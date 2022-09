Corso per camerieri: l'opportunità per ragazzi Down nel ristorante di Prati

Un corso di formazione per camerieri pensato per ragazzi con sindrome di Down. E' questa l'iniziativa proposta da AIPD (Associazione Italiana Persone Down) insieme ad un ristorante romano.

Siamo in zona Prati, nel ristorante Banchina 63, qui - da metà settembre - ha preso il via il modulo pratico di un Corso di Formazione per Camerieri di Sala, realizzato con il contributo messo a disposizione dalla Fondazione Baroni attraverso il bando “Assistenza e solidarietà”.

Il corso per camerieri

Il corso pensato per 8 persone con sindrome di down è stato suddiviso in due moduli, uno teorico e uno pratico. Il primo si è svolto nei mesi di giugno e luglio, attraverso delle lezioni frontali in cui sono stati affrontati argomenti inerenti al lavoro; nello specifico si è parlato di cosa è il lavoro, cosa significa lavorare, quali sono i termini specifici del mondo del lavoro, quali sono i ruoli e i comportamenti del lavoratore. I ragazzi hanno avuto la possibilità di creare un CV e di fare una simulazione di colloquio con un esperto del settore, in modo da sperimentare e immergersi in un vero e proprio appuntamento per la presentazione del candidato.

Dalla seconda settimana di settembre (con chiusura a ottobre) ha avuto inizio il modulo pratico presso il ristorante Banchina 63 a Prati: formatori esperti del settore della ristorazione stanno seguendo i ragazzi nell’esperienza pratica. Gli argomenti trattati sono: la professione del cameriere attraverso l’utilizzo delle attrezzature, la conoscenza delle norme igienico sanitarie, prove pratiche sull’allestimento della tavola (mise en place e sala). Vengono fatte delle simulazioni già dal primo step con l’accoglienza del cliente; poi il servizio, dove i ragazzi potranno ben immergersi nella professione di cameriere di sala. Nell’ultimo incontro i partecipanti avranno l’occasione di fare visita ad un lavoratore con sindrome di down assunto presso un’azienda privata a Roma.