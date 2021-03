Colombe e uova di cioccolato a domicilio a Roma: seconda Pasqua ai tempi del Covid

Si avvicina il 4 aprile 2021, la seconda Pasqua ai tempi del Covid. Sebbene quest'anno si avrà qualche libertà in più, come la possibilità di far visita ai parenti (nel rispetto delle restrizioni), i ristoranti saranno chiusi, le pasticcerie e i forni saranno aperti solo per asporto e delivery e, dunque, è bene organizzarsi per tempo se si vogliono ordinare colombe, uova e i tipici dolci della tradizione pasquale.

Le colombe artigianali, in versione classica e non solo, le uova di cioccolata che in alcuni casi sono vere opere d'arte, ma anche box pasquali originali, ricche di leccornie per regalarsi una parentesi dolce in questa Pasqua ancora un po' amara.

Vediamo le proposte take away e delivery proposte da pasticcerie, forni e ristoranti di Roma per Pasqua 2021:

Colombe artigianali delivery e d'asporto

Le colombe artigianali nella versione Classica e Pere e cioccolato sono in vendita presso l'Antico Forno Roscioli per la Pasqua 2021 e disponibili anche a domicilio. Si tratta di un prodotto artigianale da panettiere con lievitazione naturale, ruvide come i lievitati da forno, e dai profumi e cotture che rimandano il pane. Anche la pastiera è diventata un classico della produzione pasquale Roscioli. Per chi cerca un classico lievitato ma proposto in un modo diverso, da Roscioli Caffè è possibile trovare anche la Colomba al Mandarino del capo pasticcere Rodrigo Bergoni. Il Caffè Roscioli, oltre alla versione classica con grano, ha ideato una Pastiera con il farro Vallaccone, disponibile anche in monoporzione.

Restiamo al Ghetto, dove anche Beppe e i suoi formaggi, consegna d'asporto e delivery Colombe Artigianli Bisco, Uova di Cioccolato di piccoli produttori artigianali piemontesi, come Lorenzo Zuccarel-lo.

In zona Aventino è Casa Manfredi a mettere in primo piano il grande lievitato della Pasqua, consegnando colome con asporto o con delivery in tutta Italia. Disponibili la colomba tradizionale, quella al cioccolato e quella tradizionale in vasocotura.

Ercoli ai Parioli è carica di colombe e uova di cioccolato con consegna take away e delivery. Vasta scelta di colombe, (Fiasconaro, Muzzi, De Vivo, Dolcemascolo, Iginio Massari sono solo alcune delle aziende disponibili) oltre alla novità della Pasqua 2021: la colomba classica a marchio Ercoli, prodotto artigianale realizzato con arancia candita e mandorle come da tradizione. Disponibile anche una variegata scelta di uova di cioccolata Guido Gobino, Domori, Venchi e Maglio.



Le colombe di Ercoli

Per la sua prima Pasqua da Con.tro Bistrot, Andrea Fiori, maestro pasticcere e lievitista, si è abilmente destreggiato nell'arte della pasta madre e delle lunghe lievitazioni proponendo tre versioni artigianali, tutte in formato da 1 kg: Classica all’arancio con la superficie mandorlata, al Triplo cioccolato generosamente distribuito tra impasto, gocce e glassa oppure Albicocche e noci pecan glassate al cioccolato bianco. Oltre alla Colomba, il suo attuale banco di prova sono diventate le Uova di cioccolato , la creazione dello spazio alla fantasia e alle sorprese, e la Pastiera, il dolce iconico della Pasqua sulle tavole centro meridionali.

Anche le vetrine del forno e gelateria di Giuffrè, nel quartiere romano di Trastevere, si sono colorate a Pasqua tra una interessante selezione di Colombe, dolci a tema e altri prodotti salati del periodo. Per quanto riguarda le colombe, la scelta ricade tra la Classica, delicata e assai soffice, decorata con canditi e arancio; quella più Orientale con un impasto al tè in infusione al bergamotto, kumquat semi candito, alias mandarino cinese, un connubio audace e ben riuscito con il cioccolato bianco; infine, quella con Cioccolato e amarene, nel binomio vincente cioccolato-frutti rossi, golosa e armoniosa.

La Pasticceria Walter Musco - Bompiani propone la sua colomba artigianale classica, ma anche una Pastiera realizzata a regola d'arte, le sue uova e i suoi sfiziosi ovetti gourmet ai gusti lampone, dulce de leche, pralinato alla nocciola.

Anche da Grué tutto è pronto per la Pasqua, con colombe artigianali (classica, cioccolosa, pistacchiosa) e una profumatissima Pastiera, apprezzata per la sua incredibile leggerezza. Non mancano le uova di cioccolato, decorate minuziosamente a mano, e le sculture di cioccolato che riproducono realistici personaggi legati al mondo animale, ai fumetti e al genere fantasy.

Creazioni di cioccolato

Divino, la cioccolateria di Aprilia, per la sua prima Pasqua ha liberato la sua fantasia realizzando una originale e bellissima soggettistica di cioccolato. Il mondo dei cartoon è stato il punto di partenza per conquistare sia grandi che piccini, riproducendo in modo realistico personaggi simpatici e divertenti, ispirati sia dalla fauna come giraffe, galline, coniglietti che dalla flora, rappresentando in stile fumettistico anche fiori e funghi. Punta di diamante di questa linea è però l’Uovo barocco, realizzato con cioccolato bianco e al latte, con particolari intarsi sul guscio e una “finestra merlettata” che disegna preziosi ricami di cioccolato fondente al rum, un minuzioso decoro che gira tutt’intorno lasciando intravedere l’interno della forma.

La Pasqua firmata Sintesi (ristorante di Ariccia) porta a casa colome artigianali in versione classica e special, con topinambur candito, cioccolato 55% Equatoriale Valrhona e vaniglia Madagascar. Ma la vera novità sono le uova pasquali in edizione limitata composte da un doppio strato: uno interno realizzato con il cioccolato Caramelia Valrhona (cioccolato al latte e caramello) e nocciola gentile romana, ed uno esterno con il cioccolato Equatoriale 55% Valrhona. Uova e colombe sono disponibili su ordinazione ed in edizione limitata presso il ristorante o usufruendo del servizio Sintesi at Home.

Pasqua crudista e box da decorare a casa

Grezzo Raw Chocolate, la pasticceria crudista con due sedi a Roma ha presentato la collezione 2021 di Uova di Pasqua crudiste, vegan e biologiche, senza lattosio e glutine, realizzate con fave di cacao non tostate provenienti dalle incontaminate foreste amazzoniche, anche chiamate Uova di cioccolato crudo. Sono disponibili i 4 gusti e 2 formati e ordinabili anche a domicilio..

Enoteca la Torre a Villa Laetizia propone le sue Eat Me Box, delle scatole golose da condividere in casa o da regalare, dedicate alla Pasqua. I simboli pasquali racchiusi in una box: dalle mini colombe artigianali, agli ovetti di cioccolato ripieni, dai biscotti di frolla glassati a quelli farciti, ci sono poi pulcino meringa, donut coniglio decorato, marshmallow carota, marshmallow bianchi, grissini glassati e le proposte da finire di decorare direttamente a casa. Disponibili anche le Uova di Pasqua di cioccolato.

Gallery