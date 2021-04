Sushi e crudi di pesce conquistano la Garbatella: alle spalle del progetto c'è un "garbatellano" doc

Ha aperto da pochi giorni, ma alla Garbatella è già sushi mania. Parliamo di Sushi&Fish, ristorante della catena Crudo in Circonvallazione Ostiense 180.

Sushi e crudi alla Garbatella

Una formula tutta italiana che propone sushi giapponese, pokè e crudi all’italiana di ogni tipo, con un ampio menu che spazia dai classici roll alle ostriche più raffinate.

Una sintesi tra Giappone e Italia che si distingue dagli altri sushi restaurant per la sua offerta di crudi è molto ampia: dalle ostriche ai gamberi rossi, dall’astice ai bulot, da gustare in ricchi plateau e accompagnati da una variegata scelta di vini e bollicine. Un'offerta che a Garbatella mancava, come ha sottolineato Alessandro Carpigo, gestore di Crudo - Sushi & Fish e "garbatellano" doc.

"Il nostro prodotto è tutto rigorosamente abbattuto e le ostriche arrivano dalla Francia tutte le settimane - sottolinea Carpigo - la fanno da padroni tonno e salmone, ma si lavorano anche gamberi, polpo e scampi. Noi lavoriamo tutto espresso, i roll vengono fatti al momento per questo chiediamo sempre ai nostri clienti un po’ di sana pazienza".

Un progetto che sogna di espandersi quello di Alessandro Carpigo: "Per ora sto cercando di capire, è come se fossi tornato a scuola, nella vita faccio tutt’altro. Questo mi diverte e al tempo stesso mi stimola. Non nascondo l’idea di aprire nuovi Crudo a Roma e non solo", ha dichiarato.