiolo napoletano, davvero difficile da distinguere da quella con impasto tradizionale, realizzata all’interno di un’area asettica e con forno appositamente dedicato.