Colombe artigianali per medici e infermieri: l'iniziativa solidale di una pasticceria romana

Dopo l'iniziativa solidale delle Zeppole gratis inviate ai papà lontani durante il lockdown, la pasticceria romana Purosud ha deciso di dedicare parte della produzione pasquale a chi è schierato in prima linea per la lotta al Covid.

"Già l'anno scorso abbiamo voluto donare parte della nostra produzione a medici e infermieri – ha raccontato Vito Mirko Greco, titolare di PuroSud - quest'anno vorremmo fare di più. Porteremo 100 colombe artigianali all'Ospedale Spallazani e metteremo a disposizione sul nostro sito altre 100 colombe a un prezzo speciale, per permettere a chiunque ne sentirà il desiderio di partecipare alla donazione con il proprio contributo".

Colombe per medici e infermieri dello Spallanzani

L’obiettivo di PuroSud per la Pasqua 2021 è portare 200 colombe e altrettanti sorrisi a chi è costretto a trascorrere la Pasqua lontano dalla famiglia e sta lavorando per combattere il virus. “Alcuni clienti ci hanno chiesto di allegare anche delle lettere – ha sottolineato Mirko Greco – e così abbiamo deciso di inserire sul sito uno spazio dove chiunque potrà scrivere una piccola dedica per medici, infermieri e pazienti, che stamperemo e porteremo insieme alle colombe”.

Le colombe artigianali messe a disposizione da Purosud per la donazione saranno inserite sul shop online della pasticceria romana (shop-purosud.com) al prezzo speciale di 15 euro, compresa la consegna. Il conteggio delle colombe donate e le foto della donazione verranno pubblicate sui canali social di Purosud come traccia e testimonianza del buon cuore della cittadinanza nei confronti di chi sta vivendo un momento complesso.

La colomba di PuroSud

Le colombe artigianali di PuroSud sono caratterizzate da una lunga lievitazione naturale e accompagnatee da un vasetto di crema spalmabile. Il prodotto della pasticceria romana è stato perfezionato nel tempo dai maestri pasticceri di Purosud che quest'anno ne vanno particolarmente fieri per l'impasto particolarmente elastico e soffice raggiunto.

Le varianti disponibili, con altrettanti vasetti di crema spalmabile artigianale, sono: pistacchio, cioccolato fondente, nocciola, limone, arancia.