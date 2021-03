Le "coppiette" romane: perché si chiamano così?

Street food romano per eccellenza, scopriamo tutto sulle coppiette romane, prima di cavallo, oggi di maiale

Quelle striscioline essiccate di carne, dal colore rosso scuro, cosparse di peperoncino, finocchietto, sale e pepe. Street food romano per eccellenza insieme alla porchetta, sono loro: le coppiette.

Una tradizione antica, un cibo che i soldati mangiavano in guerra e che, probabilmente, esiste sin dai tempi degli antichi romani. Che sia stata proprio la prima forma di street food romano? Chissà.

Fatto sta che le coppiette sono arrivate fino a noi e, nel 2021, ci fanno ancora impazzire.

Da mangiare rigorosamente con le mani, perché strapparle a morsi ha tutto un altro gusto (anche perché solo i denti riescono a tagliarle). Sono saporite, buone, una tira l'altra e si contano davvero sulla punta delle dita coloro a cui le coppiette non piacciono.

Coppiette: di maiale? Di cavallo? E perché si chiamano così?

Tante sono - ancora oggi - le domande che tanti romani si pongono sulle coppiette. E' vero: un tempo le coppiette venivano preparate con la carne di cavallo, facendola essiccare. Oggi, però, le coppiette che si mangiano in fraschetta o che si comprano al mercato e nelle migliori gastronomie e salumerie della Capitale sono di suino.

E il perché di questo nome? Le coppie di innamorati non c'entrano nulla, tantomeno le striscioline di carne vanno mangiate due a due. Le coppiette si chiamano così per la loro preparazione: la carne, infatti, viene legata in coppia con uno spago e lasciata essiccare a lungo (circa due mesi).

Un'accoppiata vincente però esiste, un abbinamento che - come si dice a Roma - è la morte sua: le coppiette vanno accompagnate sempre e solo da un buon vino rosso. Guai a mangiarle con l'acqua.