Luca Ludovici, lo chef che "studia" la sua cucina in un'antica grotta romana

Frascati, via Gioberti, pieno centro storico. E' in questa stretta viuzza della cittadina alle porte di Roma, che ha aperto un nuovo ristorante fine dining: Contatto, un nome da tenere d'occhio.

Si tratta del progetto ristorativo di Luca Ludovici e Lorena Cavana, coppia professionale e nella vita. Luca è uno chef 37enne originario di Fiuggi, con un ricchissimo bagaglio di esperienza: allievo di Gualtiero Marchesi, è passato dagli Alajmo ai fratelli Roux a Le Gavroche di Londra, poi a Roma con Gabriele Bonci all’Osteria di Birra del Borgo e ora Contatto. Lorena, avvocato con grande passione per l'alta ristorazione, si occupa dell’ospitalità e dell’amministrazione ed insieme a Luca ha curato la ristrutturazione e la valorizzazione degli spazi di Contatto.

Tra fraschette e ristoranti di cucina tradizionale, dunque, Luca e Lorena portano una cucina moderna, tecnica ed essenziale, con piatti che raramente si compongono di più di tre elementi: l’ingrediente principale, un elemento di contorno, una salsa ad esaltare il potenziale delle materie prime, in contatto costante col territorio.

Il nome "Contatto" nasce dall'idea di voler raccontare l'unione tra persone, siano essi agricoltori, artigiani, fornitori ma anche ospiti. Il ristorante è ospitato in un locale storico nel pieno centro storico della cittadina: un ingresso, due sale, una più ampia, l'altra più intima, ma è un altro il valore aggiunto della location che ha fatto innamorare sin dal primo momento Luca e Lorena: una grotta sottostante di circa 170 metri di lunghezza sviluppati su due piani di un valore storico ed archeologico inestimabile. E' qui che lo chef Ludovici sperimenta, fermenta, studia, è qui che nascono tanti ingredienti che utilizza nei suoi piatti.

La cucina di Ludovici è circolare con la quasi totale assenza di sprechi. Due sono i percorsi degustazione disponibili, rispettivamente da 5 e 7 portate (a 50 e 70 euro), ma all'ospite si dà anche l'opportunità di scegliere dal menu alla carta tra 4 proposte per ogni tipologia di portata: dove vengono sapientemente alternati in base alla stagione carne, pesce e vegetali. Dal Cardoncello coltivato in grotta, uovo e birra, al Risotto di Fiuggi, erbe, limone e parmigiano che è un omaggio alla sua terra. Dall'Uovo nell'uovo al Manzo, puntarelle e maionese di alici, questi sono solo alcuni dei piatti che, in base alla stagionalità e all'estro dello chef, si possono trovare in menu. E i piatti sono accompagnati da una carta dei vini che racconta tanto Lazio.

La grotta di Contatto

"Ho scelto questo locale prima di tutto per la sua grotta", dice Luca Ludovici che ci ha portato a visitarla per scoprirne segreti e potenzialità.

E' sotto il ristorante, infatti, che l'idea di cucina dello chef viene stimolata, trova ispirazione, si evolve, desidera regalare sempre qualcosa di nuovo all'ospite. Luogo di produzione, maturazione e conservazione di materia prima, Ludovici ne studia costantemente le temperature e l’umidità, così una grotta per lungo tempo dimenticata, si è trasformata in laboratorio produttivo, dove tutto cambia, si modifica e diventa magico. Le conserve e i prodotti in maturazione che ora abitano gli spazi della grotta sono: la giardiniera, le castagne sotto maraschino, le olive in salamoia, le ciliegie, le visciole e le fragole sotto alcool, il cioccolato, il riso. L’Aceto di vino rosso cesanese e more che viene servito al tavolo insieme al pane caldo ed ai grissini, anch’essi, di produzione propria. Una piccola fungaia dove si coltivano i cardoncelli, protagonisti del piatto sopra citato. Il pecorino messo a stagionare in uno spazio dove è presente la Muffa Penicillium Roquefort.

Tanti altri sono i progetti che Luca ha già in mente e che svilupperà nei prossimi mesi con agronomi che si stanno appassionando come lui alla grotta, luogo incantato e ricco di sorprese. Un progetto ambizioso quello messo in piedi dal giovane chef di Fiuggi che rivoluziona l'idea di cucina dei Castelli Romani e ha tutte le carte in regola per far parlare a lungo di sè.