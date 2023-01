"Il Dragone d'oro" diventa "Dao Bistrot": cucina cinese conviviale a piazza Bologna

Dao restaurant, punto di riferimento per gli amanti dell'autentica cucina cinese in viale Jonio fa bis e presenta un nuovo format in zona piazza Bologna. Con l'anno nuovo, infatti, inaugura Dao Chinese Bistrot, siamo in via Ogliastra, nel centro di Piazza Bologna, là dove un tempo sorgeva il Dragone D’Oro.



Dopo aver ottenuto il riconoscimento dei tre mappamondi nella Guida del Gambero Rosso 2023, dunque, il proprietario Jianguo Shu ha deciso di intraprendere una nuova avventura ristorativa, andando alla conquista di una nuova zona di Roma: "Ho deciso di creare un locale che rispetta sempre la tradizione cinese in cucina, mantenendo la qualità di Dao Restaurant, ma con una proposta più conviviale, variegata e dinamica pensata per un pubblico anche più giovane".

Cosa si mangia (e si beve) da Dao Chinese Bistrot

Un angolo del gusto dove l'obiettivo è far immergere l'ospite nei sapori della cultura gastronomica cinese, dove ogni pasto è condivisione e arricchimento: "Il mio consiglio è di ordinare tutto insieme e condividerlo con i vostri commensali, per vivere la vera cucina cinese", afferma Jianguo Shu.

Il menu, elaborato con lo chef Chen Shengying, si apre con gli stuzzicanti “Shuijing Chunjuan” involtini di carta di riso con cetrioli, mango, rughetta e gamberi e “Zha Shu Cai” frittura di verdure alla cinese con zucchine, carote, patate, patate cinesi e taro. Ben dieci sono gli Jiaozi, sei i Bao. L'offerta è arricchita di zuppe, spaghetti e riso, tra queste spicca la Zuppa della Signora Song con branzino, bambù, prosciutto crudo, funghi cinesi ed erba cipollina; gli Spaghetti in brodo di carne di manzo, verdure e funghi cinesi da provare anche in versione piccante; i “Da lu mian” gli spaghetti con funghi cinesi e muer, tofu, verdure cinesi, pancetta salata ed erba cipollina; il Riso al vapore cotto nella foglia di loto con pollo, funghi cinesi e bambù e le tre varianti di Gaifan, il tipico piatto della cucina cinese con riso bianco e maiale, pollo o manzo.

Non mancano le proposte di carne, pesce e verdure, tra cui Gamberi piccanti alla “Bi feng tang” con granella di arachidi speziati; Pollo fritto alla Dao; Manzo alla “Mi jiao” con peperoni, cipolle, pepe nero e miele; Pancia di Maiale brasata alla Mao con patate stufate e tante altre invitanti pietanze.

Completano il menu di Dao Chinese Bistrot la carta dei dolci (Dolce di riso al vapore ripieno di anacardi e pistacchi, lo Xingren tofu, un dolce cinese tradizionale soffice e gelatinoso a base di latte di nocciolo di albicocca, agar e zucchero e il Gelato al Moutai, gelato artigianale al gusto di grappa di sorgo molto profumata dalle antiche origini) e la proposta beverage, curata dalla sommelier Hiromi Nakayama, che si connota per la presenza di circa venti vini che ben si abbinano ai piatti di Dao Bistrot e da due birre alla spina, Artemide la weizen ed Ecate l’IPA del birrificio romano Luxna che ben esaltano la complessità della cucina cinese. In carta anche Wong Lo Kat, una tipica bevanda cinese in lattina realizzata con un’infusione di erbe medicinali e dieci differenti tipi di tè cinesi.

Per un pranzo veloce Dao Bistrot propone anche una formula composta da due pezzi di ravioli, riso bianco, mezza porzione di pollo o maiale in agrodolce e una verdura al prezzo fisso di 13 euro.