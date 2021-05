Drink, musica e spettacoli dal vivo: nuovo cocktail bar apre a Frascati

Prezzo non disponibile

Ha aperto un nuovo spazio dedicato a sfizi e cocktail a Frascati. Si tratta di DAG, cocktail bar allestito all'esterno del park hotel La Domus.

Un luogo completamente open air, pensato per un aperitivo, un’apericena, un cocktail dopo cena o per una cena smart e informale.

Il progetto DAG nasce con il dsiderio di far vivere agli ospiti un'esperienza scandita dallo scorrere del tempo in modo naturale, in un ampio fiardino con spettacoli dal vivo e dj set.

Il cocktail bar offre una drink list “speculare” del locale che vede la contrapposizione de "L'origine" e de "L'originale", dove i cocktail "Origine" rappresentano la tradizione mentre quelli "Originale" rappresentano una rivisitazione contemporanea. Non mancano sfizi realizzati all'istante, pizze in teglia e food preparato dagli chef.