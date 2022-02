Pane, dolci e lievitati: la una nuova "golosa" veste del forno Cresci a due passi dal Cupolone

Cresci, via Alcide De Gasperi 11-17. Un indirizzo che per chi abita in zona San Pietro è diventato punto di riferimento negli ultimi anni. Un bistrot e bottega dove fermarsi a qualsiasi ora del giorno e un forno che ora amplia i suoi spazi e si presenta con una veste nuova alla clientela.

Il negozio di quartiere a due passi dal Cupolone, infatti, implementa la sua offerta con un accurato lavoro di ampliamento e restyling e presenta la grande novità del rinnovato Forno. Il progetto di Danilo Frisone, cuoco con un’esperienza di venticinque anni in cucina che si è felicemente riscoperto fornaio a quarant’anni, in soli tre anni è divenuto tappa fissa per gli amanti della buona cucina e per tutti gli appassionati di pane, dolci e lievitati.

Da circa un mese Cresci ha una nuova e golosa veste rappresentata dal rinnovato spazio dedicati ai prodotti da forno, una scelta nata dalla voglia di Danilo di cimentarsi con i grandi lievitati e dalla buona risposta della clientela, attratta dall’ampia offerta e dalla possibilità di provare sapori sempre nuovi. Così, partendo dall’ispirazione del modello delle Boulangerie francesi, Frisone ha puntato sull’ampliamento dello spazio della precedente bottega dedicata principalmente alla vendita del pane e della pizza al taglio per introdurre un nuovo banco, pensili rinnovati ed un più grande spazio espositivo che può accogliere crostate e cake, biscotti e quiche.

Non solo pane...

Alla già ricca proposta di pane e di pizza si aggiunge, così, ora una vasta gamma di prodotti da forno: cake allo yogurt e arancia, cake con noci, mele e kefir, torta di pane, babà salato, babka, torta di zucca, biscotteria secca, cookies, biscotti con i corn flakes, amaretti, crostata di visciole, con frolla di segale, ma anche le versioni con crema e pinoli e quella con ganache al cioccolato.

Il forno rinnovato di Cresci, inoltre, presenta un accurato lavoro di preparazione e gestione degli impasti che consente di dar vita al pane rustico, all’intrigante versione al cioccolato, al pane danese (con segale, melassa e semi), farro monococco, fougasse ma anche i pani farciti (tra cui la versione con olive, quella con la zucca e quella con le patate) oltre al sempre richiesto pane ai cereali. Una varietà che evidenza l’acquisita capacità di Frisone di valorizzare il lievito madre che gestisce con grande attenzione e che gli permette di preparare anche panini da hamburger, focaccia pugliese e casatiello (anche nella inedita versione con Salsiccia e Friarielli).