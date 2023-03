Pasqua 2023, 15 colombe artigianali da provare a Roma

Non c'è Pasqua a Roma senza uova sode, corallina, uova di cioccolata e una buona colomba, artigianale ovviamente. Le festività pasquali sono sempre più vicine ed è tempo di scegliere quale sarà quest'anno la colomba da condividere con tutta la famiglia il 9 aprile.

Classica mandorlata, oppure cioccolatosa o, ancora, con pistacchio, frutti rossi, cioccolato bianco, caramello. La scelta è variegata e fa venire subito l'acquolina in bocca.

Mettendo in primo piano l'artigianalità, la qualità dei prodotti e le eccellenze romane, RomaToday ha selezionato 15 colombe degne di nota (e che meritano l'assaggio).

Al profumo di pane

Le colombe sono tornate da Roscioli: un prodotto artigianale da panettiere con lievitazione naturale e un profumo che rimanda al pane. Pierluigi Roscioli in questi anni ha dato vita a un prodotto identitario, rustico al naso, dalla buona digeribilità, ma anche aromatico e naturale in bocca. La produzione quotidiana legata a quella del forno e questo permette di avere un prodotto sempre fresco, proprio come il pane. La cottura avviene in un forno da pane costruito appositamente per l’Antico Forno Roscioli per i grandi lievitati fino a 2 kg, un pezzo unico del laboratorio aperto 3 anni e mezzo fa a Roma in Via Augusto Armellini, che si occupa anche della produzione e distribuzione per le insegne romane che scelgono la qualità Antico Forno Roscioli. Disponibili in formati da 500g, 1kg e 2kg e nelle seguenti versioni: classica, pere e cioccolato, albicocche e cioccolato al caramello, tre cioccolati, gianduia e noci pecan.

Artigianale e golosa

Lievito madre, burro di latteria, baccelli di vaniglia Tahiti e tantissimo cioccolato. Sono questi gli ingredienti che rendono speciale la Pasqua della Pasticceria Gruè in viale Regina Margherita. Grande protagonista la colomba in più versioni: c'è la classica, arricchita, come da ricetta tradizionale, da cubetti di arancia candita e glassa alle mandorle a rendere croccante e golosa la superficie. C'è la Cioccolosa, preparata con impasto al cioccolato fondente monorigine Ecuador 62%, arricchito con gocce di cioccolato fondente monorigine Costa d’Avorio 60%, e glassa mandorlata con l’aggiunta di gruè di cacao. La Primavera, un impasto classico con sospensioni di fragoline semicandite e gocce di cioccolato fondente monorigine 60% Costa d’Avorio. E poi ci sono le due novità che Marta Boccanera e Felice Venanzi presentano al pubblico per la Pasqua 2023: la Pistacchiosa e la Carapple. La Pistacchiosa unisce all’impasto arricchito dalla pasta di pistacchio siciliana selezione Feudo Di San Biagio di Agrimontana, cremino al pistacchio e lamponi canditi. Dedicata agli appassionati del caramello, la Carapple ingloba in un impasto classico gocce di caramello salato e cubetti di mele del Trentino. Sono diventate già dei classici della Pasticceria, la Cioccolosa e la Primavera. Le colombe di Gruè sono disponibili esclusivamente in formato da 1 kg, costano 45 euro la Classica, 48 euro la Cioccolosa, la Primavera e la Carapple, 52 euro la Pistacchiosa.

Colomba "POP"

Da D'Antoni le Colombe sono state ideate con quattro varianti per la Pasqua 2023: ci sono la Colomba Classica, mandorlata e agrumata (ripiena di canditi di arancio e limone), la Colomba al Pistacchio (presente sia nell’impasto che nella glassatura e nel ripieno), la versione al Cioccolato, che vanta un impasto di cacao, cioccolato fondente al 68% e cioccolato al latte, entrambi rigorosamente home made. L’impasto è impreziosito da gocce di cioccolato specifiche per i grandi lievitati, perché capaci di esplodere in cottura, mantenendo la cremosità. Chiude il cerchio la Colomba Pop, un impasto classico, che vanta un mix di ingredienti irresistibili, tra cui noci Pecan, albicocche del Vesuvio candite, una glassa al cioccolato bianco e, per finire, cocco rapè.

La ricetta storica

E' dal 1908 che De Santis Santacroce sforna lievitati e, se parliamo di colomba, sicuramente questa pasticceria capitolina è una garanzia. Materie prime di eccellenza e mani esperte sono i primi ingredienti vincenti di questo prodotto. C'è poi una lenta lievitazione naturale per conferire particolare morbidezza all’impasto senza eguali. Le colombe della linea artigianale di Pasqua 2023 sono: colomba classica, colomba al cioccolato, colomba al pistacchio, colomba pere e cioccolato, colomba mela e cannella. Hanno un costo che varia dai 25 ai 30 euro a colomba in base alle farciture.

Le colombe del re del gelato

Da Il Cannolo Siciliano, Eugenio Morrone - campione mondiale di gelateria - presenta tre tipi di colomba: la tradizionale con uvetta, arancia e limone, quella al cioccolato con impasto al cioccolato fondente, scaglie tre di cioccolato al latte e fondente e glassata al cioccolato fondente e, infine, la colomba al pistacchio con impasto al pistacchio e all’interno cremino al pistacchio

La colomba in vasocottura

In viale Aventino, la pastry-chef Giorgia Proia di Casa Manfredi torna a presentare le sue tre versioni di colomba, disponibili anche in vasocottura. La colomba tradizionale realizzata con lievito madre, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia Agrimontana da api italiane, burro francese di latteria, uova fresche, arancia candita, mandorla di Noto per la glassatura. La colomba albicocca e cioccolato con all’interno pezzi di cioccolato fondente Domori e albicocca Pellecchiella del Vesuvio e mandorla di Noto per la glassatura e la colomba arancia e cioccolato, con all’interno arancia candita Agrimontana e pezzi di cioccolato fondente Domori, mandorla di Noto per la glassatura. Tutte le colombe hanno il prezzo di 38 euro e sono da 1 kg. Ci sono poi le tre versioni di colomba in vasocottura (stessi ingredienti, cambia solo il metodo di cottura, realizzata sottovuoto in vetro, che permette una conservazione del prodotto più lunga) a costo di 15 euro per un formato da 250 grammi.

Solo "classica"

C'è un posto a Roma dove la colomba è solo e rigorosamente classica. E' Cresci, il forno a pochi passi da San Pietro, da poter ordinare direttamente al tavolo e assaggiare a fette, nella sua versione classica all’arancia con, esclusivamente, burro italiano delle Fattorie Fiandino. Una colomba a due impasti con lievito madre, miele agli agrumi, farine del Molino Pasini, uova fresche. Il costo è di 35 euro per l’unico formato di 1 kg.

L'integrale

Ha vinto l'edizione 2022 di Panettone Maximo e ora torna alla riscossa con una colomba che aspira a classificarsi tra le migliori di Roma e d'Italia. Stiamo parlando della colomba artigianale di Spiga D’Oro Bakery che per Pasqua punta sull'Integrale Biologico. Il forno romano, in zona Acilia, ha deciso di omaggiare le Marche, terra di famiglia, e la Sibilla, antica sacerdotessa legata alla cultura popolare di questa regione, con una Colomba artigianale integrale dal sapore memorabile. La Colomba della Sibilla si caratterizza per la sua farina biologica integrale macinata a pietra, mele candite, uvetta sultanina e cannella. Completa la colomba una glassa tradizionale di zucchero e mandorle pelate. Si tratta di una colomba in edizione limitata al prezzo di 40 euro.

Ciliege e semi di papavero

C'è un pasticcere a Roma che è anche un artista e che, ad ogni Pasqua, realizza un'incredibile mostra di uova di cioccolato che sono vere opere d'arte. E' Walter Musco e "! - impressioni dall'arte" è il titolo della mostra dedicata alla Pasqua del 2023 e realizzata nel suo laboratorio di pasticceria. Tra uova bellissime che sono esemplari unici, il pasticcere propone anche le sue colombe artigianali: la classica, quella al cioccolato e quella con ciliege e semi di papavero, una versione elegante e originale al costo di 40 euro.

Lamponi e gianduia

Giano Pasticceria, con il suo Pastry Chef Marco De Bellis a Monteverde, presenta tre versioni di colombe: la classica (con canditi all’arancia e mandorlato), la cioccolato fondente e quella lamponi e gianduia. Un tempo di preparazione che arriva fino a 30 ore, considerando i due impasti a 12 ore di distanza l’uno dall’altro. L’impasto con solo farina (Molino Dallagiovanna), lievito madre, tuorli, burro e zucchero viene poi arricchito da materie prime di pregio come vaniglia Bourbon, canditi di prima scelta e cioccolato Valrhona. Il prezzo a colomba è di 32 euro.

La colomba del forno

Forno Monteforte, in via del Pellegrino, sta sfornando colombe a volontà. Nel forno del centro storico, la colomba pasquale è disponibile nella versione classica, ai tre cioccolati, al pistacchio, e al limoncello e cioccolato bianco.

Leggera e fragrante

Due aggettivi per descrivere le colombe artigianali realizzate dal pasticcere Ilario, di Novelli (zona Cinecittà). Nella pccola pasticceria di quartiere tutta rosa, si sfornano colombe nel guaìsto classico mandorlato e cioccolato.

Al pistacchio

Buono come il pane, il forno-gastronomia in zona Conca d'oro, è pronto per la Pasqua e presenta la sua golosissima versione di colomba al pistacchio. Un colpo d'occhio che fa venire un certo languorino. Farina di frumento, zucchero, burro, uova, lievito madre, pasta al pistacchio di Bronte, granella di pistacchi e glassa di cioccolato al pistacchio a completare il dolce lievitato delle feste.

Soffice ma croccante

La colomba di Ercoli è ideale per chi cerca un prodotto soffice con un effetto crunch al primo morso. Il lievitato delle feste pasquali è caratterizzato da un impasto soffice, ottenuto da una lievitazione lenta e dall’utilizzo di ingredienti genuini lavorati con maestria dai pasticceri: solo uova fresche, burro italiano e acqua oligominerale per una bontà arricchita da mandorle e scorze d’arancia candite. La colomba di Pasqua è artigianale al 100% e quindi fatta interamente a mano, senza conservanti, emulsionanti o olio di palma.

Monorigine di cacao

Ad Aprilia, la cioccolateria bean to bar Divino, vera e propria boutique di creazioni artigianali in cioccolato, omaggia la Pasqua con uan colomba ricordo del primo viaggio alla scoperta del mondo delle piantagioni di cacao. Il cioccolato monorigine Colombia della regione Hulia, è infatti l’attore che interpreta la Colomba della Pasqua 2023 di Divino insieme al lievito madre e quarantotto ore di lievitazione. Un prodotto fresco e naturale, grazie alla totale assenza di emulsionanti e mono/digliceridi, che porta alla scoperta dei sentori di questa monorigine di cacao Colombia con le sue note acidule che ricordano i frutti rossi e i suoi profumi piacevolmente agrumati.