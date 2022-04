Colazione di Pasqua: ricette e consigli per rispettare la tradizione

A Roma, si sa, la colazione di Pasqua è un rito. Un appuntamento immancabile. La più buona e più ricca colazione dell'anno, nella quale tutti gli sgarri sono ammessi e si può passare dal salato al dolce senza che nessuno chef o nutrizionista si indigni.

Non possono mancare: la corallina, le uova sode, la pizza al formaggio, le uova di cioccolato, la colomba. Una tavola imbandita a festa. Una tradizione che si potrà rispettare recandosi in alcuni ristoranti, acquistando lievitati salati e dolci in alcuni forni romani, ma che si potrà preparare facilmente anche in casa, facendo per tempo la spesa di tutto l'occorrente.

Colazione di Pasqua nei ristoranti e nei forni

Sono diversi i ristoranti e le pasticcerie che già da alcuni giorni si sono attivati per portare la Pasqua nelle tavole dei romani. Oltre alla tipica colomba e alle uova di cioccolata, c'è chi sforna pizze salate, casatielli, pastiere sempre molto apprezzati nella Capitale.

Per la Pasqua 2022 c'è la pizza umbra di Cresci, la torta salata alta e soffice, composta da un mix di formaggi che si consuma durante la colazione di Pasqua con salumi e uova sode. Sempre della tradizione il Casatiello, rustico lievitato della cucina napoletana, un pane salato insaporito con formaggio, salame, ciccioli e uova ed esaltato con uno strutto proveniente da azienda campana che alleva maiali allo stato brado. Oggi è possibile trovare grandi rustici ripieni con verdure come caponata o parmigiana di melanzane, scarola, alici e primo sale. In particolare, il giorno di Pasqua, Cresci organizzerà una "colazione di Pasqua" ad un costo fisso con una selezione di tutti i prodotti della tradizione.

Tradizionale colazione di Pasqua anche da Proloco Trastevere con grande attenzione ai piccoli produttori del territorio, alla campagna romana, alla tradizione enogastronomica del Lazio. Così, dalle 11,30 della domenica di Pasqua, si potranno mangiare: Fave bio, corallina di Mangalitza, pecorino romano; Uovo sodo con olio evo Colline Pontine; Casatiello con provolone di Formia e corallina di Mangalitza; Pizza al formaggio con pecorino romano DOP e tante altre specialità salate, fino ai dolci tipici (pastiera con ricotta di pecora bio e uova di cioccolato).

Per chi la colazione di Pasqua vorrà portarla a casa, poi, ci sono dei forni che a Roma sono sinonimo di eccellenza e che sanno rendere speciale ogni festa. C'è, ad esempio, l'Antico Forno Roscioli che propone pizza al formaggio, casatiello e tortano.

La prima è fortemente legata alle origini familiari (Marco Roscioli, padre di Pierluigi, Alessandro e Maria Elena, si trasferì proprio dalle Marche a Roma per aprire l'antico forno) e la ricetta è ancora quella di nonna Iolanda, con una piccola modifica apportata negli anni: l'utilizzo del Parmigiano Reggiano per andare a smorzare l’aggressività del Pecorino Romano. Il Casatiello è realizzato con pasta di pane a lievitazione naturale arricchita con uovo, formaggi e salumi e disponibile in due versioni, il bauletto con un uovo o nella versione a ciambella con 4 uova sopra. E poi il Tortano, un rustico fatto con l’impasto della pizza in cui è possibile trovare un mix di salumi, formaggi e uovo.

Come preparare la colazione di Pasqua in casa

Se, però, in queste giornate di festa, vorrete essere voi, con le vostre mani, a preparare una perfetta colazione pasquale, ecco di seguito una lista della spesa delle cose da acquistare per tempo:

corallina, salame tipico umbro, immancabile nella colazione pasquale romana

uova, da fare sode e il cui guscio può essere decorato insieme ai bambini

pane casareccio (che con la corallina è "la morte sua" come si dice a Roma)

formaggi vari (dalla caciotta al pecorino romano seguite soprattutto i vostri gusti)

pizza al formaggio, in aggiunta o in alternativa al pane. Il consiglio è di realizzarla con le vostre mani.

La ricetta della pizza al formaggio

Ingredienti:

500 g di farina

5 uova

200 g di parmigiano reggiano

50 g di pecorino romano

100 g di groviera (o altro formaggio)

100 g di burro

25 g di lievito di birra fresco (o 7 g secco)

100 ml di latte

8 g di sale

Procedimento:

Iniziate sbattendo le uova, aggiungete i formaggi, il burro (lasciato un po' fuori dal frigo), il sale, sciogliete il lievito nel latte e aggiungete anche questo. Per ultimo aggiungete anche la farina e mescolate finché il composto non diventa omogeneo. Imburrate e infarinate gli stampi (con queste quantità vi verranno due torte al formaggio). A questo punto tagliate la groviera o l'altro formaggio scelto a tocchetti e inseriteli nella parte superiore dell'impasto spingendo un po'.

Coprite i recipienti con uno strofinaccio e lasciare lievitare finché l'impasto non sarà raddoppiato. Cuocete per circa 45 minuti a 200 gradi.

Per la presentazione, potete mettere la pizza al formaggio in un grande piatto tondo e circondarla con tutte fettine di corallina.

Per una colazione pasquale ancora più ricca...

Per chi vuole rendere la colazione di Pasqua ancora più ricca, nel rispetto assoluto della tradizione romana, consigliamo di aggiungere anche una frittata ai carciofi e la coratella con i carciofi. Per la realizzazione di questi piatti ricordate di aggiungere alla spesa carciofi, altre uova e la coratella.