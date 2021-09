Un menu degustazione con i piatti di successo per i 10 anni di Cuoco e Camicia

Un dehors ai piedi della scalinata di via Monte Polacco, una sala elegante e accogliente e una cucina che gioca sulla stagionalità e sulla ricerca dei prodotti. Cuoco e Camicia è giunto al traguardo dei 10 anni dopo un’annata a dir poco movimentata, ma che non ha portato via la voglia di festeggiare. Per l'occasione Cuoco e Camincia proporrà un menù degustazione dal titolo “Ten Best”, disponibile dal 25 settembre fino al 25 ottobre al costo di 65 euro.

Foto @Cuoco e Camicia - Il Locale

Dieci tra i migliori piatti scelti fra quelli storici che hanno riscosso maggior successo. Per la degustazione, i piatti verranno trasformati in assaggi o tapas e, fra le proposte di questo menu, troverete piatti come la Tartare di manzo alla Wellington, la Carbonara al contrario, lo Spaghettino burro alici rapa rossa e kefir e il Polpo, piselli e wasabi. In menu anche Ceviche di ricciola locale e Baccalà, puttanesca e patate e, ancora, Fazzoletti ripieni alla boscaiola moderna, Maiale brado, bbq di peperoni, ciliegie e ’nduja e Fava tonka, visciole e karkadè.

Foto @Cuoco e Camicia - Spaghettini burro, alici, rapa rossa e kefir

Sul finale, Dolce di yogurt, sesamo e passion fruit. Sulla tavola imbandita anche il cestino del pane, rigorosamente homemade, in cui vengono proposti un filone a lievitazione naturale, una pagnottina integrale, la focaccia e i grissini. I dieci assaggi saranno preceduti da un aperitivo in finger food servito con un cocktail e si concluderanno con la piccola pasticceria.

Foto @Cuoco e Camicia - Tartare di manzo alla wellington

Oltre al menù dei dieci anni, restano in carta i quattro menù degustazione che caratterizzano la proposta di Cuoco e Camicia: c’è il Componilo tu, che lascia spazio alla libera scelta dei commensali (4 portate a 44 euro); il percorso Contadino (5 portate a 49euro); quello dedicato al Mare (sempre 5 portate a 49euro); quello dello Chef che lascia carta bianca alla cucina (54 euro). Tutti i menù possono essere accompagnati da una degustazione di vini in abbinamento per esaltare il sapore dei piatti scelti.