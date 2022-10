L’iscrizione ( su www.e-coop.it/cibo/coop-cooking ) è gratuita anche se i posti sono limitati. A decretare le coppie vincitrici e regalare qualche consiglio durante la preparazione, sarà Simone Finetti, cuoco romagnolo passato anche dalla cucina di Masterchef, allievo della scuola di alta cucina Alma di Gualtiero Marchesi, vincitore di Master of Pasta Voiello, volto tv con Detto Fatto e social influencer con il format Instagram Chef Adventure, che lo porta alla scoperta della cucina e delle tradizioni di paesi lontani, come la Thailandia e Zanzibar.

Le coppie di partecipanti avranno a disposizione 15 minuti per raccogliere i prodotti Coop nel punto vendita e mezz’ora per preparare un piatto a tema. Filo conduttore di tutto la scelta di un cibo buono, sano e veloce da preparare, senza sprechi.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre arriva, infatti, a Roma all’ipercoop Casilino “Coop Cooking. Cuochi per un giorno” . Un talent a tema culinario; la sfida proposta ai soci e consumatori è quella di dimostrare di saper fare una buona spesa e ancora di più un buon piatto.

Le sfide in cucina sono ormai all'ordine del giorno in tv. Ma ora è Coop a portare i cook talent all'interno dei propri punti vendita.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, chi si iscriverà potrà affrontarsi in una sfida nel fare la spesa e cucinare i prodotti Coop, tutto sotto lo sguardo del cuoco di Masterchef Simone Finetti

Coop presenta "Cooking. Cuochi per un giorno", talent per soci e consumatori. Ecco come iscriversi